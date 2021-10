Claudia Juárez lucha desde hace tres años y medio por la libertad de su padre y su hermano, quienes se encuentran "injustamente" presos en el penal de Barrientos acusados de un homicidio que -asegura- no cometieron.

Desde el 24 de junio, día en que decidió raparse para exigir acceso a la ley de amnistía para los suyos y los demás familiares de los integrantes de la Revolución de los Nadie, no han parado, cada jueves es de protesta.

Este jueves llegaron para no dejar de presionar a la Cámara de Diputados para que la comisión de Amnistía comience a sesionar y a analizar los casos que se han presentado, al menos 24 ya están dictaminados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Mexico, en ellos se encontraron elementos para determinar qué hubo violaciones al debido proceso e incluso tortura para la obtención de declaraciones.

"Estamos renombrando a la Plaza de los Mártires como Plaza de la Libertad, jueves con jueves este lugar ha sido testigo de la exigencia de justicia y libertad que llevamos desde que nos rapamos. También estamos dibujando unas cadenas las cuales las familias de las y los injustamente presos, estamos dispuestos a romper".

Durante esta jornada de lucha por la libertad de los injustamente presos, también representaron a la justicia buena, pronta y expedita pero que no conocen, por lo que también se dio vida a la justicia corrupta, la que se vende al mejor postor y que está manchada de sangre, la sangre de los injustamente presos.

"Estamos representando la caída de esa justicia que nos ha lastimado tanto".

Acompañada de sus compañeros de lucha, con cal volvieron a tomar cada cuadro del zócalo de la capital mexiquense.

"Los trabajos están detenidos, tuvimos un retraso en la Cámara de Diputados, o ellos tuvieron un retraso al determinar a los presidentes de cada comisión y apenas se instaló la de Amnistía, sabemos que al frente estará el diputado Sergio García Sosa, con quien ya hubo un acercamiento y nos comenta que está en la disposición de trabajar pero ya lo hemos comentado, ya no queremos palabras, queremos hechos y ver materializada la Ley de Amnistía en la libertad de nuestros familiares".

La revolución de Claudia

Al recodar que el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México aseguró que no quiere a personas inocentes tras las rejas, pensó en Miguel Ángel Juárez y en Jorge Daniel Juárez Vargas, su padre y su hermano.

"A ellos los están acusando del delito de homicidio en el municipio de Naucalpan, fueron sentenciados a 55 años de prisión sin ninguna prueba que personas que los señalan pero sus testimonios están llenos de contradicciones, no tienen ninguna prueba, el ministerio público no presentó ninguna, ni un arma, ni huellas, nada, solamente a dos personas que supuestamente los señalan, y eso no fue valorado por el juez".

La amnistía en el Estado de México

A la fecha, se han recibido 3 mil 446 solicitudes de amnistía, tanto por parte de organizaciones civiles, asociaciones, familiares así como los mismos privados de la libertad.

Del total, sólo el 44 por ciento han recibido una respuesta favorable, lo que se traduce en la liberación de mil 526 personas, en su mayoría acusadas de robo con violencia.

Además de que se han presentado 425 solicitudes de amnistía para personas acusadas y sentenciadas por delitos de alto impacto, casos que deberán ser analizados en la Cámara de Diputados.

Al respecto, el fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, destacó que la amnistía no es una declaratoria de inocencia, sino el otorgamiento de un perdón tras la reparación del daño, y sólo si se trata de personas primodelincuentes que han cumplido con los requisitos marcados en la ley aprobada en la Legislatura local en abril de este año.

"Los inocentes no pueden seguir esperando y viviendo un infierno en las cárceles", reviraron los integrantes del colectivo Haz Valer Mi Libertad, quienes aseguraron que no pararán hasta poder abrazar a sus injustamente a presos fuera de la cárcel.