Esperan impacto de vacunación para reabrir bares y antros en CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México informó que está esperando que el impacto de las más recientes jornadas de vacunación se refleje en la estabilización de las hospitalizaciones para dar a conocer los detalles de la reapertura de antros y bares.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya se tiene un acuerdo con los encargados de estos centros de reunión pero todavía no hay fecha establecida para la reactivación del sector, por lo que todavía sigue vigente el programa "Reabre".

"Ya hay un acuerdo con ellos, y se va anunciar pronto, esperemos que el impacto que tuvo la vacunación de las últimas semanas se empiece a reflejar en las hospitalizaciones".

Asimismo, aclaró que no se van a cerrar estadios ni ninguna actividad en la Ciudad de México "no estamos cerrando ninguna actividad, creemos que en este momento el impacto económico que tuvo la pandemia ha sido muy dura para la ciudad , el objetivo es vacunar ya no tenemos como objetivo disminuir ninguna actividad, social económica y cultural".

INCREMENTO DE CONTAGIOS EN PERSONAS JÓVENES

Durante la conferencia se dio a conocer que hay un aumento de contagios covid entre la población de entre 18 a 39 años de edad y un aumento de hospitalización de pacientes en este rango de edad.

Señalaron que son el sector con menor porcentaje de personas vacunadas tiene por lo que exhortaron a los jóvenes a acudir a recibir su vacuna y a seguir cuidándose, evitando aglomeraciones en espacios cerrados y el eso de cubrebocas.

PROGRAMA REABRE

Entre las medidas de reactivación económica el gobierno de la ciudad estableció el programa "ReABRE" el cuál está dirigido solamente al sector restaurantero quienes tienen permitido desempeñar sus actividades al aire libre llevando acabo las medidas sanitarias para evitar la propagación de la covid.

MEDIDAS PARA REAPERTURA DE ANTROS Y BARES

El martes 13 de julio, en conferencia de prensa, las autoridades capitalinas informaron que estaban alistando un protocolo sanitario para la reapertura de antros y discotecas para que personas puedan visitarlos sin riesgo de contagio al presentar una prueba negativa de covid-19.

Luego de suscribir un convenio entre el Consejo Regulador de Industrias y Establecimientos (Criem) y la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), el titular de la dependencia Fadlala Akabani aseguró que en los próximos días estará listo este protocolo.

"Estamos haciendo un protocolo para que se abran los bares y antros, incluye pruebas, en los próximos días estará listo para que abran en el giro, pero hay que tomar en cuenta que no hay nada más importante que la salud de los habitantes de la capital", dijo.

Akabani descartó un nuevo cierre de actividades económicas ante la tercera ola de contagios de covid-19, la cual podría presentar un pico máximo en agosto de 3 mil 500 camas ocupadas.

Aseguró que el avance del plan de vacunación "ha permitido que la reactivación económica siga vigente", por lo que "no vislumbramos el regreso al cierre de ningún sector económico de la ciudad".

El secretario ratificó un convenio para la certificación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) el cual tiene el objetivo de capacitar a dicho sector de la economía en temas de regulación y alentar su traslado a la economía formal.

"Es necesaria su capacitación y que cumplan con todos los lineamientos, desde la materia regulatoria hasta producción y comercialización, pago de impuestos, higiene, en todos los rubros que cumplan con las obligaciones de tal manera que esto les permita expandirse y consolidar sus ventas", explicó el secretario de Desarrollo Económico.

Akabani mencionó que, de acuerdo con datos del Inegi, al final de 2019 había 481 mil 500 unidades económicas y que para finales de 2020 la cifra aumentó a 485 mil. "Esto debido a un fenómeno de cambios de giro y nuevas empresas enfocadas al sector farmacéutico, de salud y telecomunicaciones, para atender las necesidades que produjo la pandemia".

Mencionó que en lo que va de la presente administración se han entregado más de 145 mil créditos y apoyos a mipymes y que se han destinado más de 5 mil millones de pesos entre el gobierno federal y local para la entrega de créditos a mipymes.





cmo/SAB