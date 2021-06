Entre la incertidumbre por segunda dosis y la calma, la jornada de vacunación en Edomex

Aunque los días de largas filas, desorganización y protestas en la jornada de vacunación del Estado de México han quedado atrás, la incertidumbre y la preocupación prevalecen en algunos mexiquenses que se vacunaron este miércoles.

Este 2 de junio, habitantes de Chalco, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Lerma y otros municipios de la entidad fueron vacunados con su segunda dosis, en el caso de adultos mayores, y con la primera para personas de 40 a 49 años.

DOS MESES DE ESPERA

José Enrique Reyes de 67 años recibió su segunda dosis de vacuna la AstraZeneca anti covid-19 en el municipio de Chalco, luego de casi dos meses de espera.

En abril pasado acudió al mismo módulo instalado en el deportivo Solidaridad, pero este miércoles por fin completó su esquema de vacunación luego de varios días de incertidumbre.

El biológico lo hace sentirse un poco más confiado, sin embargo, el miedo sigue latente, pues como miles de personas sufrió la perdida de tres de sus familiares a causa del virus.

Acompañado de su hija Adelena Reyes, acudió al módulo de vacunación en la colonia Casco de San Juan, donde a lo largo de la jornada no se registraron aglomeraciones.

Ahí contaron que, sus fallecidos eran adultos mayores como él, se contagiaron sin saber dónde, pero la falta de información y la incertidumbre les hizo perder tiempo valioso.

"Tuvimos un tío muy cercano y otra tía muy cercana que al final fueron tres personas de nuestra familia que fallecieron en su momento por falta de medicamentos y por falta de información", recordó Adelena.

VACUNAS FALSAS CAUSAN INCERTIDUMBRE

Las noticias donde se ha dado a conocer que algunos adultos mayores fueron engañados y no recibieron la vacuna, también ha generado duda en la familia Reyes.

Por ello, antes de que vacunaran a su padre, Adelina pidió al personal médico del Instituto de Salud del Estado de México que le mostrara la dosis y la jeringa cargada para verificar que recibiría el biológico de AstraZeneca.

"Es que hay muchas dudas de las personas que vinimos la primera vez y todas las jeringas ya venían llenas entonces empezó a surgir mala información qué hizo un chisme dio pero yo ya los vi y verifique que sí tiene la vacuna", comentó.

"Hay mucha desinformación, y no sabemos ni qué hacer y ya vas con la vecina que el remedio casero que está mal, porque siento que no hay como ir al hospital para que te atiendan, pero siempre estamos en las manos de Dios", dice.

LO LLEVARON GRATIS AL MÓDULO

Don José Enrique acudió a vacunarse a bordo de una unidad de transporte público, que el gobierno local puso a disposición para trasladar de forma gratuita a miles de personas.

Estás unidades partieron del centro de todas las comunidades de Chalco en diversos horarios para llevar a los adultos hasta las dos sedes de vacunación.

La primera ubicada en el Deportivo Solidaridad y la segunda a unos metros de la explanada del Mercado Municipal Tzinacantecutli, aún sin funcionar a dos años de su conclusión.

En el módulo de vacunación a pie ubicado en el Deportivo Solidaridad fueron coladas más de tres mil sillas que permitieron la vacunación simultánea del mismo número de personas.

Este centro se convirtió por segunda ocasión en el módulo más grande para la aplicación de las dosis, situación que contribuyó a que los adultos mayores no hicieran filas.

En el primer día, poca fue la afluencia de adultos mayores por lo que en cuestión de tres minutos recibían su vacuna sin contratiempos y abandonaban el lugar tras quince minutos de espera.

INICIA APLICACIÓN DE SEGUNDAS DOSIS TAMBIÉN EN IXTAPALUCA, VALLE DE CHALCO, TLALNEPANTLA...

La aplicación de la segunda dosis del biológico de AstraZeneca para adultos mayores también inició en los municipios de Valle de Chalco e Ixtapaluca

Durante el primer día se registró basta afluencia de adultos mayores sin largas filas como en semanas pasadas cuando recibieron su primera dosis.

De igual forma, los adultos mayores en el Deportivo Santa Cecilia en Tlalnepantla, en donde recibieron la segunda dosis de la vacuna anticovid sin prisas y con calma.

Alrededor de las 8 de la mañana inició el ingreso del primer bloque de personas a las canchas, en donde estaban las mesas en las que el personal del módulo de vacunación preparó las jeringas mientras los asistentes escuchaban música ranchera.

#Metrópoli | Así lucen los puestos de vacunación de la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19, para personas de 60 años o más, residentes de #Tlalnepantla #rb https://t.co/GHSqH82ekC pic.twitter.com/qToQZok8xb — La Silla Rota (@lasillarota) June 2, 2021

Las enfermeras se acercaron a cada uno de los asistentes para vacunarlos pero primero les mostraban que la jeringa contenía la vacuna, entre nervios, gestos y risas los adultos mayores salían gustosos de completar su esquema de vacunación.

A nivel estatal, en los municipios de Lerma y San Mateo Atenco, comenzó a vacunarse contra covid-19, a las personas de entre 40 y 49 años de edad, lo cual será hasta el viernes próximo en un horario de 9:00 a 17:00 horas y en lo que se incluye con el biológico Pfizer a mujeres embarazadas mayores a los 18 años de edad con más de nueve semanas de gestación.

INICIA VACUNACIÓN A PERSONAS DE 40 a 49 EN LERMA

Sobre la explanada del mercado municipal de Lerma, Juan Felipe, afirmó que por los cuidados que tuvo, afortunadamente no se enfermó del nuevo coronavirus y su primer dosis le trae tranquilidad, también para su familia, "sí, era muy importante tener la tranquilidad de estar vacunados, ahora tendré que esperar en teoría más de 21 días para mi segunda dosis, pero afortunadamente no me he enfermado de pandemia, hemos tenido muchos cuidados y hemos estado fuera de esto, creo que el estar ya vacunados era lo más importante para mi en este momento".

Al encontrar a la señorita Ximena, comentó que esta vacuna para quienes tienen entre 40 y 49 años de edad llega en un momento importante, "la estaba esperando desde hace tiempo y me da mucha tranquilidad ya tenerla aplicada, aunque hay que seguirse cuidando, yo no he padecido afortunadamente de la enfermedad debido a que me cuide, estuve en casa, limpiaba todo y tuve mucho cuidado al tener contacto con la gente, por mucho tiempo me confine y aún así tenía temor de contagiarme, como todos, pero estuve unos meses encerrada con mis papás y el resto de mi familia también se confinó y están sanos, hay que vacunarse para que todos podamos salir de esto pronto".

Para el joven Rodrigo López, el acudir a vacunarse por primera vez resultó ser muy importante, "por mis seres queridos y el entorno en el que estamos, pero por mi mismo básicamente, gracias a Dios no me he infectado que yo sepa, en ningún momento".

Además de la explanada del mercado municipal de Lerma, también existe un módulo en la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, que se localiza en el poblado de Santa María Atarasquillo.

Y en San Mateo Atenco se atenderá en los módulos instalados en la secundaria 22 "Isidro Fabela" y en la primaria "José Vicente Villada".

VACUNAS APLICADAS

El más reciente informe del gobierno del Estado de México señala que se han puesto cuatro millones 200 mil dosis contra covid-19, de diferentes laboratorios y de éstas, un millón 200 mil vacunas han sido para mexiquenses mayores a los 50 años de edad.

En tanto, en 115 de los 125 municipios se lleva inmunizada a la población de más de 60 años de edad.

En Chalco serán vacunados cerca de 22 mil adultos mayores, para lo que fueron colocadas dos sedes, una de atención vehicular en la Plaza Tzinacantecuhtli y otra de atención peatonal en el Deportivo Solidaridad.

Autoridades informaron que se desplegaron 230 voluntarios y 155 unidades de transporte público para el traslado de personas a la sede de vacunación peatonal, la salida de todas las unidades es en las plazas principales de las diversas comunidades.

En Valle de Chalco recibirán su dosis de vacuna más de 20 mil personas, en esa localidad fue habilitada la explanada municipal como única sede de vacunación y la atención de brindará por orden alfabético, durante este primer día fueron vacunadas las personas cuyo primer apellido inició con la letra A y hasta la G.

El 3 de junio se atenderán de la H a la Q y el último día de la R a la Z, para evitar aglomeraciones.

Autoridades de Ixtapaluca informaron que se inmunizarán a alrededor de 44 mil personas. En los tres municipios la vacunación concluirá el próximo 4 de junio.

Para registrarse las personas deben ingresar a la siguiente dirección electrónica: https://mivacuna.salud.gob.mx y al momento de irse a poner su primer dosis deben llevar impreso el formato que se genere, así como una identificación oficial, una copia del CURP y comprobante de domicilio original a nombre de quien se vacune.