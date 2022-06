Escuelas del Valle de México alistan medidas ante quinta ola de covid

Naucalpan, Méx.- Ante la inminente quinta ola de covid, directivos de escuelas y profesores del Valle de México ya toman precauciones. En algunos casos buscarán concluir el periodo lectivo antes de lo programado y en otros podrían tener la alternativa de que los estudiantes terminen sus clases y exámenes finales en línea y a distancia.

En las escuelas primarias y secundarias del Valle de México deberán continuar con las medidas sanitarias preventivas, uso de cubrebocas, sana distancia, recesos diferidos y alternancia en la asistencia en las clases, lo que estará determinado por los padres de familia y directivos de los colegios, explicó el Feliciano Ávila profesor del área de civismo, y quien fuera supervisor de escuelas de Naucalpan, Atizapán y Nicolás Romero.

Destacó que hasta ahora los directivos escolares no han recibido indicaciones al respecto para intensificar las medidas, porque no se han tenido casos que pudieran ser causa de focos de infección en los centros escolares, pero de ser así se acatarán con los protocolos que ya todos conocen.

Por su parte los representantes de la Asociación de Padres de Familia y los docentes de la "Escuela Primaria, Rodolfo Sánchez García", turno matutino, de la Segunda Sección de la colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan, informaron que nuevamente convocarán a la conformación de un comité escolar de salud, sólo esperarán indicaciones de las autoridades escolares y de los gobiernos estatal y federal.

Mientras que los directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 36 del Valle de México, sostuvieron un encuentro con delegados de las seis coordinaciones sindicales, e integrantes del Comité Nacional, ante quienes el dirigente Rigoberto Vargas Cervantes, destacó en una videoconferencia que en este periodo de emergencia sanitaria por el covid seguirán cumpliendo con el compromiso de velar por el bienestar laboral y de salud de sus agremiados.

Añadió que Integrantes de la Comisión Seccional de Salud impulsan un proyecto enfocado a resguardar la salud de los mentores, de los directivos escolares y de los estudiantes, el cual denominan "Aprende en Casa".

Se insistió en la reunión virtual en la importancia de continuar y reforzar las medidas de prevención emitidas por la Secretaría de Salud para evitar posibles contagios de coronavirus y preservar la salud, enfatizando que es vital que el gremio magisterial continue con la medidas de prevención "quédate en casa" y "de sana distancia".

Lo que implicaría que los profesores deberán priorizar las actividades académicas y de enseñanza tomando en cuenta la sana distancia y el quedarse en cada, es decir que deberán considerar las clases fuera de las aulas para evitar los contagios.

La inminente quinta ola de covid

Este viernes la Gaceta de la UNAM en su edición del 10 de junio de 2022, advirtió de la eminente llegada a México de la quinta ola de covid.

Explica en el artículo firmado por Hugo Magey, que la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en su más reciente reporte, tuvo un acumulado de 8 mil 24 nuevos casos de la covid-19 en las últimas 24 horas, representando un aumento de 203% respecto al promedio diario de la última semana.

Mientras que en lo referente a los decesos, la misma institución reportó 42 muertes en el último día, superando el promedio de 20 por día de la semana anterior.

El acumulado hasta el momento es de 5 millones 707 mil 427 contagios desde el primer caso en febrero de 2020, y 325 mil 42 muertes desde el primer deceso el 19 de marzo de 2020.

Explica que los estados en los que hay más casos activos son Baja California Sur, Sinaloa, y Ciudad de México, seguidos de Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, San Luis Potosí, Veracruz, Puebla y Sonora.

Refiere el artículo que el integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus de la UNAM, Alejandro Macías, consideró que la llegada de esta quinta oleada no es indicativo de que algo se haya hecho mal, sino que trata de las variantes que han impulsado las distintas olas de la pandemia.

Refiere que en todo el mundo, cuando una sub-variante escapa a la inmunidad, sustituye a las anteriores, y aunque es verdad que si se tienen precauciones como el distanciamiento social o el uso de cubrebocas puede haber un menor impacto, el fenómeno ocurrirá de cualquier forma.

En el mismo artículo de la Gaceta de la UNAM, la investigadora del Instituto de Biotecnología, Susana López Charretón, aconseja que no deben confiarse "la realidad es que gracias a las vacunas hemos logrado prevenir enfermedad severa y grave, que es la que te lleva al hospital. A pesar de que tuvimos una cuarta ola altísima en contagios, bajó muchísimo la ocupación hospitalaria y las defunciones. Sin embargo, no hay que confiarse, pues no quiere decir que no te toque la mala suerte".

Refiere que aún y cuando se tenga un 1% de ocupación hospitalaria, no quiere decir que no nos vaya a tocar. "No nos debemos de confiar, es importante mantener el cuidado, y si lo hacemos durante este tiempo y el que ya se nos viene a partir de octubre de influenza, tendríamos muchísimo menos problemas de salud", dijo.

MRV