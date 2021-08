"Es gratificante y liberador", Tanya, primera mujer trans en rectificar género en Edomex

"Estoy muy feliz pero también sé que el tener una credencial, un acta de nacimiento con nombre y género, no va a cambiar, no le va a cambiar el chip a las personas que han sido educadas con una educación heteronormada donde sólo existen hombre y mujer. Entonces, por supuesto que me siento feliz, como comento yo, no es un beneficio para mí ni para las personas trans que nos encontramos aquí, es un beneficio para todas las personas trans del Estado de México".