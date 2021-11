Entre grietas y separaciones, peatones sortean la vida en puente peatonal

ECATEPEC.- Para llegar a su trabajo en la Ciudad de México, Gerardo García tiene que cruzar parte de la Avenida Central a través de un puente peatonal agrietado y con varias separaciones.

Desde hace 30 años vive en Ciudad Azteca, en el municipio de Ecatepec y todos los días tiene que tomar el Mexibús Línea 1 en la estación Josefina Ortiz, para llegar al metro Ciudad Azteca.

Para acceder a la estación tiene que subir varias escaleras, algunas con fisuras, y bajar en la conexión con el servicio de transporte y la estructura peatonal.

Puente peatonal en avenida Central presenta grietas y separaciones

"Si está medio descuidado la verdad, por allá se mueve cuando pasan los carros, pero antes estaba peor, tenía las escaleras como cuarteadas", explica.

"En cualquier momento esto se puede caer, ya vio lo que pasó en Texcoco".

Escalones del puente peatonal en avenida Central agrietados

TRAILER SE LLEVA PUENTE

Lo que recuerda es el accidente registrado ayer sobre la carretera federal México-Texcoco cuando un tráiler derribó parte de un puente peatonal en la comunidad de Cuautlalpan.

Aunque el percance solo dejó un herido, el daño en la estructura causó temor entre los habitantes de la región oriente, donde los cruceros registran falta de mantenimiento y daños debido a su antigüedad.

En el municipio de Ecatepec, por ejemplo, las autoridades locales han detectado al menos tres puentes peatonales con daños menores que se localizan en vialidades como Insurgentes, López Portillo y Av Central.

En la mayoría de esos cruceros la falta de mantenimiento ha provocado deterioros en las rejas de seguridad, bases de concreto y algunas escaleras que vibran al pasar los vehículos pesados.

EL PROBLEMA, LOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD

"La mayoría de los puentes están a cargo de la Junta Local de Caminos del Estado de México y evidentemente presenten deterioros porque ya tienen muchos años en servicio, tienen antigüedad", reconoció la directora de Protección Civil local, Victoria Arriaga.

Las estructuras con mayores daños están ubicadas en colonias como Panorámica Guadalupe Victoria y Josefa Ortiz de Domínguez, cuyas estructuras tuvieron que ser intervenidas por su cercanía con autopistas y vialidades primarias.

"Hemos hecho mantenimiento, los hemos intervenido precisamente para evitar cualquier riesgo y tras el accidente que vimos en Texcoco retomamos los recorridos de supervisión para descartar cualquier eventualidad", agregó.

A pesar del riesgo, algunas estructuras son utilizadas por comerciantes para colocar puestos ambulantes con el fin de aprovechar el constante paso de usuarios de transporte.

"Yo solo me bajo en este puente y la verdad no me he fijado en los demás. Este que está aquí en la estación apenas lo remodelaron porque si estaba muy feo, tenía hoyos y se movía feo", explicó Jessica, vendedora ambulante.

Pese a ello, las autoridades de Protección Civil local afirmaron que no cuentan con registro de estructuras con riesgo de colapso en el municipio de Ecatepec, cuyas estructuras tienen más de 30 años desde su construcción.





