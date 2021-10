Entregan apoyos a familias afectadas por inundaciones en junio y julio en Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Este jueves las autoridades locales reiniciaron el pago de apoyos a familias afectadas por las inundaciones del 24 de junio y 5 de julio anteriores, con base en un listado de personas que no aparecieron en la primera entrega.

El 24 de junio y 5 de julio en la mayor parte del territorio municipal, las fuertes precipitaciones extraordinarias inundaron 200 viviendas en la segunda sección de San José El Jaral; y el 5 de julio, otra fuerte tormenta ocasionó desbordes de 4 ríos y nuevas inundaciones en El Jaral, como en 24 colonias más, dañando 224 casas con aguas residuales y pluviales.

(Foto: Carlos Medellín)

Autoridades locales en sesión de cabildo autorizaron la reasignación de 18 millones de pesos para apoyar a las familias afectadas, y algunos ediles aportaron dinero de sus salarios de manera particular para destinarlos a apoyar a los damnificados.

El regidor Celso Domínguez, se encargó de presidir el comité encargado para la distribución de los recursos del fondo, "estamos conscientes de que el recurso no alcanza para cubrir la totalidad de daños y de pérdidas que tuvieron los vecinos, pero se trata de un apoyo que sin duda les servirá", dijo.

Para algunos de los vecinos el apoyo es necesario para recuperar algo de sus bienes perdidos por las inundaciones que afectaron sus casas, dañaron sus bienes y los dejó con pérdidas cuantiosas, difícilmente de subsanar de momento, como lo explica el señor Jerónimo Díaz vecino de San José El Jaral: "tuvimos que pedir un crédito por allí, perdimos todo lo que estaba en la parte baja de mi casa. Lo que más me dolió es haber perdido allí los documentos (personales) de mis hijos, cajoneras con zapatos, sala y comedor", señaló.

Agregó que a él le tocó estar en la segunda lista de personas para recibir el apoyo del gobierno municipal debido a que en su familia sufrieron por covid, "no pudimos movernos y por eso nos incluyeron en esta segunda entrega", dijo.

El vecino de El Jaral, segunda sección, se quejó de que en las listas incluyeron a personas que, en realidad, no sufrieron por daños en sus viviendas, donde sólo se registraron encharcamientos en patios, "pero aquí no ven eso. Hay familias que perdieron casi todo y en algunos casos no se incluyeron en las listas de beneficiarios y eso no es justo", explicó don Jerónimo Díaz.

Señor Jerónimo Diaz (Foto: Carlos Medellín)

Este viernes continuará la entrega de los apoyos de 23 mil pesos, al resto de las personas que se incluyen en la lista de la segunda entrega, y quienes deberán acudir al patio central del Palacio Municipal.

aemz