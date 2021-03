Esconde PRI CDMX información sobre proveedores contratados

El PRI de la Ciudad de México ocultó información a una persona que hizo una solicitud de información, sobre 25 proveedores contratados entre el 1 de enero al 23 de noviembre del 2020, por el instituto político, que es un sujeto obligado en materia de transparencia.

La persona que solicitó la información pidió la razón social del proveedor, producto o servicio contratado, duración, periodo o plazo del contrato, costo total en pesos mexicanos del contrato y curriculum empresarial de cada contratado.

El partido entregó sólo 4 currículum, que además no son de ninguno de los proveedores que proporcionó en su lista.

Actualmente el PRI capitalino es dirigido por Israel Betanzos, quien asumió la presidencia el 29 de febrero del año pasado. En esta semana se reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó congelar sus cuentas, lo mismo que del diputado local del mismo partido, Tonatiuh González Case, como parte de las investigaciones que se realizan contra el exdirigente priista, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de trata de personas y asociación delictuosa y actualmente prófugo.

Tonatiuh González Case

Tanto Betanzos como González Case forman parte del grupo político de Gutiérrez de la Torre, quien es investigado desde 2014, cuando un reportaje del portal Aristegui Noticias reveló que tenía una red de prostitución a su servicio, que enganchaba a mujeres jóvenes para que trabajaran en el PRI capitalino, y ahí eran obligadas a prostituirse. Una de las enganchadoras era la secretaria particular del dirigente, Sandra Vaca Cortés, que también está prófuga.

ENTREGA INFORMACIÓN INCOMPLETA

La respuesta del PRI fue entregar un listado de 25 proveedores, y adicionalmente en el sistema de información Infomex adjuntó 4 currículum empresariales y prometió que entregaría por correo electrónico los demás, y argumentó que, por la capacidad del sistema, no podría aguantar la totalidad de documentos.

"Por capacidad de los formatos adjuntos, el Sistema de Solicitudes de Información de la CDMX arroja error al ser cargados, por esta razón será imposible adjuntar todos los CV, la información será adjuntada en su totalidad a su correo electrónico", fue parte de su respuesta.

Pero el PRI no adjuntó constancia de la notificación que hubiera hecho por correo electrónico. Entonces la persona que pidió la información presentó un recurso de revisión y pidió más información no contemplada en su solicitud inicial.

El recurso fue aceptado por el InfoCDMX y fue turnado a la comisionada Mari Carmen Nava Polina, quien en su ponencia sobreseyó los elementos nuevos de la solicitud, pero pidió al PRI realizar la búsqueda exhaustiva en su Secretaría de Administración y Finanzas, de la información solicitada inicialmente.

En su ponencia, Nava Polina expuso que además de los cuatro currículum empresariales que el PRI envió, ninguno aparece en la lista de proveedores que el partido proporcionó en su respuesta.

"Dichos nombres no figuran en la lista, en consecuencia, esta ponencia observa una discrepancia en la información que da como respuesta el sujeto obligado, por lo tanto, deberá buscar exhaustivamente el total de proveedores, ya que se observa realizó una entrega incompleta de información.

"Por lo anterior es importante que el sujeto obligado realice una búsqueda exhaustiva de la información, ya que este Instituto considera que la respuesta remitida a la parte recurrente es imprecisa y no observan a los principios de transparencia, toda vez que resulta evidente que la información proporcionada no fue congruente y exhaustiva, y en consecuencia no se encuentra completa, por lo que se deberá formular una nueva que garantizará el acceso a su información pública en relación con lo solicitado habilitando todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establecen las normas aplicables a efecto de crear certeza jurídica de las respuesta proporcionada".

La resolución al recurso de revisión pide al PRI que acredite los curriculum empresariales de los proveedores que aparecen en el listado.

LA IMPORTANCIA DE TRANSPARENTAR LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS

Además, la comisionada presentó un posicionamiento y expuso que "es de suma importancia la mayor transparencia en los partidos políticos en el siguiente proceso de campañas que está por comenzar en el mes de abril, previo a la jornada electoral".

Afirmó que hay una falta de confianza de los ciudadanos respecto a los partidos, y parte de ese foco de descontento puede mitigarse con el acceso a información.

Recordó que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, aprobó que los partidos políticos y candidaturas sin partido en la Ciudad de México ejerzan este año, en conjunto, 137 millones 994 mil 755 pesos con 98 centavos, para sus gastos de campaña.

Mientras que, para sus actividades ordinarias, los partidos políticos en la Ciudad de México contarán además con 442 millones 290 mil 884 pesos con 52 centavos, y para sus actividades específicas poco más de 13 millones (13 millones 268 mil 726 pesos con 54 centavos).

"De tal forma, los partidos políticos en la Ciudad de México podrán erogar en total más de 593 millones de pesos, lo que equivale a poco más de 4 veces el presupuesto autorizado para este Instituto, que es de 147 millones 868 mil 308 pesos. Así pues, la transparencia es una herramienta que contribuye a la fiscalización, no solo institucional, sino ciudadana a los partidos políticos".





(Sharira Abundez)