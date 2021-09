"Ese cuerpo no es de mi hermano", asegura enfermera a Fiscalía de Edomex

"Me hablaron de la Fiscalía y me dijeron que ya habían encontrado el cuerpo de Cristian; con una prueba de ADN que fue compatible con la de mis papás, nos pidieron que fuéramos a reconocer el cuerpo pero nunca nos lo permitieron, nos dieron solamente unas fotos, cuando nos las enseñaron, les dijimos que ese no podía ser el cuerpo de mi hermano".

Así comienza el relato de Rosalba Trinidad, hermana de Cristian Trinidad Francisco, un enfermero que desapareció en julio del año pasado y cuyo paradero hoy, ya no está confirmado para su familia.

Cristian trabajaba como enfermero del Hospital "Mónica Pretelini", en Toluca (Foto: Especial)

Un mes después, el 27 de agosto del 2020, el cuerpo fue entregado a su familia, aunque ellos dudaron desde el inicio de la identidad de los restos que les entregaron, se les explicó que por la descomposición, la morfología había cambiado.

"Yo les dije que ese cuerpo no es de mi hermano, pero me dijeron que quién era yo para dudar, les recordé que soy enfermera, además de que en el certificado de defunción decía que era un hombre de 35 años de edad, Cristian tenía 21 años y era muy delgado. No me dejaron ni tocarlo, el ataúd venía sellado y no podía tocarlo por la covid, quería tocarlo, sólo vi que era puro cráneo, eso se me hizo muy raro, por el tiempo que tenía de muerto no se le iba a caer toda la piel. Me dijeron que si yo abría la caja, me iban a cobrar una multa de 65 mil pesos y se quedaron conmigo hasta que se enterró", recordó.

Desde ese momento, no ha dejado de buscar la manera de recuperar a su hermano, vivo o muerto. Hoy Rosalba no tiene confianza en las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, teme que le dio sepultura a un desconocido, que si bien a su parecer lo merecía, no le cura las heridas a su familia.

Tras la entrega del cuerpo, regresó en marzo de este año a la FGJEM a comentar sus sospechas sobre la equivocación del cuerpo, hecho por el que incluso cambió de abogado.

La desaparición

Cristian Marcelino Trinidad Francisco desapareció el 17 de julio del año pasado. Un mes y once días después, su familia lo encontró en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Tlalnepantla pero a la fecha, no hay detenidos por su homicidio.

Rosalba Trinidad señaló que en la desaparición del joven enfermero están involucrados policías municipales de Toluca por lo que pide que se actúe conforme a Derecho y no quede impune la desaparición del joven enfermero.

El 11 de noviembre del año pasado se liberó una orden de aprehensión en contra de uno de los implicados pero no se ha cumplimentado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la línea de investigación apunta a que se trató de un secuestro y homicidio, además de que el presunto implicado se dio a la fuga, sin embargo, no se ha determinado si en el hecho participó algún elemento de la policía municipal de Toluca.

Un mes después de la desaparición, fue encontrado el supuesto cuerpo de Cristian Marcelino Trinidad Francisco (Foto: Especial)

El "supuesto" cuerpo de Cristian fue encontrado en el municipio de Huixquilucan, pero se descartó que sufriera tortura pues la causa de muerte fue un impacto de bala, y que los golpes que presentaba fueron resultado de una pelea que sostuvo en las inmediaciones de la colonia Nueva Oxtotitlán (en Toluca) con vecinos de la zona, antes de desaparecer.

Pidieron la exhumación

Después de que las pruebas periciales indicaran que los restos que se entregaron eran de una persona al menos 10 años mayor que su hermano, Rosalba decidió pedir la exhumación para realizar más pruebas.

"Se pidió hacer la exhumación del cuerpo porque también había datos que no coincidían con el cuerpo de mi hermano, entonces yo pedí a la Cámara de Diputados que se hiciera una exhumación y me dijeron que se iba a dar en cierto tiempo, sin embargo siempre me dicen que la contingencia".

De esto, han pasado tres meses, pese a las irregularidades del caso, las respuestas no llegan a la familia del joven enfermero, los únicos avances del caso que conocen son los testigos hemerográficos de su dolor.

"No es el cuerpo de Cristian, no es mi hermano. Yo ya llevé el caso a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ellos ya me dijeron que van a estar conmigo el día en que se exhume el cuerpo y, obviamente, han estado trabajando por su parte, pero me dicen que con la contingencia todo es más tardado, más lento".

Para Rosalba, mientras no tenga pruebas irrefutables, su hermano podría seguir vivo, y teme que sólo se haya buscado darle carpetazo a su caso.

aemz