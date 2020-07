"Es una de las peores pesadillas", lamentan restauranteros de Edomex

Para Alejandro Rayón, dueño del restaurante Bistro Mecha, ubicado en el Valle de Toluca, la contingencia sanitaria del covid-19 es una de las peores pesadillas que ningún empresario hubiera imaginado aún en las peores circunstancias y es que, en los más de 115 días en que tres de sus cuatro sucursales tuvieron que permanecer cerradas, perdió a dos terceras partes de su personal y las finanzas de su negocio que, hasta marzo, se consideraban sanas, pasaron a números rojos.

En el reinicio de actividades económicas determinado por el gobierno del Estado de México, a pesar de estar en semáforo rojo, Alejandro Ayón comparte que sus negocios eran sanos.

"Nuestros negocios eran sanos y no teníamos deudas, pero quedamos endeudados por la pandemia, pues, por la incertidumbre, no teníamos cómo pagar créditos que nos vimos forzados a tomar o, de lo contrario, no había otra vía para mantenerlos con vida, por lo que tuvimos que acceder a préstamos para cumplir con la nómina, la renta y la luz, y ya no había fuerza; estábamos preparados por un mes para cualquier contingencia que se presentara, pero nunca nos imaginamos que el covid-19 nos iba a afectar por cuatro meses", relata.

Indicó que, a pesar de que tuvo que cerrar tres de sus cuatro establecimientos en este periodo, el cuarto permaneció abierto solo para que los consumidores habituales no se olvidaran de la marca, aunque esto no fue muy rentable, ya que las ventas a domicilio o para llevar que se permitieron desde el 23 de marzo solo generaban el 10 por ciento de las ganancias que tenían hasta antes de la llegada del covid-19 a México.

Alejandro Rayón asegura que, para evitar una afectación mayor a sus empleados, durante dos meses les cubrió al cien por ciento su nómina, aún cuando no estaban laborando; sin embargo, a partir del tercer mes tuvo que celebrar un convenio con ellos para que éstos tuvieran asegurada su fuente de ingresos, aunque no se les iba a pagar hasta que no se restablecieran las condiciones, como sucedió este lunes 06 de julio, luego de que el Gobierno del Estado de México permitiera que los establecimientos de este tipo pudieran regresar a sus actividades, aunque únicamente al 30 por ciento de su capacidad total.

"Hoy nuevamente abrimos nuestras puertas, pero hemos decidido que solo uno de nuestros negocios siga funcionando y, si todo va bien, el resto lo hará a partir del 01 de agosto, para nosotros es una cuestión estratégica para no arriesgarnos a un brote entre nuestro personal de covid-19 y que eso nos lleve a cerrar definitivamente, éste será un termómetro, pero, de entrada, hacerlo al 30 por ciento de nuestra capacidad, solo implicará pérdidas", dijo.

Días mortales para los restaurantes

Como el de Alejandro, cerca de 56 mil unidades económicas dedicadas al giro restaurantero regresaron este lunes a sus actividades en el Estado de México, aunque otras 14 mil aproximadamente no pudieron reabrir nuevamente sus puertas, tras la contingencia sanitaria del covid-19, lo que implicó que, en este periodo, se perdieran alrededor de 68 mil empleos formales en toda la entidad.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en el Estado de México, Mauricio Massud Martinez, estimó que el sector perdió más de 115 mil millones de pesos en ventas y no se dispersaron tres mil millones de pesos en nómina a sus trabajadores, por el cierre de los negocios y por las escasos productos o servicios que se ofertaron en casi cuatro meses.

"Fueron 115 días mortales para todos, en donde todos los que integramos este sector tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para conservar la plantilla laboral y mantenernos vigentes en el mercado. (...) La recuperación no se dará antes de diciembre de este año, quizá para el segundo trimestre de 2021 podamos regresar a las ventas que teníamos antes de la pandemia que aún así ya eran bajas, porque enfrentamos un 2019 muy complicado, pero mientras tanto, estamos apostando por un regreso ordenado y bien planeado", señaló.

De acuerdo con el sector, este retorno ordenado está implicando la instalación de un protocolo en cada una de las unidades económicas que contempla un gasto de entre cinco mil y 20 mil pesos por negocio, con la intención de colocar tapetes sanitizantes, la sanitización permanente de las áreas comunes, la adquisición de caretas, cubrebocas y guantes para el personal que labora en los mismos, así como la instalación de dispensadores de gel antibacterial, entre otras.

No hubo Nueva Normalidad

Al realizar un recorrido por las zonas comerciales de Naucalpan y Tlalnepantla, se pudo constatar el cierre total de algunos negocios emblemáticos de zonas como Ciudad Satélite, Zona Azul, Echegaray y Periférico Norte, mientras que otras regiones como la Avenida Sor Juana Inés de la Cruz o San Bartolo lucían vacías en el primer día de la reapertura de actividades.

Quizá el caso más emblemático sea el de la zona comercial de Ciudad Satélite, en Naucalpan, donde al menos ocho restaurantes reconocidos, como El Fogón Mixe, BeYork y La parrilla suiza mantienen cerradas sus puertas o, simplemente, ya no regresaron y los inmuebles en donde se encontraban, fueron puestos en renta o a la venta. Esta situación, se repite en negocios de higiene personal o cuidado dental, librerías, galerías de antigüedades, venta de vestidos de noche y otros establecimientos más que llevaban años ofreciendo sus productos en la zona.

"Nosotros nos fuimos el primer mes y regresamos después, pero cuando volvimos, empezamos a ver que muchos dueños comenzaron a sacar sus cosas y bajaron sus cortinas. Ahora Satélite está vacío, ya nadie viene, aunque pensamos que hoy sería un buen día, está igual que la semana pasada", comentó Jonhie, un franelero de este lugar.

En la zona, los pocos restaurantes que decidieron regresar este lunes, tampoco tuvieron mejor suerte, pues por la mañana lucieron vacíos y, por la tarde, horario en que confiaban les iría mejor y para el que se prepararon, apenas se ocupó una mesa y, en el mejor de los casos, llenaron cuatro.

"Ya sobrevivimos mucho, pero si esto sigue así, estaremos condenados a desaparecer. No hay gente y cada día que abrimos, nos genera gastos con el personal, la compra de alimentos, insumos y el pago de los servicios, no vamos a aguantar mucho", apuntó el encargado de un restaurante y quien pidió no dar su nombre.

En la Avenida Sor Juana, en Tlalnepantla, la realidad no fue distinta, las mesas de los establecimientos lucían vacías y, otros más, optaron por mantener solo el servicio para llevar o a domicilio, pues abrirlos al cliente, dijeron, representa un gasto mayor que no se alcanza a cubrir aún con el 30 por ciento de capacidad permitido.

La nueva experiencia

La reapertura de los restaurantes en el Estado de México conllevó una serie de cambios en el servicio hacia el cliente, pues, en esta fase del semáforo rojo en transición al naranja, los establecimientos de alimentos solo podrán permanecer abiertos de las 06:00 a las 22:00 horas, con un aforo máximo de 30 por ciento para aquellos que cuentan solo con interiores y del 40 por ciento para quienes tienen una terraza o espacio al aire libre.

Además, éstos solo podrán poner música ambiental hasta 60 decibeles y con una separación en sus mesas de un metro y medio entre cada una o con el uso de una sí y otra no para conservar la sana distancia entre los clientes, quienes solo podrán acudir en grupos de cuatro personas como máximo o si el grupo es mayor, tendrán que respetar la distancia entre un servicio y otro, sin poder juntarlo o reunirse en el interior.

"No se podrá fumar, tendrán que ir al sanitario de manera individual y con cubrebocas, el menú será digital o desechable, las áreas infantiles no estarán funcionando, se les tomará la temperatura al ingresar y, en el caso de los grupos de riesgo, como adultos mayores, les recomendaremos que mejor soliciten su servicio para llevar", destacó el presidente de la Canirac en la entidad.

Asimismo, la nueva experiencia incluye que los clientes deberán seguir estrictos protocolos de higiene, como el lavado de manos al ingresar o la colocación de gel antibacterial, mientras que el servicio se colocará al momento y, en el caso de los cubiertos, éstos estarán al interior de una bolsa de plástico o en una servilleta desechable, ya que desaparece la mantelería, mientras que los menús tendrán que visualizarse en los teléfonos móviles personales a través del escaneo de un código QR y, en el caso de los pequeños establecimientos, serán de papel y tendrán que tirarse una vez que sean consultados por una persona.

"Todo esto fue nuevo para nosotros, porque desde que llegas, te piden que pases a lavarte las manos y te sirven todo al momento. Tratamos de pedir alimentos para compartir y nos recomendaron no hacerlo, lo vimos bien, pero vemos que tenemos que cambiar muchos hábitos", comentó Fernanda Aguirre, una de las primeras clientes que regresó a un restaurante de cortes de carne en Satélite.

Los empresarios restauranteros mencionaron que, a pesar de la buena respuesta a las medidas sanitarias que ha habido por parte de los clientes que han comenzado a llegar a cuentagotas en sus establecimientos, quien se niegue a acatar las nuevas normas, podría no ser atendido en el lugar.

