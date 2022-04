"Es una situación desesperante"; exigen justicia a 2 años del feminicidio de Alejandra

Ixtapaluca.- Familiares de Alejandra Calvo, madre soltera asesinada en este municipio en 2020 cuando regresaba a casa, acumulan dos años sin encontrar justicia en el Estado de México.

A pesar de que han logrado identificar a los presuntos responsables del feminicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha librado las ordenes de aprehensión para detenerlos, por trámites burocráticos.

"Yo he dicho, si es necesario doy mi vida para que mi hija por fin tenga justicia, porque no quiero que sea un número más de esta inseguridad que vivimos en el Estado de México", sostiene Teresa Calvo, madre de Alejandra.

Los hechos ocurrieron el 16 de abril de ese año, cuando Alejandra o Bubu, como también era conocida por sus amigos, recibió dos impactos de bala de forma directa de regreso a casa en la Unidad Habitacional Los Héroes.

"Ya han pasado más de dos años y la realidad es que ya es una situación desesperante porque la carpeta de mi hija está en Tlalnepantla y no hay avances"

"Ya tienen nombre y tienen foto, pero no han hecho nada, toda la investigación está parada; entonces, ya esto es una exigencia para que las autoridades se pongan a trabajar y me den resultados porque a dos años no se ha judicializado", exigió su madre.

Y es que los agentes de investigación no les han brindado avances en el proceso luego de 24 meses, donde han visitado agencias del Ministerio Público y oficinas de gobierno especializadas en atención a víctimas.

De acuerdo con la familia, el retraso se debe a que los elementos de justicia carecen del nombre completo del presunto responsable, lo que les impide girar una orden de aprehensión en su contra.

"La realidad es que soy yo la que ha realizado todas las investigaciones, les he dado lo más que he podido, pero para las autoridades nada es suficiente y por trámites burocráticos está parada la carpeta", agregó Teresa.

SALIÓ A CASA

El día de los hechos, Alejandra recibió una llamada para visitar a sus amigos, salió de su casa, pero en su camino sostuvo una discusión con una mujer muy cerca de la carretera a la comunidad de Coatepec.

"Le hablaron por teléfono, no sé qué le dijeron y se salió. Me dijo 'ahorita regreso'. A las ocho de la noche todavía yo le mande un audio preguntándole que qué pasó y me dijo que ya venía para la casa, a la media hora me marcaron, dijeron que a mi hija le habían pegado, llegué al hospital, pero ya había fallecido".

Alejandra recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen por sujetos que viajaban a bordo de una motoneta.

Según las pesquisas que han realizado los propios familiares de Alejandra, los responsables son familiares de la joven con la que Alejandra sostuvo una discusión momentos previos a ser asesinada, quienes en supuesta venganza decidieron matarla.

"Alejandra era una niña alegre, le gustaba salir, bailar y andar de fiesta, andaba muy coqueta y (era) madre de una niña de dos que ahora tiene cuatro, como todo, con sus altos y bajos, era una niña, una mujer a la que le arrebataron la vida".

Este martes, sus deudos realizaron una protesta en calles del municipio de Ixtapaluca hasta llegar a la presidencia municipal para visibilizar el caso y recordar a las autoridades que Alejandra no ha encontrado justicia en el Estado de México.

(SAB)