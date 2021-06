Entre el caos en vacunación a adultos mayores y la calma en personas de 40 a 49

La jornada de vacunación para la aplicación de la segunda dosis de vacunas contra la covid-19, destinada a adultos de 60 o más años en Benito Juárez, se convirtió en un caos, ya que en la única sede, en el Pepsi Center, personas de la tercera edad debieron esperar paradas durante largo tiempo, sin sana distancia, y la escena recordó a las primeras jornadas en que se veían largas filas y había desorganización.

Una de las diferencias entre la logística de la aplicación para la primera dosis de la vacuna Astra Zeneca, que se realizó del 30 de marzo al 3 de abril, es que en esa ocasión se realizó en tres sedes, el Pepsi Center, la Alberca Olímpica Francisco Márquez y el Centro Universitario México.

En cambio, para la segunda dosis sólo se habilitó el Pepsi Center.

GCDMX RESPONSABILIZA A LAS PERSONAS

Pese a esa diferencia, el gobierno de la Ciudad de México atribuyó el desorden a que las personas adultas mayores no respetaron el orden alfabético al que debían acudir, y otras fueron sin su comprobante.

"Dicha espera es consecuencia del arribo de población con fecha y apellido de vacunación distintos a su cita, en tanto que, otras personas asistieron sin el comprobante de su primera dosis, lo que generó aglomeración de personas", informó el gobierno capitalino.

Además, anunció que, para evitar las aglomeraciones, a partir del 2 de junio instalará otra sede en el World Trade Center, donde sumará 50 células de vacunación adicionales, las cuales estarán a cargo de la Secretaría de Salud y 300 servidores públicos más de la dirección de Participación Ciudadana, encargados de realizar el registro para el acceso correspondiente.

Cabe recordar otro dato: durante la aplicación de la primera dosis, la población objetivo fue de 99 mil 996, y para la segunda de 70 mil 053 personas. En aquella ocasión, en cada sede se instalaron 56 células de vacunación.

INICIA VACUNACIÓN DE LOS DE 40

Sobre quienes no hubo quejas de parte del gobierno de la ciudad, fue de las personas de 40 a 49 años, cuya jornada de vacunación contra la covid-19 inició este 1 de junio.

La Silla Rota acudió a la sede del Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, instalada para la población coyoacanense.

Aunque la fila llegó a tener una veintena de personas formadas, avanzaban de manera fluida y rápida. Eran recibidos por personal de la Secretaría de Cultura, que les pedía sus documentos y al verificar que eran los correctos, los hacía avanzar y antes de franquear la puerta, recibían una dosis, pero de gel sanitizante, y luego los pasaban al área de registro, luego a otra de espera y eran llamados para recibir su vacuna.

Algunas personas al pasar reconocían sentirse emocionadas. Una de ellas fue Cecilio Barrón Castillo, de 44 años y quien tiene su casa en la colonia Santo Domingo.

"Estoy contento con esto".

Al preguntarle cómo la ha pasado durante la pandemia, fue claro en su respuesta.

"De la patada, ahora sí que de la patada", remarcó.

Fue en junio cuando se contagió del temido coronavirus, recordó. Aún tiene secuelas. Se siente fatigado, siendo que él no era así, más bien era una persona activa, en cambio ahora sus defensas disminuyeron, agregó.

Como miles de personas, reconoció que antes de caer enfermo, fue escéptico sobre los efectos dañinos de la pandemia, hasta que él mismo cayó presa de la covid-19. Pero además no fue el único en su casa, su familia también se contagió.

"Al principio que salió eso, pensé ´no es realidad´, pero ahora sí como dicen nos tiene que pasar a la familia para asimilar qué ocurrió en la ciudad y el país".

Por eso dijo que recibir la vacuna lo hacía sentirse emocionado.

"A ver si con esto ya pasamos a otra etapa mejor", deseó.

Cuando supo que le tocaba su turno para recibir la vacuna, no dudó en registrarse.

"Me dijeron que me tocaba y me tocó a mí registrarme y cumplir con mis deberes".

DESTACAN ORGANIZACIÓN

Otra persona que acudió fue Alex, quien tuvo palabras de elogio para el despliegue logístico.

"Bastante bien organizado, todo muy bien, muy rápido y oportuno", dijo al salir del Centro, enfundado con una camisa de los Pumas de la UNAM.

Aseguró que la inyección no le dolió y en su caso no se enfermó.

"Afortunadamente me cuide muy bien todo el tiempo y me sigo cuidando".

Cuando supo que estaba lista su vacuna, tampoco dudó en acudir.

Sobre quienes no quieren vacunarse, les pidió hacerlo.

"Sin duda es una situación que se debe de hacer por responsabilidad".

CASI 3 MILLONES VACUNADOS

Antes del inicio de la vacunación de personas de 40 años, se habían vacunado en la Ciudad de México 2 millones 889 mil 792 personas, con por lo menos una dosis, y un millón 544 mil 631 ya tienen el esquema completo.

Además de Coyoacán, la vacunación para los de 40 años inició en Coyoacán, Milpa Alta y Magdalena Contreras.

Respecto a la segunda dosis para los de 60 años y más, se aplicó en Benito Juárez, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, y con ello se vacunará a todos los de ese rango de edad.









(Ameyaltzin Salazar)