"Estábamos con incertidumbre de no saber dónde estaba"; rescatan cuerpo en Edomex

TOLUCA.-Dentro de un predio ubicado en la colonia Agrícola Amealco del municipio mexiquense de Lerma, fue localizado el cuerpo de Eugenio de Jesús Núñez, quien fue reportado como desaparecido hace dos meses.

La última vez que su familia supo de él, estaba en el lugar donde su cuerpo en compañía de uno de sus familiares. La diligencia de localización fue coordinada por la Comisión de Búsqueda de Personas estatal y para el rescate del cuerpo fue necesaria la intervención de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Lerma.

"Estábamos con la incertidumbre de no saber dónde estaba, ahorita la incertidumbre de no saber si es, aunque quienes alcanzaron a ver el cuerpo me dijeron que si era, yo por la ropa supe que sí. El desapareció el 9 de octubre exactamente hace dos meses, la próxima semana me van hablar para que verifiquemos ya que a mí ya me tomaron las muestras de ADN", comentó uno de los hijos de la víctima.

Eugenio desapareció el 9 de octubre de este año, a la edad de 61 años pero su familia lo reportó dos días después ya que no pensaban que tendrían que levantar una Alerta Odisea, esperaban que llegara a casa por su propio pie.

"Aquí fue el último lugar en donde estuvo, las cámaras ubican que aquí estuvo, que ya no salió de ahí nunca. Se programó una búsqueda en el sitio porque aquí estuvo con un trabajador del pozo, pero él no está desaparecido, aquí sigue, mi papá decía que era un familiar pero yo no lo ubico. Lo que sí es que sus declaraciones hay incongruencias en los horarios, entonces, pues sólo queremos que pare ya la incertidumbre por la que estamos pasando".

Se espera que el lunes se le dé a la familia la confirmación de que el cuerpo localizado corresponde a Eugenio y entonces se abra una carpeta por el delito homicidio en caso de que la necropsia así lo señale y si la prueba de genética da positiva, de lo contrario, permanecerá como desaparecido.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el país hay 233 mil 585 personas desaparecidas, mientras que, hasta el 28 de noviembre, el Estado de México registró 10 mil 212 desapariciones. Se trata de la tercera entidad con la mayor cifra de reportes, después de Jalisco y Tamaulipas.









(SAB)