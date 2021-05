Esta alianza sacará del abandono a Coyoacán: Giovani Gutiérrez

Estamos un paso de consolidar nuestro triunfo en las urnas, por ello, quiero llamar a todas y todos los ciudadanos de bien a intensificar el trabajo y lograr que este 6 de junio se confirmen las tendencias de todas las encuestas que dan como ganadora a esta gran alianza con la cual sacaremos del abandono y la incertidumbre en que Morena tiene a Coyoacán, dijo, Giovani Gutiérrez, candidato para esta demarcación.

Gutiérrez Aguilar realizó un intenso recorrido por una docena de colonias de Coyoacán en donde se reunió con vecinas y vecinos a casi una semana de que tenga verificativo la jornada electoral.

"¡No aflojemos el paso. No cedamos ni un centímetro. Redoblemos los esfuerzos para concretar este gran proyecto con el que queremos sacar a Coyoacán del olvido y el abandono en el que se encuentra! Morena gobierna Coyoacán desde 2019 y los resultados saltan a la vista: descuido, oídos sordos, apatía de parte de la autoridad, abuso, amenaza y coerción a sus trabajadores, así como maltrato y agresiones a las mujeres. No lo vamos a permitir más.

Nuestro proyecto tiene como objetivo, acompañar a las y los ciudadanos, construir una alcaldía diferente para que sea la mejor de la ciudad y lo vamos a lograr con el respaldo de las y los ciudadanos, así como con las y los trabajadores de la demarcación a quienes se les respetarán cabalmente sus derechos".

Giovani Gutiérrez aclaró que él tiene la mira puesta en los proyectos de mañana, en los cambios necesarios, en la legalidad con la que se trabajará, en la capacitación y en la profesionalización del servicio público.

"Nosotros no tenemos ojos en la nuca. Nosotros no usamos mentiras para convencer. Aquí no hay varitas mágicas como prometen otros, para resolver los problemas. Los mentirosos y la guerra sucia están en nuestros adversarios que ya no tienen cómo detener la decisión ciudadana que nos avala.

Las y los ciudadanos se han volcado a favor de esta alianza porque nosotros sí tenemos propuestas, así como un primer diagnóstico para comenzar a trabajar de inmediato, desde el día uno de la transición. No vamos a esperar a que llegue el mes de octubre para trabajar", explicó.

El candidato de la Alianza para Coyoacán dijo que durante la transición se establecerán mesas de trabajo en las diversas colonias, unidades, pueblos y barrios para comenzar a trazar los primeros proyectos.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados de aquí a que inicie la siguiente administración. Vamos a comenzar a trabajar a la brevedad porque no hay tiempo que esperar. El ciudadano está cansado de las promesas, de que no les cumplan. Nosotros sí vamos a dar resultados y vamos a regresar a rendir cuentas de lo hecho y de lo pendiente", expuso.

Giovani Gutiérrez llamó a sus simpatizantes a acudir al cierre general de su campaña este domingo 30 de mayo a las 11:00 horas en la Alameda del Sur.

fmma