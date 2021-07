Es tiempo de reivindicar a los históricamente excluidos: 1er alcalde gay de Neza

NEZAHUALCÓYOTL. – Para el alcalde electo de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, la percepción de la inseguridad y la carencia de agua potable en las viviendas de este municipio serán dos de los retos principales a solucionar durante su administración 2022-2024.

El que será el primer alcalde de Nezahualcóyotl cuya preferencia sexual es por personas de su mismo sexo, y lamentó que por años personas con orientaciones diferentes hayan sufrido de agresiones, que incluso acabaron en homicidios.

Cerceda Rebollo sostuvo que los tiempos de ahora son periodos para reivindicar a todos los sectores sociales que históricamente han sido excluidos, a través de una política incluyente, la cual, dijo, será un ejemplo en el municipio de Nezahualcóyotl.

"Es una de las comunidades que ha sufrido también violencia de género. Hay muchos casos de homicidios por violencia, la verdad es que en el Estado de México desafortunadamente no hay ni siquiera una fiscalía que de atención a las personas de la diversidad sexual".

Por ello, se comprometió a crear una dirección especializada en el tema para brindar apoyo a los sectores sociales transgénero que eliminen los estigmas y los señalamientos que tradicionalmente han recaído en este sector de la ciudadanía.

NO HABRÁ RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLUCIONAR LAS CARENCIAS

La inseguridad y la falta de agua han aquejado por años a los cerca de un millón y medio de habitantes que residen en esta localidad, que autoridades se han propuesto erradicar con un modelo de seguridad de proximidad, así como sustituir la red hidráulica que ya ha llegado al fin de su vida útil.

En entrevista con La Silla Rota, Adolfo Cerqueda sostuvo que hoy en día los elementos destinados a la seguridad enfrentan estigmas y una mala imagen por viejas costumbres que deberán de cambiar, aunque reconoció que actualmente algunos elementos continúan ejerciendo malas prácticas al interior de la corporación.

También reconoció que no habrá dinero que alcance para lograr solucionar las carencias que tiene la localidad, por lo que llamó a hablar con la verdad y enfocar los esfuerzos financieros de la administración en las zonas con mayores rezagos sociales y de infraestructura.

-¿Cuáles son las necesidades de Nezahualcóyotl?

"Creo que el tema fundamental tiene que ver con el esquema de seguridad pública sí, pero yo lo divido en tres; uno es la percepción de la inseguridad, que es un tema importante porque no es lo mismo el resultado que se dé en el tema de seguridad pública, que la percepción.

"Yo digo que no hay delitos que se sigan cometiendo, como robo a casa habitación, robo a transeúnte, que creo que es el fundamental, y robo a transporte público, pero creo que lo primordial es la percepción de seguridad y que la gente pueda volver a recuperar la confianza en su policía".

Alcalde electo de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo

-¿Cómo recuperarla?

"Creo que ese es un tema fundamental, porque lo veo en mi hijo cuando era más chiquito yo le preguntaba que qué quería ser de grande y me decía que policía, y ahora le digo que si quiere ser policía y me dice que ya no... y creo que eso es lo que tenemos que recuperar que sean nuestros héroes.

"Y claro no digo que algunos no estén sirviendo cuando dieron su palabra cuando eligieron incorporarse a la academia, pero si veo que hay mucho por hacer como dignificar a la policía y darles cobijo y dignificar su trabajo".

-¿En materia de agua potable, una de las principales carencias, qué análisis tiene?

"La infraestructura hidráulica también es un tema fundamental, que, si bien somos un municipio joven, creo que no estaba preparado cuando se creó para recibir a tanta gente que hoy tiene nuestro territorio, y por eso tememos dos situaciones respecto del agua, cuando llueve nos sobra y cuando no, nos falta".

"Actualmente dependemos de varios factores como del Cutzamala o del ramal Peñón-Texcoco, o los pozos de CAEM, y la realidad es que estamos colapsados y que no está alcanzado y creo que es un tema importante a destacar, pero también hay que decir que no va a haber recurso que nos alcance para hacer una sustitución integral de toda la red de agua en tres años; ni tiempo necesario ni recurso".

-¿Qué hacer entonces?

"Creo que lo que tenemos que salir a decir es la verdad, lo que vamos a poder a hacer que sea de manera gradual, que vaya atendiendo zonas que tengan mucho mayor daño que otras.

"Y tenemos también los proyectos de inclusión social, con la creación del Instituto Municipal de Atención a Personas con Discapacidad, así como el Albergue temporal de mujeres sobrevivientes de violencia y la escuela municipal de lenguas e idiomas, que nos ayudarán a acercarnos con las zonas más rezagadas"

-¿En materia cultural, como impulsar algo que en su trayectoria personal ha destacado?

"Hoy creo que tenemos que llevarlo a las calles donde hay focos o puntos rojos, y es donde debemos de empezar con esa incorporación de actividades porque hay que intervenir para recuperar el tejido social, y no se logra si no llevas a los niños y jóvenes cosas que no conocen y que puede conocer.

"Es decir, si tu llevas actividades artísticas y deportivas a las calles ahí es donde debemos de intervenir porque un joven que no tiene otra posibilidad porque en su casa tiene problemas y que solo tiene el entorno de la calle no puede crecer su expectativa de vida, pero si le llevas algo que le vibre... creo que nadie extraña lo que no conoce".





(SAB)