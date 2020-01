''Estaba harta, tenía que denunciar el ruido'', ¿cuáles son las colonias más ruidosas?

Cuando Fátima denunció a un restaurante bar que ponía karaoke todos los días a altas horas de la noche fue porque llevaba semanas que el ruido no la dejaba dormir a ella ni a su pareja y llamar al 911 no tenía ningún resultado positivo.

"Me tenían harta, entonces me pasé todo un día investigando qué dependencia de la CDMX es la que se hacía responsable de estos temas, y así encontré a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT). Ellos suben en su portal el seguimiento y las denuncias, sin poner los datos personales de quien denuncia, por lo que busqué algún caso como el mío para usarlo como modelo", relata Fátima.

¿Cómo denunciar ruido en CDMX?

Según relata Fátima, la denuncia no es engorrosa como en otros casos pero "es fácil para quien sabe dónde hay que denunciar y esos son muy pocos".

"Te dicen que tienen que hacer un estudio de medición de ruido pero como son burócratas te ponen unos horarios así de que de 11 a 5 y pues justo a esa hora no era el ruido, además te preguntan que si se puede agendar y en teoría van a tu casa y miden el sonido desde ahí. En mi denuncia además me dijeron que iban a revisar los permisos de uso de suelo y todos los papeles del local y eso fue realmente lo que funcionó porque parece que no tenían ninguno de esos papeles y funcionaban irregularmente", explica.

El caso de Fátima en la alcaldía Cuauhtémoc fue resuelto con rapidez, pues al día siguiente cerraron el establecimiento pero no fue precisamente por el ruido.

Cuauhtémoc, la más ruidosa

Jimena de Gortari Ludlow, académica de la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana, explica que Cuauhtémoc es una de las alcaldías con más denuncias ciudadanas por ruido pues destacan sobre todo las que son en contra de establecimientos mercantiles, por ejemplo, los restaurantes con terrazas, donde los consumidores de estos lugares generan mucho ruido por la noche, que impide el derecho al descanso a quienes tienen sus hogares cerca de los mismos.

La arquitecta e investigadora de la Ibero señala que el transporte público también impacta en el ruido de la Ciudad de México, por lo cual la Secretaría de Movilidad (Semovi) tendría que "hacer verificaciones de justamente el ruido que genera ese tráfico vehicular, porque una de las mayores molestias, que no está regulada y que no está en ley, es esto que se llama fuentes móviles, y una de las fuentes móviles es evidentemente la circulación vial, o sea, el tráfico vehicular", que tiene entre uno de "los grandes ruidosos" al transporte público.

De acuerdo con cifras de la PAOT, esto concuerda, la mayoría de las colonias en Cuauhtémoc tienen denuncias por ruido en 2019.

Sin embargo, las denuncias por ruido bajaron en 2019, comparadas a las realizadas en 2018.

(Frida Mendoza)