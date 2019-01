EPN monta guardia de honor en velorio de padre del gobernador de Edomex

JUAN RAMÍREZ 11/01/2019 04:08 p.m.

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza recibió las condolencias de distinguidos personajes de la clase política y social del Estado de México y del país, quienes acompañaron al mandatario mexiquense en el funeral de su padre y ex Gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo González , quien falleció este jueves 10 de enero.

Desde temprana hora de este día, ex gobernadores de la entidad, senadores, diputados, líderes partidistas, empresarios, alcaldes, ex funcionarios estatales y federales, así como familiares y amigos de la familia Del Mazo, arribaron al Mausoleo Toluca, en Avenida Hidalgo, para dar el último adiós a quien gobernó la entidad de 1981 a 1986.

Reconocidas figuras de la política mexiquense, como los ex Gobernadores Arturo Montiel Rojas, César Camacho Quiroz o Eruviel Ávila Villegas coincidieron en que Del Mazo González fue uno de los constructores del entidad, y quien gracias a su trabajo convirtió al Edoméx en un estado moderno.Mientras que para la Presidenta Nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu y la Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo,dejó un gran legado que ha dado forma a la identidad del pueblo mexiquense.Al funeral del ex mandatario también asistieron integrantes del Gabinete estatal, como los Secretarios de Finanzas, Turismo, Desarrollo Social, Justicia y Derechos Humanos y Seguridad, entre otros.Además de políticos como Manlio Fabio Beltrones, Ildefonso Guajardo, Gerardo Ruiz Esparza, Alfonso Navarrete Prida, Ernesto Nemer Álvarez, por mencionar algunos, quienes acudieron por la mañana a expresar sus condolencias y solidaridad al actual mandatario mexiquense y a su familia