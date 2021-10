"Es una posición fascista": dice Sheinbaum y Claudio X González responde

Un tuit del empresario Claudio X González generó polémica en redes sociales, enfrentándose con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien contestó a sus "posturas fascistas" y generó un debate en el que también se sumaron periodistas, como Héctor de Mauleon y la diputada Margarita Zavala.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, respondió ante las críticas de Claudio X González hacia el proyecto encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como una "oposición fascista".

La llamada 4t, una gran farsa, acabará mal, muy mal. Hay que tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admon. y lastimaron a México. Que no se olvide quien se puso del lado del autoritarismo populista y destructor. — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 22, 2021

Luego de que el empresario publicara un mensaje en sus redes sociales calificado de "farsa" al proyecto de López Obrador y solicitara que se tomará nota de aquellos que han apoyado a la Cuarta Transformación.

La jefa de Gobierno durante la Primera Entrega presencial de créditos 2021 en la alcaldía Tláhuac (Foto: Cuartoscuro)

Ante la crítica, Sheinbaum respondió "Que me apunten en la lista porque este tweet, primero, soy militante desde hace muchos años de este movimiento; son millones y millones y millones de mexicanos, difícilmente podría haber una lista".

La mandataria capitalina consideró que es a través de este tipo de publicaciones y críticas como la derecha en México exhibe sus intenciones de influir en la opinión pública.

"Nosotros lo que abrimos es el debate, pero no hacemos listas de absolutamente nadie, sino sencillamente hay crítica de parte de todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, debate; pero hay absoluto respeto a la Democracia, a la Libertad de Expresión, a la Libertad de Reunión, a la Libertad de Manifestación, a la Libertad en las Elecciones", expresó la mandataria.

"A lo único que se dedican es a criticar a la 4T, ahí nada más pueden ver lo que significa su... o lo que publica en sus redes sociales; entonces, de una vez, pues que se conozca quién es la derecha en México, qué es lo que pretende: es una derecha, aquí, fascista", concluyó la jefa de Gobierno durante la entrega presencial de créditos 2021 en Tláhuac.

SHEINBAUM RESPONDE TAMBIÉN EN TWITTER

La mandataria capitalina de igual forma twitteo otra respuesta a las acusaciones en donde mencionó que en el actual gobierno no se encarcela a periodistas, hay libertad de expresión, de manifestación y de reunión.

"No se pagan campañas millonarias de difamación. No se espía al adversario. No se excluye a las mujeres de la toma de decisiones", agregó la jefa de gobierno quien también señaló que en esta transformación del país hay democracia, libertad y cero discriminación o represión advirtiendo que esas son las diferencias entre las prácticas democráticas y las fascitas.

Una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo. En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la carcel. Hay libertad de manifestación y reunión.



(1/3) — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 24, 2021

CONTRARESPUESTA DE CLAUDIO GONZÁLEZ

Tras la respuestas de Claudia Sheinbaum a esta discusión que se desató en redes sociales, el empresario Claudio González quien propuso elaborar una lista de los seguidores de la 4T, respondió a través de un Tweet en donde señala que no hay amenaza alguna en su comentario agregando que, a diferencia de él, el presidente sí ha realizado muchos pronunciamientos intimidatorios.

"Yo soy demócrata y liberal...pero debo denunciar", señaló el empresario quien agregó que es necesario señalar a quienes están apoyando o solapando a la autoritaria 4T. A su vez el periodista y escritor Héctor de Mauleón se pronunció en contra de la jefa de gobierno capitalina a través de un tweet donde aparece una foto del presidente exponiendo una lista haciendo alusión a que también la 4T tiene este tipo de acciones.

En efecto, doña Claudia. Hacer listas de personas es característico del fascismo.

?? https://t.co/9pUiWtTmQD — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) October 24, 2021

No hay amenaza ni explícita ni implícita en mi comentario (a diferencia de muchos pronunciamientos intimidatorios del Presidente)...yo soy demócrata y liberal...pero debo denunciar -estoy en mi derecho- a quienes contribuyen o solapan a la deriva autoritaria y destructiva de la 4t. https://t.co/5hTvdJ6fh0 — Claudio X. González G. (@ClaudioXGG) October 24, 2021

Otras figuras políticas y de medios de comunicación reaccionaron en contra de Claudia Sheinbaum como es el caso de la política Margarita Zavala quien mencionó que en la Cámara de Diputados los morenistas "no conocen el debate ni la reflexión, ni tienen respeto a la libertad de expresión", afirmó. De igual forma el periodista Joaquín López Doriga publicó un tweet en donde afirma que AMLO también hace listas en sus conferencias mañaneras.

Asómese a la Cámara de Diputados para que vea que, de lo que usted llama 4T, no conocen el debate ni la reflexión, ni tienen respeto a la libertad de expresión. Y para listas fascistas, las que salen de periodistas en la mañanera https://t.co/98WhlM1e0f — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 24, 2021

ENTREGAN CRÉDITOS EN TLÁHUAC

Este sábado se llevó a cabo la primera entrega presencial en Tláhuac de 200 créditos del Financiamiento Emergente 2021 para Microempresas por un monto total de 2 millones de pesos del Fondo para el Desarrollo Social (FONDESO).

"Hemos dado, en total, alrededor de ciento –aquí lo tengo–134 mil 697 créditos. Fíjense nada más, esto significa alrededor de 300 mil empleos creados durante la pandemia con estos créditos que hemos dado; si no hubieran existido, no hubiera habido este apoyo para que se pudiera seguir trabajando", agregó Sheinbaum.

El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide, precisó que el objetivo de los créditos del Financiamiento Emergente 2021 para Microempresas es lograr la inclusión financiera.

"Esta es una Ciudad de Derechos y ustedes tienen el derecho a que sus negocios micros, pequeños, sean fortalecidos desde el Gobierno de la Ciudad de México", y agregó que el actual Gobierno capitalino en tres años está por entregar casi 140 mil créditos, además de que se ha capacitado a más de 120 mil personas, microempresarias y microempresarios.

aemz