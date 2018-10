"Están decentes, sólo con el típico olor a WC públicos"

ILSE RODRÍGUEZ 31/10/2018 07:20 p.m.

El primer día del megacorte de agua en la Ciudad de México ha transcurrido con normalidad, así lo señala la administradora de un baño público ubicado en la calle de Madero, del Centro.

"Ahorita de momento no lo hemos resentido mucho porque va iniciando, aparte nos preparamos contratando pipas y almacenando los más que pudimos de agua. En días anteriores el nivel de agua bajó y tuvimos que comprarlas desde antes" indica Mercedes Cruz, administradora del negocio.

Hasta la fecha han comprado ocho pipas de 10 mil litros cada una con un precio de entre mil 300 y mil 500 pesos. Aclara que tomaron la decisión de no cerrar su negocio "porque nosotros perdemos, es una empresa y pues mejor le invertimos aunque la ganancia sea menor a perder días de trabajo enteros".

El único inconveniente que hasta el momento ha tenido es "tener que cerrar más temprano. Nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero por lo mismo hemos tenido que cerrar antes".

Axel García, usuario de estos baños públicos menciona que "se veían bien, están decentes. Sólo vi que un lavabo no tenía buena presión pero me imagino que es por los del corte de agua. Los baños están bien, no están sucios, sólo tiene el típico olor a baños públicos".

Usuarios agradecen que el servicio continúe pues afirma:

"estando en el centro, a vece el camino a casa el lejos y tardado, así que es mejor pasar aquí a estarse aguantando".

En otro baño público en la calle de Isabel La Católica, la situación es la misma, han decido contrata el servicio de pipas para hacer frente el desabasto de agua, mientras que en la calle de Tacuba, la persona encargada de otro baño público comenta que "no han tenido problemas porque se encargaron de almacenar agua y además cuentan con una cisterna".

Con el transcurso de las horas y el pasar de los días, los comerciantes esperan que no tengan la necesidad de tener que cerrar de manera definitiva por falta del líquido vital y que con la contratación de la pipas sea más que suficiente para que ellos puedan seguir brindando sus servicios.

Por el corte de agua, no se reportaron incrementos en los precios del servicio, sin embargo, sí hay variedad en el precio, ya que en unos negocios el costo es de 5 pesos mientras que en otros es de 6 pesos por persona.

