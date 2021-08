Envenenar perros se convierte en práctica común en Toluca; van 20

TOLUCA.- A las 6:00 de la mañana, Denisse Berenice Solís Hernández, representante del Consejo de Participación Ciudadana del Fraccionamiento Galaxia de Toluca, fue alertada sobre un perro muerto en las calles del conjunto habitacional. No le tomó mucha importancia hasta las 8:00 de la mañana, cuando se le notificó que no era uno, eran cinco cadáveres, habían envenenado a los caninos.

El fraccionamiento Galaxia está a 45 minutos del centro de Toluca, a un costado del Libramiento Bicentenario que conecta con el municipio de Lerma. En sus calles los perros comunitarios han encontrado refugio, lo que no le parece a muchos vecinos, por ello, en menos de ocho meses más de 20 perros han sido asesinados.

"El año pasado fueron 15 perros los que envenenaron, la gente dice ´es que son de la calle´, nadie se hace responsable pero sabemos de antemano que la gente de aquí es irresponsable, muchos perros tienen dueño y los sacan de sus casas ´para que cuiden la calle´, sabiendo que ni los tienen esterilizados", relató Berenice.

En noviembre del año pasado, en dos ocasiones se tiró comida con veneno por las glorietas del fraccionamiento. En esta ocasión le dejaron un manjar mortal a la jauría: carnitas y chicharrón con un químico no identificado. Seis murieron y solo un perro, "Oso", pudo ser rescatado con vida aunque su estado de salud es crítico.

"La mayoría tenían dueño o un dueño que se hacía responsable, por ejemplo el de la calle Agua, a él le mataron a todos. Desgraciadamente no tenemos sospechosos, lo hacen a altas horas de la noche, donde no hay luz. Hay videos en los que se ve cómo le hablan a los perros para darles el veneno, eso quiere decir que es algún conocido".

Debido a que no es una zona accesible, el personal del Ayuntamiento llegó más de cuatro horas después del reporte de este lunes, por lo que los vecinos procedieron a enterrar a los perros que encontraron sin vida.

"Sabemos que es un riesgo por el veneno que se puede filtrar al subsuelo, pero casi nunca vienen por los cuerpos y no los podemos dejar al aire libre porque son un foco de infección", señalaron.

PERROS EN TOLUCA

En la capital del Estado de México habitan más de 40 mil perros en las calles, mismos que vagan de municipio en municipio por lo que el problema atañe a la zona metropolitana del Valle de Toluca; y, con la pandemia, el abandono de mascotas aumentó por lo que los caninos callejeros o semidomiciliados suponen un problema de salud pública.

Son colonias como El Seminario, Electricistas, San Cristóbal Huichochitlán, San Pablo Autopan (donde se encuentra el fraccionamiento Galaxia) y La Magdalena Otzacatipan, donde la situación es preocupante, en donde incluso se han reportado ataques de jaurías a personas.

De acuerdo con información del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, en el último año se agudizó el conflicto humano - animal de los perros en situación de calle, pues pasó de seis a 12 reportes diarios, es decir se duplicó y en algunos casos hasta 35 por ciento crecieron las denuncias sobre agresiones de perros o maltrato.

Actualmente, tanto el Centro de Control municipal como la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), reciben denuncias sobre maltrato y abandono, siendo está última la que está facultada para cuando es necesario ingresar a un domicilio.

¿QUÉ PASARÁ CON OSO?

"Oso" fue el único perro rescatado con vida en el fraccionamiento Galaxia, por lo que fue trasladado al Centro de Control y Bienestar Animal donde se le brindará tratamiento, en especial se le mantendrá hidratado.

Sus dueños tendrán que presentarse para determinar el futuro del can si es que logran salvarle la vida porque presentaba vómito y daño neurológico.

Aunque los perros rescatados el sobrevivan al cuadro de intoxicación, la probabilidad de que desarrollen secuelas hepáticas y renales de por vida es alta.

COMIDA, VENENO Y LA PROBLEMÁTICA

El envenenamiento masivo no resuelve el problema de la situación de perros callejeros, sin embargo, es una práctica común en Mexico que no solo pone en riesgo a los caninos, también a la fauna del lugar, incluso la doméstica, al tiempo en que el veneno se filtra al subsuelo contaminando mantos acuíferos.

Pese a que el maltrato y crueldad contra los animales están tipificados en el Código Penal del Estado de México, es una práctica común que, con la pandemia, se ha exacerbado.

De acuerdo con cifras del Centro de Control y Bienestar Animal de Toluca, desde el 2020 han recibido nueve denuncias de envenenamiento masivo en los que sí han podido rescatar a los perros en situación de calle con vida, sin embargo, es común que los encuentren muertos aunque no se lleva el registro de estos eventos.

MALTRATO ANIMAL, UN DELITO EN EDOMEX

Se considera maltrato en el Estado de México causar lesiones a cualquier animal que no sea una plaga, abandonarlos de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, realizar actos eróticos sexuales, introducirles vía vaginal o rectal cualquier instrumento; causar la muerte no inmediata, como cuando se deja que sufran sin necesidad alguna, así como tomar videos de cualquier tipo de violencia y difundirlos.

Este delito es castigado con hasta seis años de prisión, de acuerdo con lo aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.

Así, el Código Penal indica que, a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya plaga, se le impondrán de tres a seis años de prisión, que se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años, cuando el maltrato sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales. Además, se establecen multas por estos delitos que van de 26 mil 800 hasta más de 40 mil pesos.

Tan solo en 2020 la Procuraduría de Protección al Ambiente de la entidad recibió mil 31 denuncias por actos de violencia cometidos hacia los animales, principalmente perros y gatos.





(SAB)