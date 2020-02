¿Escuela donde estudiaba Fátima será investigada?

Luis Humberto Fernández Fuentes titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) anunció que se realizará una investigación administrativa para conocer si el director y profesores de la escuela Enrique C. Rebsamen, siguieron o no los protocolos establecidos en los casos cuando los padres o tutores no arriben a tiempo por sus hijos al plantel. Este fue el último punto conocido donde se vio con vida a Fátima.

Explicó que estos protocolos de seguridad son establecidos por la Secretaria de Educación Pública (SEP), para todas las instituciones educativas de nivel básico.

"El menor tiene que ser llevado al Ministerio Público y estar acompañado en todo momento por las autoridades del plantel. La obligación de los directivos y maestros es entregar a la niña o niño a alguien acreditado y en ningún momento se deja al niño fuera del plantel" aseguró Luis Humberto titular de AEFCM.

También mencionó que se tienen establecidos 20 minutos de tolerancia para recoger a los menores después de clases, de lo contrario se debe llevar a cabo el protocolo de la SEP.

En el caso de Fátima de siete años, estuvo esperando a su madre quien llegó solo minutos después de la hora de la salida a la primaria ubicada en Santiago Tulyehualco, en Xochimilco, en ese momento una mujer de identidad desconocida la sustrajo del lugar y días más tarde fue encontrada sin vida en la alcaldía de Tláhuac.

Luis Humberto Fernández, detalló que como parte del protocolo de seguridad, un menor no puede ser entregado a un desconocido, solamente a los responsables (madre, padre o tutores) que presenten su credencial de autorización para recoger al estudiante, expedida por la escuela. "Para entregar a un alumno, el personal responsable de la institución debe solicitar la credencial correspondiente a las personas autorizada para tal efecto. Por ningún motivo se entregarán infantes a personas menores de edad, a padres, familiares o tutores en estado inconveniente, alcoholizados o drogados. En caso de extravío de la credencial para recoger a un menor, se solicitará la reposición por escrito, especificado el motivo".

Afirmó el titular en conferencia de prensa que : "El director lo tiene que llevar ante la autoridad correspondiente, el niño o niña en ningún momento se puede quedar solo o desprotegido, aunque concluya el horario escolar y aunque tarden en llegar es el compromiso de la escuela. No podemos dejar a un niño solo, eso es un hecho". Y en sus redes sociales expresó su indigación por el crimen.

