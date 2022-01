"¡Es una persecución política del presidente!": Facundo Rosas

"¡Es una persecución política!", "¡Es una persecución política del presidente!", exclamó Facundo Rosas, ex comisionado de la Policía Federal, al quedar bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Rápido y Furioso.

Autoridades federales confirmaron que Rosas, funcionario del primer círculo de Genaro García Luna cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública federal, fue trasladado vía aérea hacia el penal federal de Hermosillo, Sonora.

Dijeron a La Silla Rota que se ejecutó una orden de aprehensión en su contra por el delito de omisión al permitir el ingreso de armas prohibidas a México, el cual está contemplado en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El también ex secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla lanzó las acusaciones de una presunta persecución política del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando agentes federales y elementos de las fuerzas armadas lo sacaron de la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina en Álvaro Obregón.

Ahí se encontraba detenido luego de atropellar con su camioneta y provocar la muerte de la enfermera Blanca Estela Bárcenas Espinoza, madre de tres hijos, cuando cruzaba por un paso peatonal en inmediaciones de Ciudad Universitaria.

"NO ME ALCANZA PARA LA FUNERARIA": ESPOSO DE ENFERMERA ATROPELLADA POR ROSAS

Blanca Estela Barcenas Espinoza era enfermera privada. Esta mañana salió de su casa para cuidar a una persona en San Ángel Inn, pero en el camino murió arrollada por el vehículo que conducía Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal (PF).

Su esposo, Crisanto Martínez, quien trabaja como guardia de seguridad, quedó devastado por el fallecimiento de su pareja, a lo que suma la indiferencia de autoridades de Ciudad de México y federales.

Lamenta inconsolable la muerte de Blanca Estela, también el "no tener ni para el entierro".

Además de la falta de apoyo y de asesoría del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) que encabeza Ernestina Godoy.

Ante la tragedia que vive y la falta de recursos económicos, pidió colaboración a la ciudadanía para velar y sepultar a Blanca Estela pues necesita 30 mil pesos para cubrir los gastos.

En entrevista, manifestó que después de que personal de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de la República (FGR) sacaron a Facundo Rosas de la agencia del Ministerio Público de Álvaro Obregón, ninguna autoridad local ni federal se acercó para brindarle apoyo.

Lo dejaron solo, no le ofrecieron algún apoyo psicológico y menos económico.

"Yo le dije a Derechos Humanos que no me alcanza para la funeraria, pues me va a salir en 30 mil pesos con todo y panteón, lo que incluye el espacio para el velorio y la fosa para la inhumación, y hasta el momento no lo completo, sí me gustaría que la ciudadanía me ayudara porque no me alcanza y me agarraron de manera imprevista.

"Le pido a la autoridad que se haga justicia y que se paguen los daños, yo no soy nadie para juzgar, pero sí que se paguen los daños", puntualizó.

Comentó que este jueves su hija contestó una llamada de la Fiscalía capitalina para que acudiera a identificar el cuerpo de su mamá en la agencia Álvaro Obregón número tres.

Crisanto consideró una injusticia que autoridades federales hayan retirado a Facundo Rosas del Ministerio Público antes de que la autoridad local concluyera las diligencias por la muerte de su esposa Blanca Estela.

"El gobierno cuando quiere algo arrebata y no le importan los daños que causa y hace lo que quiere nada más, y es injusto, primero lo hubieran dejado que respondiera y luego se lo hubieran llevado, digo sería lo justo ¿no?"

Facundo Rosas fue trasladado después de las 14:00 horas de la Fiscalía de Álvaro Obregón a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la FGR en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Con base en una orden de aprehensión fue trasladado vía área a un penal federal en cumplimiento a una orden de aprehensión por el caso Rápido y Furioso.

Devastado, Crisanto, quien procreó tres hijos con Blanca Estela, está a la espera de que le entreguen el cuerpo y busca la manera de reunir el dinero para velarla y sepultarla.





(SAB)