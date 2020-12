Entre filtros sanitarios, recibe la Basílica a fieles guadalupanos

A tres días de que sea cerrado el acceso a la Basílica de Guadalupe, Marcos Flores, taquero de 48 años, acudió este lunes a la Villa, como desde hace 10 años. Solo que este año no pudo ir a pie, desde San Jerónimo, en Magdalena Contreras, debido a la pandemia.

La diferencia con otros años es que este 2020 no se puede caminar desde su casa, que es lo que a él le gusta más. Pero pese a ello, sí cumple con su manda: al pasar la reja de acceso del atrio, desde ahí hasta la entrada del templo va de rodillas por el área más áspera del piso y a ratos con su hijo de dos años sobre sus hombros.

Este año debió llegar anticipadamente, el 7 de diciembre y no el 11, como acostumbraba. Ello, debido a que desde el 10 y hasta el 13 de diciembre la Basílica estará cerrada para que no haya aglomeraciones que puedan convertirse en focos de contagio masivos de covid-19.

"Otros años esto estaba lleno. Ahora no hay nada", dice con nostalgia.

Marcos es una de las 13 mil 142 personas que acudieron este 7 a la Basílica, que aunque no fue una cifra tan grande como la de este domingo, con 43 mil 440 personas, quienes llegaron debieron hacer filas para acercarse al área donde está la imagen de la Morenita, con poco menos de un minuto, para evitar aglomeraciones.

El domingo fue el día que más personas acudieron. Desde el martes 1 de diciembre hasta el domingo habían llegado en total 126 mil 994. Este lunes sí se permitió a las 4 de la tarde una misa en el interior del templo, con un límite de 500 personas, aunque normalmente caben 5 mil sentadas y 10 mil en total. Un día antes, hubo tanta gente que las misas fueron en la explanada.

Otro de los visitantes que estuvo en la Basílica, fue José Luis, que formó parte de una miniperegrinación, organizada con amigos suyos, y que no fue tan numerosa como las que abarrotan otros años la Basílica.

Entrevistado por La Silla Rota, comparte que sí estuvo en riesgo la visita de este año, no porque no quisieran ir, sino por la pandemia, que ha afectado tantas actividades. Otros años va acompañado por más de 30 personas, ahora no pasaban de unos 15.

Dice que cada año parten el 11 de diciembre desde Ciudad Lago, en el municipio mexiquense de Neza. Este año hicieron dos horas y eran los únicos en el camino.

"Se vio mucho el cambio, no se ve lo mismo como otros años".

Enfundado en una playera blanca con un grabado de la Virgen de Guadalupe -similar al lienzo de Juan Diego en el que se imprimió la aparición, de acuerdo con el catolicismo- recuerda que se enteraron en los medios de comunicación que el 12 estaría cerrada la Basílica y decidieron adelantar su visita.

Sobre las medidas sanitarias, que desde dos cuadras antes de llegar a la Basílica, sobre Calzada de Guadalupe, se convierten primero en dispensadores de gel, luego en un filtro sanitario con cámaras térmicas para tomar la temperatura, y un mensaje repetitivo de ponerse el cubrebocas y guardar sana distancia, considera que hay que obedecerlas para que no haya problemas.

Agrega que desde hace tres años organiza peregrinaciones cada día 11 y desde entonces la cumple. Además, lleva una virgen de fibra de vidrio que su mamá le regaló y que en ese momento carga uno de sus amigos.

José Luis dice que no pesa, aunque su amigo se le queda viendo con cara de escepticismo y todos se ríen.

Sobre las playeras impresas que sus acompañantes llevan y algunas gorras con la imagen de la virgen, explica que es para que se distingan.

Aprovecharán para pedirle a la virgen para que acabe la pandemia y los deje trabajar a todos.

"Soy comerciante y han bajado mucho las ventas".

JAMÁS DUDÉ EN VENIR

Otro visitante que llevaba una virgen de tamaño más chico que la de José Luis, pero que llamaba mucho la atención, fue Federico Morales quien tiene 20 años de ir cada 11 de diciembre a La Villa.

Su figura tenía globos y escarchas alrededor, y al llevarla sobre la espalda, la gente se detenía a verla.

Su figura tiene 15 años y le gusta adornarla para que se la bendigan y regresar él a su casa.

Este año, debido a la pandemia, debió adelantar la visita y no caminar desde Tepepan, en Xochimilco. Tampoco pudo hacerlo en peregrinación y debió llegar solo.

"Fue porque no iba a encontrar ningún peregrino conmigo, y además me toca regresarme a mi trabajo. Pero sí quería antes que nada venir a visitarla, antes de que la cerraran. Soy guadalupano".

Se le pregunta si dudó en cumplir con la virgen este año.

"Jamás. Mi mamá cumple años el 12 de diciembre, por eso vengo seguido".

Pero además, le ha pedido cosas a la virgen y se las ha cumplido, asegura. Si no hubiera podido venir, de todos modos sí le hubiera tocado sus Mañanitas. Pero le gusta más visitarla.

"Me siento muy feliz de estar en su casa".

BAJAS VENTAS

Ana Luisa Moreno Prado tiene su puesto de figuras religiosas a unos pasos de la Basílica. Pero ante la falta de personas que le compren, mejor se pone a platicar con una vecina. Lamenta que por la pandemia, las ventas bajaron; calcula que en 90 por ciento.

"Venimos a trabajar, pero sólo para sacar lo de la comida, no más".

Se ha visto obligada a hacer rebajas, y recuerda que otros años ya por estas fechas estaría a reventar e invadido de gente.

"Vea a todos los compañeros, nadie tiene clientes; es de risa, nada más estamos platicando", expresa, de buen humor.

Incluso el domingo 6, cuando más gente hubo, le fue pésimo.

"Venimos a trabajar por el día a día".

Para sobrevivir ha sacado de sus ahorros, como la mayoría.

"Pero ya se acabaron".

Aunque el gobierno de la ciudad les ofreció el llamado crédito a la palabra, les entregaron las tarjetas, pero no ha llegado el depósito desde mayo pasado, afirma.

GENEROSIDAD

Desde una camioneta Norma Carrillo y Juan Carlos Hernández reparten bolsas con naranjas y un billete de 100 pesos a los peregrinos que tienen la suerte de pasar junto a ellos, antes de que se acaben.

Desde hace dos décadas ayudan con café, tamales o fruta a los peregrinos que pasan por su casa, en la avenida Centenario. Pero este año de la pandemia, sabedores de que no habría grandes peregrinaciones, decidieron acudir a Calzada de Guadalupe a unos 100 metros de la Basílica, para ayudar a los que pasaran cerca.

"Por dónde vivimos pasan siempre los peregrinos. Siempre salimos el 11 de diciembre, pero como van a cerrar la Basílica decidimos venir hoy".

Ser generosos les gusta y esperan repetir su buena acción este 8 y 9 de diciembre.

"No es por nosotros, les hacemos saber que la virgen de Guadalupe se los manda, por la hermosa intención de venir a verla, entonces reaccionan con gusto. Ellos reaccionan contentos, no se lo esperan".









(Sharira Abundez)