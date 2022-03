Escuela "Patricio Sanz" sobrevive a 120 años y una pandemia en CDMX

"Mi reflexión de la pandemia es que a lo mejor pueden desaparecer muchas cosas, cerrar y sustituir el trabajo por la computadora, pero las escuelas no", enfatizó la maestra Martha Pavón, directora general de la escuela primaria Patricio Sanz, que tiene casi 120 años de historia y logró resistir a las dificultades que representó la covid.

Actualmente, las risas de los niños vuelven a dar vida a los salones y al patio de esta escuela, pues la mayoría de los alumnos regresaron a las aulas, con los debidos protocolos de salud, tras casi dos años de haber recibido clases en línea.

"Los niños regresaron, entraron y decían ´¿qué es esto?´, corrían, brincaban en los charcos, corrían por el patio, es sano separarse de su mamá y que la mamá se separe de su hijo.

"Para nosotros lo principal es que los niños estén felices. Cómo se logró, la verdad, principalmente, Dios nos ayudó muchísimo, no hay duda, el tener un buen patronato, en verdad entregado, preocupado, un buen equipo de trabajo y padres de familia que confiaron en nosotros y se quedaron", destacó Pavón.

La historia de esta escuela primaria comenzó en 1903, cuando Ana María Lleras viuda de Sanz donó su fortuna para crear una institución dedicada a brindar educación básica a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Inicialmente la institución, que está incorporada a la SEP, estaba en Tlalpan, pero desde hace más de 60 años se ubica en el Barrio de San Lucas, en el centro de Coyoacán.

La escuela subsiste gracias al patronato de la Fundación Patricio Sanz, I.A.P., que actualmente preside Fernando Peña. La maestra Pavón destacó que en el periodo de pandemia el patronato hizo un gran esfuerzo, porque no se recortó el sueldo a los trabajadores y además se becó al 100% el alumnado, las 30 niñas de la casa hogar que está a un lado de la institución tienen beca del 100%, mientras que al resto de los alumnos se les subsidia una parte de la colegiatura.

"El patronato hizo un ajuste enorme en sus inscripciones y en sus colegiaturas, dando la oportunidad que toda la comunidad tenga un subsidio, en realidad nadie paga la colegiatura real. El patronato lo que hizo es que no ayudó a un 20%, a un 10% o a un 30%, ayudó a un 100% de la comunidad y así lo estamos haciendo, ajustando una reinscripción, una inscripción, una colegiatura", detalló la directora de la escuela.

TRABAJAN EN COMBATIR EL REZAGO EDUCATIVO

La Silla Rota llegó a la escuela a la hora del recreo, algunos niños estaban comiendo dentro del comedor, con sana distancia, mientras que en el patio el grupo de segundo año tenía un picnic al aire libre.

En un costado del patio resalta el huerto, que cuidan los niños. La primaria Patricio Sanz es de tiempo completo, los menores entran a las 8:00 de la mañana y salen a las 6:00 de la tarde, toman sus clases normales, no les dejan tarea, y tienen acceso a talleres como futbol, voleibol, computación y el huerto.

Rocío Roldán Cortés, mamá de un alumno de segundo grado, contó que los talleres fueron lo que atrajeron a su hijo desde que entró, en especial el huerto, que es su favorito. Ella llegó a esta escuela porque se la recomendaron cuando el menor salió del kínder y se adaptó a sus necesidades, pues permite que su hijo se desarrolle mientras ella y su esposo trabajan.

Asimismo, señaló que uno de los aspectos que fue determinante para que eligieran esta escuela es que es bilingüe y resaltó que en este tiempo ha notado que su hijo ya habla y entiende cuando le hablan en inglés.

Sólo hay un grupo por grado y en cada salón hay entre 20 y 25 niños, aunque ya volvieron a las aulas, siguen trabajando de manera híbrida, pues respetan que algunos papás todavía no quieren que estén de forma presencial.

La directora Pavón relató que la pandemia de covid implicó un reto en materia tecnológica, pero lograron que las clases se llevaran a cabo en tiempo y forma para que los niños no se retrasaran tanto en los aprendizajes.

"Traen rezago, los niños chiquitos, este segundo que vieron, era primer año. Para enseñarles a leer y escribir, qué haces, y entonces yo decía cómo les voy a enseñar a leer y escribir, era una preocupación horrible, porque al niño hay que tomarle la mano, hay que guiársela, y se les dio un taller de lectoescritura, especialmente a los niños que tienen más problemas de lectura y de escritura y salieron todos leyendo y escribiendo.

"Todos traen un rezago, sobre todos los grandes, la edad, empiezan con la edad entre la neurona, la hormona y todo, entonces empezaron a flojear muchísimo y la maestra Sandy, que es la miss de sexto, que es extraordinaria, ha trabajado mucho con los niños para ayudarlos a que superen ese rezago educativo que existe", indicó.

Sin embargo, Pavón resaltó que ya trabajan en combatir el rezago para que los niños tengan la mejor formación y puedan cumplir sus sueños, como le ha ocurrido a otros estudiantes que pasaron por estas aulas.

"Como el caso de una niña que pasó toda la primaria con nosotros, Natalia se llama, de muy escasos recursos, se le apoyó para que pudiera obtener una beca para ir a estudiar a Canadá un verano, tiene unos papás increíbles, súper apoyadores, regresó, acabó su secundaria y su prepa en escuela pública, y ahorita estudia su carrera en una universidad privada", relató la directora.

Al contar estas historias de éxito, la maestra Pavón enfatizó: "Yo me siento muy satisfecha, muy feliz, yo acepté este trabajo por el ejemplo que me dieron los patronos, son jóvenes, son menores que yo, empresarios, que no sacan ningún beneficio de esta escuela, al contrario, y saber que ellos dedican su tiempo y su dinero al beneficio de la niñez, al beneficio de tener un país mejor".

