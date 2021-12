“Era el paraíso de las aves", en sequía la Laguna de Palmillas

Mientras en el Estado de México se agudiza la crisis hídrica por los dos años consecutivos de sequía y los niveles de las presas se mantienen alarmantes, en el Bordo de San Gerónimo, conocido mejor como la Laguna de Palmillas, la naturaleza ha reclamado su espacio gracias al esfuerzo de los vecinos de San Pablo Autopan.

Hace unos meses, la laguna estaba llena de basura y en condiciones críticas de sequía, por lo que en mayo la asociación civil Acción Juvenil por el Cambio del Pueblo llevó a cabo una serie de jornadas de limpieza para el rescate de la zona.

Antonio Martínez, integrante de la asociación, señaló que en el último año se han dedicado a rescatar la fauna de la laguna, como el acocil, al axoloje, la carpa barrigona, la carpa Israel asñi como a la culebra de agua, lagartijas, así como plantas como la lentejilla, lo que ha permitido que los pelícanos hayan acogido a este cuerpo de agua como su hogar temporal.

“Valió la pena el esfuerzo que hicimos en limpieza, se está demostrando lo que estamos haciendo, nosotros como comunidad estamos pidiendo que nos apoyen, no queremos dinero, lo único que queremos es que se den cuenta que, un puñito que hagamos, hace el milagro. El pelícano no es nativo de esta zona, es por eso que le pedimos a la gente que si vienen a tomarse fotos, no tiren basura”.

Además de pelícanos, también han llegado patos peregrinos y azules, así como el granero que es nativo de México. También se divisan garzas y gallinitas de agua, así como especies a las que no han identificado por la temporada invernal.

“Hay muchas aves que ya se quedan aquí y por eso pedimos respeto, es muy triste que cuando venimos a hacer limpieza los encontramos dentro de las bolsas o a los peces dentro de las botellas y se mueren. Que todo esto esté pasando es milagro, por eso queremos que denuncien a los que ven tirando basura”.

El rescate del Bordo

El Bordo de San Gerónimo, ubicado en las inmediaciones del mercado de Palmillas, en Toluca, reveló con la sequía de este año la realidad de sus aguas: Cadáveres de animales, llantas y basura por toneladas ya eran parte de su ecosistema.

Debido a que en la también conocida cómo Laguna de Palmillas, pese a la contaminación, aún hay patos migratorios, peces, ajolotes, aves, ranas y lagartijas que la consideran hogar, el plan de rescate consta de cuatro fases.

La limpieza fue solo la primera, pues aquí se encuentran hasta televisores descompuestos, lo que ha asfixiado poco a poco la vida del lugar.

Este plan de rescate es a mediano plazo pues los activistas calculan que tomará entre tres y cinco años lograr sanear este cuerpo de agua envenenado con residuos de la carretera que corre a su costado, con desperdicios del tianguis y las aguas negras de otras comunidades.

No es la primera vez que llegan los pelícanos

Aunque su arribo al cuerpo de agua llenó de orgullo a los habitantes de San Pablo Autopan, no es una fotografía atípica. Hace 15 años era lo común, recuerdan los vecinos.

“Era el paraíso de las aves pero, desde que comenzó a operar el tianguis de Palmillas, allá por 2007, la contaminación empezó a arruinarlo todo, ya empezó a ser la Laguna de la basura, ahorita la quieren rescatar pero va a estar bien difícil, la gente sigue llegando a dejar aquí su basura y hasta sus animales muertos, ellos no piensan en la naturaleza”, señaló un vecino.

Aunque reconoció que no recordaba una parvada tan grande, para ellos es un orgullo que regresen a este cuerpo de agua.

