Enrique, de Neza y con discapacidad permanente, a punto de perder apoyo económico

Enrique sufrió parálisis cerebral infantil por una negligencia médica en la clínica de ginecólogia del IMSS de Troncoso de la CDMX hace 32 años y su vida quedó atada a una silla de ruedas.

A los 14 años, el gobierno de la ciudad de México, entonces gobernado por Andrés Manuel López Obrador, le dio su primera beca por discapacidad.

Su familia agradeció el gesto del entonces perredista López Obrador, por cumplir su compromiso de campaña política de darle becas a personas con discapacidad, si llegaba a gobernar la CDMX.

Pero ahora, Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente de México, le puede quitar su beca a Enrique, porque de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Bienestar, los únicos que podrán recibir este beneficio son personas de 0 años hasta los 29.

"Este programa apoya a niñas, niños y adolescentes así como jóvenes (0 a 29 años) que tienen discapacidad permanente, y población indígena de 0 a 64 años", se lee en el portal digital de esa dependencia federal.

La edad de entre 0 a 29 años es para las personas que viven en municipios y zonas urbanas de alta y muy alta marginación.

Nezahualcóyotl, Texcoco, Chicoloapan, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Chalco y Valle de Chalco son algunos municipios que cuentan con zonas urbanas de alta y muy alta marginación.

Enrique vive en la zona urbana de alta marginalidad, pero también tiene compañeros que viven en similares condiciones y también ya rebasan la edad de 29 años.

Ninguno de sus compañeros están en alguna comunidad considerada como indígena para que puedan conservar su beca hasta los 64 años.

Su madre Celia, así como a otras mujeres que tienen hijos con discapacidad están en la incertidumbre, porque temen perder sus becas que durante años recibieron del gobierno federal.

"Pensamos que la beca era para toda la vida de una persona con discapacidad, pero ahora vemos que no, que se la pueden quitar en cualquier momento por rebasar los años permitidos", expresó Celia, vecina de la colonia Benito Juárez.

Agregó: "López Obrador no puede abandonar a todos las personas con discapacidad que ya pasaron los 29 años de edad, es una época muy difícil para ellos y sus padres".

Sin embargo, Enrique ya no recibió su último pago del bimestre, sólo le dieron su beca en los primeros dos bimestres de 2019.

Su madre va de una a otra oficina de la Secretaría de Bienestar para lograr el pago de la beca, pero le dicen que el motivo es que no hay dinero".

En una oficina de la Secretaría de Bienestar que se ubica en la ciudad de México, le confirmaron que efectivamente no a todos los becados por discapacidad, le pagaron en este bimestre por falta de recursos económicos.

Le dijeron que se tuvieron que dividir los pagos "a unos si, a otros no. Pero le preguntaron la edad de su hijo, aunque no le indicaron que por se mayor de 29 años ya no tendría derecho a beca.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador destino para el 2020 más de 14 mil millones de pesos para pagarle sus becas a un millón de personas que sufres alguna discapacidad.

En el país hay más de siete millones de discapacitados y no todos tienen ese beneficio por diversas causas.

Enrique recibió su primera beca cuando tenía 14 años y gracias a que Andrés Manuel López Obrador lo había ofrecido en su campaña para llegar al gobierno de la ciudad de México de 2000 al 2005.

Posteriormente en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, las becas siguieron fluyendo para Enrique, pero a través del DIF nacional y a pesar de las crisis financieras de casa sexenio.

"Empezó a recibir 730 pesos cada mes, después a 885 pesos hasta el junio del año 2019 en el que solo cobro dos bimestres. Y a la fecha no le han depositado", expresó su madre Celia.

Enrique solo espera que el gobierno de AMLO o la Secretaría de Bienestar le notifique que ya no tiene derecho a su beca por de una persona con discapacidad, por se mayor de 29 años.

En la misma condición están sus compañeros que se inscribieron en este programa durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México, en el año 2000 al 2005.





(Sharira Abundez)