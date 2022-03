"Es un relajo"; primeros pasajeros batallan para llegar al AIFA

Zumpango.- Cristina Hernández y su hijo José Ángel fueron de los primeros pasajeros en estrenar las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Llegaron pasadas las 09:00 horas a la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México, luego de un largo camino de dos horas y de usar hasta tres transportes públicos.

"Mi hijo tiene discapacidad, pero es corredor y nos vamos a ir a Tijuana a su competencia", contó Cristina.

Aunque viven en la Ciudad de México, tuvieron que acudir a Zumpango, en límites con el estado de Hidalgo, para viajar hacia Baja California porque Ángel es deportista por el estado de Puebla y desde hace unas semanas fue notificado de que viajaría justo el día de la inauguración de la nueva terminal, algo que le causó emoción.

"Sí está emocionado, pero sí es cansado venir hasta acá para todos", dijo su madre.

Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Fotos: Manuel López)

Sin embargo, debido a que no conocían el camino, ambos tuvieron que madrugar y salir antes de las 07:00 horas para llegar a tiempo a Zumpango.

"Llegamos a Indios Verdes, nos dijeron que una combi nos dejaba aquí en la entrada, pero nos dejaron donde están los trabajadores", explicó Cristina.

Aún desorientados y con el tiempo encima por el abordaje que terminaba hacia las 10:30 horas, optaron por tomar un taxi, pero al final el alto costo cambió su plan.

"Es un relajo porque nos mandaba para un lado y para otro, y así estuvimos hasta que nos dijeron que este camión del Mexibús nos dejaba hasta acá. Sí le batallamos un poquito, pero estamos contentos", dijeron.

Cargada con dos maletas y su hijo con una más, lograron llegar pasadas las 09:00 horas al AIFA, justo a tiempo para librar la zona de abordaje, desde entonces repleta de turistas, para tomar el vuelo de la aerolínea Volaris, una de las cuatro que brindará servicio en el nuevo aeródromo.

Cristina y su hijo José no fueron los únicos en perderse de camino al AIFA.

María Álvarez, trabajadora del sector salud, salió desde las 08:00 horas de su domicilio, en Nezahualcóyotl, para presenciar la inauguración de la terminal.

Aprovechó el día feriado para visitar las nuevas instalaciones aéreas, porque está convencida de que cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) fue la mejor opción.

Zona de acceso al AIFA (Fotos: Manuel López)

"Fue un poco problemático porque no hay nada de información. Unos nos mandaban a un lado y a otro, y nos traían dando vueltas a lo tonto, y no había alguien que diera una información correcta", dijo.

¿Se va a tomar fotos o qué va a hacer llegando?

"Tengo que ver todo, ver cómo está, cómo quedó y admirar todo lo bonito que está haciendo".

¿No le parece lejos este nuevo aeropuerto?

"No me importa lo lejos, lo que me interesa es lo que se hizo porque estaba muy olvidado nuestro país y ahora me lleno de orgullo de saber que soy más mexicana que siempre".

¿A usted no le parecía mejor opción el proyecto en el Lago de Texcoco?

"No, porque yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl y sé que en ese lugar es fangoso, se llena de agua cuando llueve, es una cosa espantosa, puro lodo y este es una maravilla".

ARRANCA OPERACIONES CON CUATRO AEROLÍNEAS

El aeródromo entró en funcionamiento este lunes tras ser inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador; la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, así como los gobernadores del Estado de México e Hidalgo, Alfredo del Mazo Maza y Omar Fayad.

Desde la punta de los 88 metros de altura de la Torre de Control se operará el tráfico aéreo de la reducida oferta de vuelos que ofrecerá el nuevo aeropuerto durante los primeros meses de operación.

Sólo tres de las 23 aerolíneas con llegadas y salidas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) volarán en el AIFA.

Primeros vuelos del AIFA (Fotos: Manuel López)

Se trata de Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús, empresas que, por el momento, sólo ofrecerán frecuencias nacionales. Además de Conviasa, la única aerolínea internacional que operaba en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), pero que mudó sus frecuencias al Felipe Ángeles.

Aeroméxico

Esta compañía ofrecerá dos vuelos diarios desde el aeropuerto en Zumpango hasta los de Mérida, Yucatán, y Villahermosa, Tabasco.

Volaris

Esta firma tendrá destinos a la ciudad fronteriza de Tijuana y a Cancún, Quintana Roo, con dos y tres frecuencias diarias, respectivamente. La aerolínea iniciará operaciones con estos dos destinos, con posibilidad de acrecentar su oferta en el último trimestre del año.

Viva Aerobús

En tanto, esta empresa tendrá frecuencias diarias hacia los aeropuertos de Monterrey, Nuevo León, y Guadalajara, Jalisco.

Conviasa

Esta firma internacional se convirtió en la primera aerolínea que ofrecerá vuelos al extranjero. Por el momento, los servicios serán una vez a la semana desde Santa Lucía a Caracas, Venezuela, y viceversa.

PROMETE SER ECONÓMICO Y ÁGIL

Pese a la reducida oferta, el AIFA tendrá una ventaja para los bolsillos de los viajeros, pues será uno de los más económicos en el país.

El precio de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) es de tan sólo 245.30 pesos para vuelos nacionales y de 465.77 para internacionales.

Puertas de acceso al AIFA (Fotos: Manuel López)

Es decir, 372.70 pesos menos del TUA que se paga en vuelos nacionales en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México y 872.23 pesos menos en vuelos internacionales.

Mientras que en el aeropuerto de Toluca el precio del TUA es de 372.22 pesos en vuelos nacionales y 537.25 en extranjeros, lo que representa el 34 y el 13.3% más económico, respectivamente.

Por ejemplo, en un vuelo a Cancún para el próximo 27 de abril al mediodía, con salida desde el Aeropuerto Benito Juárez, el usuario pagaría mil 14 pesos con TUA incluido, mientras que en el AIFA el costo por el vuelo con 10 minutos de diferencia cuesta 676 pesos, lo que representa un ahorro de 338 pesos.

Además, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles tendrá un mecanismo tecnológico que reducirá los tiempos de espera en un 50%, pues el sistema de procesamiento de pasajeros y de revisión de equipaje se realizará en un lapso de 18 y 15 minutos respectivamente para 180 pasajeros.

DENUNCIAN DESPOJOS CERCA DEL AIFA

El pasado 22 de febrero, un grupo de cerca de 150 personas junto con el activista José Humbertus Pérez Espinoza denunciaron en el Estado de México, la simulación de procesos jurídicos con lo que se han realizado mil 500 despojos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde 2021 a esa fecha.

De acuerdo con Pérez Espinoza, los jueces David V. y Jorge F. presuntamente son los responsables de la simulación por lo que exigieron al Poder Judicial del Estado de México su destitución.

"Este grupo, encabezado por el exalcalde Aarón Urbina Bedolla, ha logrado crear grupos hipotecarios falsos por que, a través de la venta de casas baratas que se invadían, las vendían de nuevo, también a través de la compra de derechos litigiosos compraron casas muy baratas que las están vendiendo muy caras, con el consentimiento de los dos jueces", comentó el activista.

(SAB)