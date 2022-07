Estable y bajo observación paciente con viruela del mono en Chimalhuacán

CHIMALHUACÁN. – El paciente residente del municipio de Chimalhuacán diagnosticado con el virus de la viruela del mono, uno de los dos casos confirmados hasta el momento en el Estado de México, se encuentra estable y bajo observación médica.

De acuerdo con el director general de Salud del gobierno local, Hugo Sergio González, el hombre de 41 años está recibiendo tratamiento médico tras ser asilado en su domicilio ubicado en esta localidad para evitar la propagación del virus.

"El paciente está estable. Ahorita no tiene problemas de gravedad, al parecer en el domicilio no está conviviendo con familia entonces es una sola persona y eso nos ayudaría mucho a resguardar que la enfermedad no se propague", dijo.

De acuerdo con los reportes médicos, el hombre de identidad resguardada, viajó al estado Campeche, para pasar unos días, sin embargo, en algún momento tuvo contacto con extranjeros posibles portadores de la enfermedad.

Para el 1 de julio, regresó al centro del país, y tras registrar los primeros síntomas acudió a una clínica ubicada en la Ciudad de México donde dio positivo a viruela símica.

"Lo que se sabe es que viajó a Campeche, estuvo unos días y tuvo contacto con personas extranjeras y regresó y aparecieron los primeros síntomas. Acudió a una clínica de la Condesa y ahí se empezaron hacer los estudios y dio positivo"

"Se encuentra en resguardo en su casa para fines prácticos y de confidencialidad del paciente no revelamos un poquito más, pero son los datos que podemos proporcionar", reiteró.

En tanto, el segundo caso que se registró en la entidad se trata de un varón de 30 años, residente del municipio de Zumpango, quien dio positivo a la enfermedad tras regresar de un viaje a Austria.

El titular de salud municipal explicó que en el caso del vecino de Chimalhuacán portador del virus, personal del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) realiza visitas domiciliarias a diario para el monitoreo del paciente y verificar su evolución.

Agregó que a la par, la Dirección de Salud local emitirá información oficial respecto a la enfermedad para que la población refuerce las medidas de higiene, aunque aclaró que, según los estudios preliminares, la enfermedad no es letal.

"Al igual que en el caso del las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y lavado de manos y el uso del gel es indispensable porque este virus cómo sabemos es a través del contacto de secreciones sobretodo la saliva y como la varicela que se vuelve costra la erupción en la piel es la fase más contagiosa para el usuario", explicó.

"Básicamente es algo muy similar a una varicela, la única diferencia es que normalmente es una enfermedad que se da en niños en etapas estacionarias de invierno y en este caso esta enfermedad es más de adolescentes o adultos", agregó.

SÍNTOMAS DE VIRUELA DEL MONO

Entre los síntomas de alerta en casos portadores de la viruela del mono son:

-Dolor de cabeza intenso

-Fiebre

-Aparición de erupciones

-Dolores musculares

-Cansancio

-Pérdida de apetito

Sergio González informó que el riesgo de mortalidad en personas enfermas del virus es bajo, "es más incómodo por la comezón y las partes de las erupciones que presenta y el malestar general qué provoca este virus. En este momento en México, a través de las investigaciones que la misma Secretaría de Salud federal, nos ha informado no es grave".

Aunque la enfermedad solo se registraba en monos de las zonas tropicales de occidente hacia 1958, para 1970 autoridades sanitarias detectaron la infección en roedores que posteriormente se convirtieron en portadores de la enfermedad.









(SAB)