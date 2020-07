"Entró por neumonía y posible covid y murió de un infarto"

Edgar Pastor, dueño de la taquería Los Pastorcitos, está devastado. Su padre, el hombre que le enseñó el oficio, don Heriberto Pastor Martínez, falleció este 23 de julio, debido a la covid-19.

Entrevistado por La Silla Rota, lleva como una cicatriz la hora en que ocurrió el deceso: las 3:45 de la mañana.

"Entró por neumonía y posible covid y le dio un infarto. Eso fue lo que le quitó la vida".

NO LOS VAN A MATAR

De 67 años, su padre estuvo 10 días enfermo, en su propia casa, antes de ser llevado al hospital Enrique Cabrera, en Álvaro Obregón. Destaca la atención médica que recibió, pero lamenta que por desinformación hayan tardado en llevarlo ahí.

"No es como todo mundo lo pensamos, que los van a matar. Si uno lleva a los enfermos a tiempo, hacen lo humanamente posible por salvarlo. El problema es que tenemos mala información y por eso lo traemos muy muy mal. Ellos ya no pueden hacer nada", dice con la voz desgarrada.

"Aquí nos atendieron super bien, los informes son superbuenos, cualquier duda la responden, desde que uno entra al hospital. Mis respetos. Es algo que duele, no te puedo decir mi sentimiento, pero la gente que se cuide, que traiga a sus enfermos cuando debe traerlos. Sí se pueden curar en su casa, pero cuando uno está saturando mal, cuando la oxigenación es menos de 80, es hora de llevarlo lo más pronto posible para que puedan salvarle la vida", aconseja.

OXÍGENO INSUFICIENTE

Edgar Pastor recuerda que antes de ir al hospital, su papá estuvo en su casa, rentaron oxígeno, el cual les costó trabajo conseguirlo porque no hay mucha disponibilidad.

Pero cuando empezó a sentirse peor, fue que marcaron al 911 y por los síntomas que presentaba entonces recibieron una videollamada, y el doctor que lo revisó mandó a un paramédico, quien llamó a una ambulancia del Escuadro de Rescate y Urgencias Médicas (Erum). Ahí, Edgar detectó algunos detalles que considera fallas.

"El único detalle que no se vale y que el gobierno debe de ver es que los de la ambulancia no llevaban oxígeno. Entonces nos comentaron ellos que hay mucha gente que ha muerto en el camino, de su casa al hospital porque no traen oxigeno o si llevan es un tanque pequeño, y no están muy bien coordinados aunque lleven el equipo necesario, no están bien capacitados.

"No podían ni levantar la camilla y les daba hasta como miedo levantarlo. A la hora de encerrarlo en la burbuja ni siquiera podían hacerlo y no querían ni agarrarlo. Eran dos mujeres y un hombre. Fue el único detalle malo en la ambulancia. Lo demás, súper bien".

Antes de que se lo llevaran en la ambulancia, pudieron decirse lo que se querían y su papá, que temía lo peor, le pidió cuidar a su mamá.

"Él la amaba mucho. Hasta el último día le dijo que ya no trabajara, que vendieran todo y estuviera tranquila. Aun cuando estaba enfermo, preguntaba: ¿ya comió tu mamá? ¿Cómo está tu mamá, dónde está?".





ERA TAQUERO

Edgar aprendió de su padre don Heriberto, que era oaxaqueño, a ser luchón, a trabajar, a no darse por vencido.

"Era muy luchón. Desde siempre. Imagínate, no tenía estudios y aun así puso su negocio y construyó su casa y mantuvo a sus cinco hijos", dice sin ocultar su orgullo, admiración y a su vez tristeza.

"Él era mi todo. Era el mejor en todo, desde siempre fue mi apoyo y mi fortaleza. Él nunca me dejó caer. Nunca de los nunca", remarca.

ALEGRÍA POR LO QUE HACÍA

Sobre su estilo para atender a la gente y que él aprendió, recuerda su amabilidad, su alegría, su cariño por lo que hacía.

"Él amaba su trabajo. Para él era todo, nunca se derrumbó. Nunca lo había visto enfermo, hasta estos últimos días. Era un roble. De él aprendí a levantarme y a no depender de nadie".

Don Heriberto era muy estimado por su familia y sus vecinos.

"Era muy platicador con las personas grandes y con los niños", concluye.

fmma