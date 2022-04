"Enseño braile a otras personas como yo": Braulio con discapacidad visual

Atizapán de Zaragoza.- Braulio es una persona adulta que tiene discapacidad visual, lo que no ha sido limitante para que él pueda hacer su vida norma, incluso ha dedicado parte de su vida al servicio de otras personas como terapeuta.

"Desde hace 15 años me dedico a hacer terapias de rehabilitación en personas normales y con algún tipo de discapacidad físicas, es una forma de ganarme la vida, además de que enseño a otras personas que como yo no pueden ver, a desarrollarse y a desarrollar otras alternativas de percepción para que puedan realizar sus actividades", dijo Braulio.

Explicó que cuando era adolescente una tuvo uno de los cuestionamientos normales de esa edad "qué voy a hacer de mi vida. Pensé, entonces lo que voy a hacer de mi vida es prepararme para vivirla".

Braulio se traslada en transporte público, normalmente se hace acompañar de su hija, acude a realizar actividades a distancias cortas, pero cuando son recorridos largos como ir de Atizapán a la CDMX lo acompaña un familiar.

"Buscamos tratar de depender lo menos posible de otras personas, pero vemos con dificultad que necesitamos herramientas que puedan hacernos la vida menos pesada. No hay letreros para discapacitados visuales. En lo personal me gustaría que en cada paradero de los camiones de transporte público, en cada estación del Metro, y por que no, en cada comercio hubiese un letrero en Braille para que nosotros podamos leer palpando, lo que se vende, lo que se ofrece y lo que hay en el sitio que visitamos", explicó.

Braulio es una persona adulta, que decidió apoyar a otras personas invidentes, "enseño braile, a escribirlo y leerlo a otras personas como yo, les doy clases los miércoles por la mañana en el DIF de Tlalnepantla, en Santa Mónica, por ahora tengo cinco alumnos a quienes enseño ese lenguaje propio de las personas que como yo no vemos", explicó.

Dijo que la cantidad de personas que hay con discapacidad visual es mayor que las que existen en sillas de ruedas, "y a ellos la sociedad les construyó rampas especiales para que puedan ir por las banquetas, bajar a las calles y todo eso. Pero en el caso de nosotros nos harían más llevadera la vida si se considerara el lenguaje braille".

En el Estado de México según informes del Instituto de Salud, de los más de 17 millones de mexiquenses, unos siete millones presentan baja visibilidad en la entidad mexiquense.

Personal directivo del Hospital Mexiquense de la Salud Visual, informó que al menos 400 mil personas tienen una baja visual irreversible, mientras que en toda la entidad suman 150 mil pacientes con ceguera definitiva.

Según el último censo de población y vivienda del INEGI, hay en el país 20 millones 838 mil 108 millones de personas con alguna discapacidad, limitación física o mental, que de alguna manera impiden que hagan sus actividades cotidianas, como lo hacen las personas con sus funciones normales.

El INEGI informa que son 6 millones 179 mil 890 de personas las identificadas con algún tipo de discapacidad; 13 millones 934 mil 448 que tienen alguna limitación para realizar actividades de la vida diaria como caminar, ver, oír, autocuidarse, hablar, comunicarse, recordar o concentrarse; y a 723 mil 770 con algún problema de tipo mental.

Pero de manera específica la cantidad de personas que son consideradas discapacitadas visuales, según el censo del INEGI del 2020, suman 12, millones 727 mil 653, siendo la mayoría mujeres.