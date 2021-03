Eran pocas y no llenaron el Zócalo; hubo presencia de hombres: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la gente no está de acuerdo con la violencia durante las protestas feministas, "por eso ante una causa tan noble como es la defensa de los derechos de la mujer no llenan el Zócalo porque hay muchas mujeres, millones de mujeres que defienden la causa de la igualdad de las mujeres, pero de esa manera, de esa forma, entonces nosotros tenemos que ir haciendo conciencia que no es la violencia el camino, no es el camino".

En conferencia mañanera, López Obrador exhibió videos y fotos de las protestas de las mujeres con motivo del 8M, luego de ser cuestionada sobre agresiones que sufrieron las manifestantes. Este último punto fue rechazado por el presidente y dijo que las inconformes fueron las que atacaron a mujeres policías y aseguró que eran pocas.

Puntualizó que hubo presencia de hombres infiltrados en las manifestaciones y aseguró: "no era protesta con templete; era martillo, marro, gasolina y fuego".

¿QUÉ MÁS DIJO AMLO TRAS LAS MARCHAS DEL 8M?







El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se pudo evitar el acoso y se resistió ante las provocaciones de las marchas de mujeres del 8M. Presumió que el muro que levantó frente a Palacio Nacional ayudó a evitar actos de violencia, ya que las manifestantes querían vandalizar y se hubiera puesto en riesgo a mucha gente.

#EnLaMañanera El presidente @lopezobrador_ agradeció a los encargados de la seguridad de la CDMX, en especial a las mujeres policías, que "resistieron estoicamente y no cayeron en la provocación", además, destacó que gracias al muro no se vandalizó Palacio Nacional #rb pic.twitter.com/e1UBLXnCCT — La Silla Rota (@lasillarota) March 9, 2021

Recalcó en conferencia mañanera que esto es nuevo, no sucedían estas manifestaciones cuando se saqueaba a México, usan la bandera del feminismo, cuando en realidad esto es impulsado por el conservadurismo.

Resaltó que diversos medios internacionales apoyaron estos actos de violencia, pues están molestos porque ya no se permite saquear. Señaló a The Guardian, The New York Times y El País.

Señaló que ya se estaba preparando para ver en la mañanera el apoyo a la violencia de medios nacionales como Milenio, Reforma, El Universal, incluso mencionó al periodista Ciro Gómez Leyva, sin embargo, reconoció que no fue esa su postura.

No se justifica la violencia bajo ninguna circunstancia, lanzó. Denunció que hubo infiltrados en las marchas que portaban sopletes, marros y martillos.

Agradeció a los encargados de seguridad de la Ciudad de México y a las mujeres policías, pues apuntó que no se agredió a manifestantes y resistieron las provocaciones.

"Celebro que haya ayudado el muro, porque fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional, si no se pone el muro se hubiese puesto en riesgo a mucha gente. Protestaron hombres también, como siempre, provocadores, infiltrados.

"Se hubiesen puesto frente a frente con las mujeres policías, hubiese habido muchos riesgos, afortunadamente el muro ayudó a detener la provocación, aunque traían sopletes y marros y martillos, pero no hubo, sobre todo, daños a las personas", dijo.

Agregó que las mujeres que resultaron con quemaduras ya están siendo atendidas, pero dijo que no están graves. Expuso que su gobierno es distinto y no es represor, aunque busca garantizar las libertades, evitar la confrontación, la violencia y luchar para conseguir un proceso de transformación en el país.

RETIRAN MURO DE PALACIO NACIONAL

La madrugada de este martes se realizó la limpieza de la plancha del Zócalo y el retiro del cerco de vallas que protegía el Palacio Nacional, luego de la manifestación de este lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Luego de retirar las vallas de más de dos metros de altura, los trabajadores de limpia del Gobierno de la Ciudad de México realizaron la limpieza de las pintas en el suelo.

No obstante que fue retirado el denominado por usuarios de redes sociales como "muro de la vergüenza", se mantuvieron unas vallas de menor tamaño rodeando el Palacio Nacional.

El presidente López Obrador defendió el muro desde que fue instalado, hasta hoy que fue retirado. Durante su conferencia mañanera de este martes aseguró que "funcionó el muro, pues fue evidente que querían vandalizar el Palacio Nacional y se hubiera puesto en riesgo a mucha gente".

El sábado pasado, López Obrador aseguró que la instalación de las vallas, realizada el viernes 5 de marzo, fue para evitar provocaciones y proteger edificios históricos "no por miedo".

"Imagínense si no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza, qué imagen se da en el mundo, pero eso, que no se confunda, no es miedo, todos los seres humanos tenemos miedo pero es distinto el miedo a la cobardía, no es por eso que se están poniendo, es para que no haya provocación", dijo en Maxcanú, Yucatán, al supervisar las obras del tramo 3 del Tren Maya.

La valla metálica fue intervenida por mujeres, quienes escribieron en el muro metálico los nombres de víctimas de feminicidio y colocaron listones, flores, papeles, velas y pancartas sobre él.

Este lunes, durante la marcha del 8M, mujeres embozadas derribaron las vallas metálicas afuera de Palacio Nacional, mientras que policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana utilizaron extintores para dispersar a las manifestantes, quienes pretendían llegar a Palacio Nacional.





