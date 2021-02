“Estaba mal redactado”, diputados de CDMX cambian artículo 60 sobre desalojos

Diputados del Congreso de la Ciudad de México reviraron sobre el artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Este viernes, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó con 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la reforma al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, que establece que los desalojos deberán hacerse con una orden judicial.

Sin embargo, integrantes del 06000 Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico lamentaron el cambio al artículo, ya que ahora, acotaron, se da pauta al despojo de la vivienda a través de un desalojo con orden judicial.

De acuerdo con una solicitud de información que hizo dicha Plataforma Vecinal y la Coalición Internacional por el Hábitat en América latina (HIC-AL), en la Ciudad de México se ejecutan en promedio cerca de tres mil desalojos con fuerza pública cada año; “esto sin contar los desalojos efectuados con golpeadores privados”.

Además, se han interpuesto 600 quejas en la Comisión de Derechos Humanos en donde se da fe de los robos de pertenencias, desde computadoras hasta muebles o dinero en efectivo, golpes contra personas de la tercera edad y abuso sexual contra las personas desalojadas.

La Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico señaló que los desalojos forzosos tienen un patrón: “el uso de violencia y, en gran medida, la falta de elementos legales. Lo que ocurrió en Madero 45 es un ejemplo claro: mediante un fraude (en contubernio con las notarías públicas) un grupo político se apropió de un edificio y ejecutó un desalojo contra los dueños legítimos del inmueble”.

El pasado 28 de diciembre se aprobó el dictamen por el que se expedía la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, y el 8 de febrero de 2019 se publicó en la Gaceta Oficial.

El 7 de mayo el pleno del Congreso aprobó reformas a varios artículos, entre ellos el 60 que refiere al tema de desalojos forzosos. Esos cambios fueron promovidos por el diputado de Morena, Temístocles Villanueva.

En tanto, el 16 de mayo, la diputada Margarita Saldaña Hernández del PAN presentó ante el pleno del Congreso, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos.

Al mismo tiempo, legisladores del PRD pedían la derogación de dicho artículo con el argumento de que así como estaba la redacción iba a generar una crisis inmobiliaria y financiera en la CDMX. La iniciativa que finalmente se aprobó este viernes fue la presentada por la diputada Saldaña Hernández.

¿Cuáles fueron los cambios al artículo 60?

Margarita Saldaña Hernández, diputada del PAN, señaló a La Silla Rota que la reforma al artículo 60 que aprobó este viernes el Pleno es más precisa en cuanto a que los desalojos serán por mandato judicial, además de establecer las atribuciones por parte de las autoridades administrativas en este tema.

“Es más precisa en torno a donde queda el derecho a la vivienda y el derecho a la vivienda. En la anterior redacción había una serie de confusiones por el hecho de que nunca se definió dentro del mismo cuerpo de la legislación de Derechos Humanos lo qué se consideraba un desalojo forzoso y aunque reconocemos que hay instrumentos internacionales que lo aclaran, pero si no se citan se pueden prestar a cualquier tipo de interpretación”.

La otra cuestión que generó polémica y que se prestaba a confusiones es que el artículo decía que si hay una orden judicial de desalojo, solo se podía proceder si la autoridad competente garantizaba el realojo de las personas que iban a ser desalojadas.

“En ese punto se dejaba la interrogante a los jueces porque si había una orden de desalojo, no se iba a poder ejecutar, mientras el gobierno de la ciudad no diera vivienda a esos posibles desalojados. Todo esto empezó a enredarse y pareciera en algunas de las interpretaciones que se le estaba dando, que en consecuencia un juicio pudiera ser eterno”, dijo.

Lo que ya quedó claro con los cambios al artículo es que las personas serán desalojadas cuando haya un mandamiento judicial y que cuando ya se haga el desalojo, los afectados tendrán el derecho a acudir a la autoridad para pedir que sean inscritos en algún programa de vivienda o se les apoye de alguna otra forma. “Sin que esto condicione la ejecución de la sentencia judicial”.

El diputado Temistocles Villanueva, diputado de Morena, indicó que en la redacción anterior no se habían entendido conceptos que a nivel internacional ya se han definido como “el desalojo forzado”, cuya definición no se refiere a un desalojo de un inquilino moroso que ya tiene una orden judicial en su contra, sino donde se recurrió al uso de la fuerza, corrupción e ilegalidad para no permitir que una persona ejerza su derecho a la vivienda.

Lo que buscamos fue puntualizar la redacción para que quedara de manera explícita el objetivo de evitar un desalojo forzoso, es decir el desalojo de una persona debe ser conducido a través de el derecho al debido proceso, del derecho a audiencia y de todo lo que marca la legislación en la materia

Indicó que el artículo que él había presentado y que ahora se modificó, pretendía entre otras cosas poner un freno a esos desalojos que daban pauta a la gentrificación y al despojo de la vivienda de las personas originarias para dar entrada a los especuladores inmobiliarios.

“Lo que tenemos ahora que buscar es blindar a la población de ser víctima de este tipo de desalojo y no así estamos limitando el derecho a la propiedad privada, al contrario, se reconoce tanto así que se blindan a las personas que cuentan con su propio predio, departamento o casa y que son obligadas a ser desalojadas”, apuntó el legislador.

Villanueva reconoció que con esta nueva redacción se mantiene la protección a las personas desalojadas, aunque, dijo, que ahora se tendrá que trabajar en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México para poder garantizar ese derecho a los vecinos expulsados de manera ilegal.

Así quedó el artículo 60 reformado el 7 de mayo:

“Para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos, violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales. Antes de realizarse, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a: no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio. Las autoridades competentes en la mayor medida de sus capacidades deben garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas.

Las autoridades y poderes públicos de la Ciudad pondrán a disposición la información pública necesaria para conocer el número de personas desalojadas de las viviendas en las cuales tenían su domicilio, el lugar y las causas de los desalojos. El Gobierno de la Ciudad de México, con base en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial, diseñará, ejecutará y regulará la política habitacional que garantice el pleno cumplimiento de lo establecido en los párrafos anteriores. Esta política contará con la participación de los sectores público, privado, social, y académico”.

Así quedó el artículo 60 reformado este 31 de mayo:

“Ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto. Las leyes en la materia establecerán los procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso, y procurar en todo momento, la mediación y la conciliación; además de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Las personas afectadas por un acto de desalojo, podrán solicitar a las autoridades correspondientes, su incorporación a los programas de vivienda”.

