Entrega Sedatu tarjetas para reconstrucción en la CDMX

Como en Oaxaca o Chiapas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha entregado en la Ciudad de México tarjetas con recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para apoyar a damnificados del terremoto del 19 de septiembre del año pasado.

En entrevista, el delegado de la dependencia en la Ciudad de México, Guillermo Calderón, dijo que de las 5 mil 974 familias que van a apoyar, ya se han entregado 4 mil 992 tarjetas, de las cuales 2 mil 80 son de daño total y 2 mil 912 parcial.

De acuerdo con el funcionario, los apoyos proyectados se destinarán a 2 mil 250 familias que sufrieron daño total de su casa y a 3 mil 624 con daño parcial.

Afirmó que en diciembre se les complicó concluir la entrega por las fechas navideñas.

“Hicimos recorrido casa por casa para que personal de Sedatu y Bansefi entregara casa por casa, en Navidad no encontrábamos a la gente, había salido de sus viviendas de vacaciones, pudieron pasar varias cosas, hay delegaciones donde ya se entregaron todas”, explicó.

Las delegaciones donde la gente ha recibido los apoyos son Tláhuac, Tlalpan, Iztacalco, Iztapalapa, Cuajimalpa, Xochimilco y Magdalena Contreras.

Como en otras entidades afectadas, para daño total el apoyo es de 120 mil pesos, que se entregan en 4 ministraciones; de dicho monto 90 mil son para compra de material y 30 mil para la construcción. Para daño parcial son 15 mil pesos y se entrega en una sola ministración.

Precisó que las tarjetas se activan 48 horas después de que los beneficiarios las reciben, ya que evitan activarlas para no poner en riesgo a quienes las entreguen.

“Es para seguridad de que las personas en operativos no traigan dinero en efectivo y no corran riesgos y no arriesgar el dinero de los ciudadanos, toman fotos, tenemos seguridad de entrega en el lugar”, aseguró.

Explicó que el monto total de apoyos por parte del gobierno federal será de 64.92 por ciento, mientras que al gobierno capitalino le corresponderá 25.08.

Aclaró que pese a que las reglas de operación indican que en los recursos del Fonden corresponde al gobierno federal poner el 50 por ciento y al de la Ciudad de México el otro 50 por ciento, mediante un decreto el presidente Enrique Peña determinó el porcentaje.

“El gobierno federal va a poner 252 millones y el de la ciudad 84 millones 365 mil pesos”, detalló.

El funcionario afirmó que en la ciudad de México no han tenido quejas de faltante de dinero en las tarjetas como en otras entidades.

Cabe mencionar que el apoyo del Fonden en la Ciudad de México es solo para personas de escasos recursos, mientras que para personas de clase media como la de colonias como la Roma, Condesa o Portales el gobierno capitalino ha propuesto créditos de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y también construir pisos adicionales en los edificios caídos y departamentos más pequeños, para autofinanciar la construcción de los inmuebles.