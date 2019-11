Entierran a alcalde de Valle de Chalco entre gritos de "¡Justicia!"

Los restos del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, quien fue víctima de un ataque armado el martes pasado y falleció el sábado, fueron enterrados en un mausoleo en Juchitepec.

Funcionarios, familiares y ciudadanos arribaron al lugar para despedir al edil, con porras y música.

Su viuda, Jésica Rojas Hernández, dio las gracias a los habitantes de Valle de Chalco y Juchitepec por su solidaridad y muestras de afecto.

"Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón, se los agradezco infinitamente, no saben cuántas muestras de cariño me han hecho, tantas oraciones, tantas cosas que me han hecho estar en estos momentos un poco más entera

"El cariño de la gente ha reconfortado mi corazón, entiendo que algunos estuvieron acompañándome desde el hospital y eso no tengo con qué pagarlo, de verdad muchas gracias", dijo Rojas Hernández.

Antes del sepelio, cientos de habitantes, amigos y compañeros realizaron un homenaje de cuerpo presente en la explanada de Valle de Chalco, alrededor del mediodía.

Los asistentes despidieron al presidente municipal entre porras, aplausos y el grito de "justicia", exigiendo que las autoridades pertinentes esclarezcan lo antes posible el asesinato.

Con información de Excélsior

cmo