Esculturas de CDMX, sujetas al momento político: expertos

El espacio público donde se encuentran los monumentos y estatúas están sujetos a los vaivenes políticos e ideológicos de cada época, considera el crítico de arte y escritor Luis Ignacio Sáinz.

Así lo muestra la historia de algunas obras como la Estatua Ecuestre del Rey Carlos IV, mejor conocida como El Caballito, pieza de la cual el primer presidente de México, Guadalupe Victoria quiso deshacerse, pero Lucas Alamán lo salvó, aunque lo embodegó en la Universidad Pontificia.

Después, el emperador Agustín de Iturbide ordenó se exhibiera en la misma, donde compartió espacio con la diosa Coatlicue. Posteriormente, el primer presidente nacido en el siglo 19, Mariano Arista decidió hacerla punto de referencia y en tiempos más recientes, en el gobierno de José López Portillo, se decide que la obra de Manuel Tolsá quede frente al Palacio de Minería, otro de los legados del artista.

Así lo recuerda Sáinz, también autor del libro Nombrar México, quien es entrevistado por La Silla Rota sobre la mudanza del Cristóbal Colón que estaba en Reforma y que fue movido, bajo el argumento de que iba a ser arreglado, pero que finalmente va a ser sustituido por una figura de una mujer olmeca, con la intención de reivindicar el pasado indígena y a las mujeres de nuestro país, de acuerdo con el gobierno capitalino.

Sáinz lamenta la decisión, porque considera que además de que es un capricho político, rompe con el concepto de lección de historia con que fue concebido por Porfirio Díaz el Paseo de la Reforma. Primero, fue nombrado como Santos Degollado, por Benito Juárez, un nombre que considera "horroroso" y de un general que no ganó batallas. Luego, en memoria de la etapa más gloriosa de México, Díaz le cambió el nombre y junto con un grupo de eruditos diseñó el paseo, en el que incluiría esculturas de héroes de cada estado, el Hemiciclo a Juárez y finalmente, para conmemorar el centenario de la Independencia, la columna que la representaría.

TIEMPO DE REIVINDICACIONES

El conjunto de Paseo de la Reforma contiene elementos indígenas, como Cuitláhuac, o los cuatro protectores de indígenas que franquean al propio Colón.

"De modo tal que, más allá que si fue un desgraciado Colón, cosa que puedo suscribir, no debemos olvidar cuál es la historia específica del surgimiento de ese monumento, quién lo sufragó, no es de origen público, es una donación privada de un empresario llamado Antonio Escandón.

"El personaje polémico en cuestión está rodeado por cuatro defensores de indios en sus diversidades y en sus propias cosmovisiones, de tal modo que queremos leer con ojos contemporáneos lo que es una pieza que se instaló hacia el último tercio del siglo 19, lo cual me parece un poco descabellado", explica el investigador en artes plásticas.

"Tendríamos que ser más serenos, tener otros espacios de otros lugares para hacer reivindicaciones distintas. Se me ocurre entonces proponer por qué no hacemos una discusión pública para ver si es pertinente repatriar a los Indios Verdes, los Huey Tlatoani, Itzcóatl y Ahuízotl, que están olvidados en el parque del Mestizaje, rumbo a la salida a Pachuca y que vuelvan a sentar sus reales donde fueron instalados originalmente, ya que no pudieron ir a la exposición universal de París en 1899 y quedaron abriendo plaza en Paseo de la Reforma y plantando cara al entonces monumento ecuestre de Carlos IV", añade Sáinz, quien conversa de la historia como quien lo hace de un paseo matinal, con dominio y soltura.

DEGRADADOS POR EL RACISMO

Las dos esculturas de los emperadores mexicas, autoría de Alejandro Casarín, que ahora dan nombre a una de las terminales de la Línea 3 del Metro, iban a ser presentados en la Feria Universal de París de 1899, y precisamente ahí, en la capital francesa, se realizaría su fundición, pero ya no hubo tiempo y se hicieron en México, y por su tamaño –miden entre 3 y 4 metros– ya no fueron llevados.

"Debieron estar en el pabellón, pero como los hizo Alejandro Casarín y no Antonio Anza, los boicotearon para que ya no les diera tiempo de que se fundieran en Francia, entonces fundirlos en México. Curiosamente, para que veas como es nuestra sociedad, se le ocurre a Porfirio Díaz consultar a la ciudad, a través de su vicepresidente y hacerlo formalmente en el Congreso para ver si se cuenta con el apoyo de la ciudad de que inicien el Paseo de la Reforma con las dos piezas, dándole la cara a El Caballito y así estaban localizadas y son unas estatuas prodigiosas.

"Resulta que poco tiempo les dura el gusto de estar ahí oreándose porque la buena sociedad mexicana se siente agraviada de cómo unos indios verdes nos van a representar, que somos una sociedad civilizada, casi francesa e inglesa, esta cosa de los indios está de la fregada, que qué va a pensar Carlos IV", ironiza y así se refiere al resquemor que la presencia de ambas piezas en el Centro Histórico le causó a la sociedad, con ínfulas de europeísmo.

"Deciden quitarlos, fue tal la presión. La gente ni sabe que son Itzcóatl y Ahuízotl, cuarto y octavo emperador. A nosotros no se nos da la historia y nos importa un rábano, los quitan de ahí y los mandan a Santa Anita, en Iztacalco, les ponen una buena locación. Pero ya viene la centralidad y son motivo de incomodidad. Los indios no nos pueden representar, ni siquiera los emperadores, los echan, no duran y los mandan a la salida a Pachuca donde van a sobrevivir como pueden por la contaminación, el mugrero y viene el tema del bicentenario y van al parque del Mestizaje, en el Deportivo 18 de marzo. En el último de los agravios es que ni siquiera pueden estar en la vía pública y los meten ahí, entonces para verlos hay que meterse".

¿Deberían ser reivindicados?

Sí, realmente aun en sus patrañas ideológicas, me sorprende que nadie diga por qué no reinstalamos en Reforma a los Indios Verdes donde fue su locación en su origen, donde empezaba el Paseo en las cabeceras de los camellones frente al Caballito. No formaban parte de glorieta alguna, estaban sin estorbar, en ese caso sería un acto de restitución inteligente porque ahí estuvieron originalmente. No es andar inventando que traemos indígenas para sentirnos herederos de nuestro glorioso pasado. Sería un acto de justicia restitutiva y estaría bien.

MUDANZA DE COLÓN, TEMA FEDERAL

Respecto al movimiento de la figura de Colón, el especialista en urbanismo reitera que no está de acuerdo.

"Eso es barbárico, está en contra del concepto y de la Ley federal de Monumentos, es una zona de monumentos declarados, protegida, no forma parte de la potestad de la señora Claudia Sheinbaum, es un tema federal, y más o menos guardan ese cariz para decir que se lo llevan a conservación, mantenimiento y restauro del INAH, deben tenerlos montados en cualquier lado y nadie te da razón de dónde están, cómo va la restauración y que van a hacer con ellos. Ahora dicen, imagínate como está la ideologización que tienen, que quieren mandarlo a uno de estos parques en Polanco, como diciendo ´estos si son fifís, que se queden con él".

Sáinz va más allá y plantea que se pueden tener más representaciones de heroínas de otras etapas históricas, como han solicitado las feministas.

"Hagámoslo, pero no tenemos por qué estar modificando sistemáticamente lo que ya tenemos y sí guardar una coherencia. Hay algunas heroínas que son de la época de la Reforma, integrémoslas con inteligencia, pero no que sean de otros periodos históricos, sin concurso las piezas, sin deliberación. Esos no son los modos de la democracia republicana y representativa que decimos enarbolar y asumir.

"El espacio público es más importante que los políticos, que los empresarios y cada una de las partes que estamos aquí. Es un espacio de todos los mexicanos y debemos aprender a trabajar en común en favor de una cultura colectiva y dignificar nuestro trabajo sin convertirlo en espacio de polémicas innecesarias y estériles", añade.

SUJETOS AL MOMENTO POLÍTICO

Sáinz vuelve a Carlos IV para ejemplificar que, para el pueblo, que es sabio -coincide con el presidente Andrés Manuel López Obrador- la obra de Tolsá simplemente es El Caballito, y es indiferente a que la figura pise unos símbolos prehispánicos. Pero eso no impide que algunos pidan fundirlo precisamente por eso.

"No todo es desde lo alto del monte Sinaí, los temas son muy complejos. Es como ejemplo de un tema que ha perdido beligerancia hasta que a alguien se le ocurre que hay que fundir El Caballito porque está pisoteando un símbolo guerrero y el cartucho donde se guardan las flechas. Estamos sujetos a las pasiones del momento político, lo cual es la peor noticia que nos puede ocurrir, la vida pública no se tiene que hacer con pasión, sí con energía y emoción, pero derivado de ejercicios serios y planeados", concluye.

