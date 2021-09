Esta será la nueva ubicación de la estatua de Colón

¡Es oficial! Cristóbal Colón se muda de Paseo de la Reforma, informó el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México (Comaep) y por unanimidad fue aprobada su nueva ubicación.

Durante la IX Sesión Extraordinaria del Comaep se acordó que la estatua de Cristóbal Colón será reubicada en el Parque América, ubicado en Polanco de la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Después de considerar y evaluar más de 20 lugares para la reubicación de la estatua de Colón, se propuso el Parque América Polanco, por ser un espacio que dignifica el valor artístico de la obra, en la tercera sección de Polanco en la avenida Horacio, ya que entre otras características, se revisó que no hubiera afectaciones al medio ambiente, como la remoción de árboles; en términos de obra, que el peso no dañara al espacio a la redonda y que no hubiera afectaciones a las trazas urbanas, además de que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación", informó el Comaep.

El Comité indicó que otro de los motivos por los que la estatua fue reubicada a dicho Parque se debe a que la alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con los registros más bajos de vandalización, por lo que se consideró el lugar más idóneo para su conservación y preservación.

LA POLÉMICA

Desde que la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anunció que la estatua de Cristóbal Colón no regresaría a Glorieta en Paseo de la Reforma y en su lugar se colocaría la de una mujer indígena, muchos se opusieron.

En redes sociales las posturas se polarizaron y algunas personas consideraron "innecesario" y "necio" el cambio de la estatua, mientras que otras celebraron la decisión de separarse de la figura de Cristóbal Colón.

SE RETIRÓ POR PROTESTAS VS COLÓN

En una tarjeta informativa, el Gobierno capitalino recordó los cuestionamientos y manifestaciones por celebrar el "Día de la Raza" el 12 de octubre, sin embargo, con la creación del movimiento "Lo vamos a derribar" en 2020 que a lo largo del continente americano ha derribado las estatuas de Colón en varios países, el Gobierno decidió retirarla "para comenzar los trabajos de conservación y posteriormente protegerla de más actos vandálicos".

LA HISTORIA DE LA ESTATUA DE COLÓN

Según relata el Gobierno capitalino, la escultura fue realizada en 1877 y en 1956 fue catalogada como monumento histórico por decreto presidencial durante el mandato de Adolfo Ruiz Cortines.

"Desde su colocación tuvo una serie de especulaciones del por qué había sido colocada en el lugar, pues tenía dos ejes fundamentales, uno referente a la visión europeizada en México y la otra, su ubicación en Paseo de la Reforma, que en aquel momento era una colonia habitacional de bajo impacto y no era el lugar ideal para colocarla".