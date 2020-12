Enfrentan vecinos de Atizapán desabasto de agua desde hace 20 días

ATIZAPÁN.- Desde el pasado 15 de noviembre, vecinos del fraccionamiento residencial Arboledas, ubicado entre los municipios de Atizapán y Tlalnepantla, enfrentan la escasez de agua potable a pesar de la emergencia sanitaria, lo que ha implicado que, en varias calles, se hayan ocasionado varios conatos de bronca entre los propios residentes, por la distribución mediante pipas que lleva a cabo el organismo de agua potable en esta comunidad.

Y es que, a pesar de que los vecinos de ambas demarcaciones han solicitado que, ante la falta del suministro por la red hidráulica, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (SAPASA) les dote del servicio mediante tandeo, éstas han sido contadas para todo el residencial, que es habitado por más de cuatro mil vecinos aproximadamente, lo que ha conllevado que las familias enfrenten gastos adicionales por la escasez del recurso en sus domicilios.

"Desde que empezamos con el problema, comenzamos a llamar a SAPASA, pero solo nos dicen que es a causa de la crisis que enfrenta el (Sistema) Cutzamala; sin embargo, cuando les pedimos que nos envíen pipas para surtirnos, nos indican que hay 80 servicios antes que nosotros, entonces, no hay para cuando nos distribuyan y tampoco nos dicen cuál es el motivo del desabasto", comentó Laura Estrada, vecina de este fraccionamiento.

ATRIBUYEN DESABASTO A RECORTES EN EL CUTZAMALA

Líderes vecinales señalaron que, a pesar de que las autoridades municipales aseguraron que la suspensión en el servicio se debe a la problemática que se enfrenta por el bajo nivel de las presas que alimentan al Sistema Cutzamala, este desabasto inició antes de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunciara el recorte emergente, además de que la carencia del líquido ha sido constante al final de cada año, aun cuando no se ha anunciado una situación preocupante en el llenado de los embalses en otros periodos.

"El problema es que al final del año siempre pasa lo mismo, sin una razón aparente. Ahora nos dicen que es por el tema del Cutzamala, órale va, se las compramos, pero por qué cada año es la misma situación y, peor aún, si fuera así, el desabasto sería generalizado, ¿por qué Valle Dorado o San Miguel Xochimanga no han tenido problema, a pesar de que están pegados a nosotros?", cuestionó una vecina.

De acuerdo con los colonos, la crisis por el desabasto de agua ha originado que los que cuentan con una cisterna en sus hogares, la tengan vacía, mientras que los que no cuentan con ella, hayan tenido que contratar pipas particulares por las que pagan tres mil o cuatro mil pesos por semana, para gozar del recurso.

"Es increíble que nos quiten el agua cuando seguimos en medio de una contingencia sanitaria, en la que lo más importante es la limpieza y la desinfección de todo. Aquí, hay familias con pacientes con covid-19 y otras con cáncer, que requieren estar limpiando todo y no es posible que no puedan hacerlo porque a alguien se le ocurrió cerrar la llave de manera inequitativa e injusta", comentó una líder vecinal.

PIDEN DESCUENTOS EN EL PAGO DEL AGUA

Ante ello, los vecinos señalaron que han pedido al organismo de agua potable que garantice el líquido, pero esta solicitud no ha sido atendida, a pesar de que son más de 800 viviendas afectadas en todo el residencial y la mayoría son adultos mayores, además de que, cuando se llega a enviar un carro-tanque para suministrar el recurso, existen disputas porque todos los hogares de esa calle sean beneficiados, pero éstas apenas alcanzan a abastecer a tres o cuatro domicilios.

"Ahora ves en Arboledas, muchas pipas privadas que la gente está contratando porque está muy desesperada, porque ya son más de tres semanas en donde no ha caído una sola gota. No puedes hacer nada, si no tiene agua y más ahora que mucha gente sigue trabajando por home office. Necesitamos que nos den las razones y por qué este fraccionamiento es el único afectado en ambos municipios", reclamaron los vecinos.

Ante ello, anunciaron que solicitarán a SAPASA que realice una condonación del último bimestre del año, puesto que el organismo no ha cumplido con el servicio y tampoco ha tratado de ofrecer una alternativa; sin embargo, continúan llegando los recibos de cobro por hasta cinco mil pesos, lo cual fue tomado como una "burla" por los colonos afectados.

"Nos cobran el servicio como un fraccionamiento residencial, pero ni siquiera nos lo ofrecen. Entenderíamos si existen cortes parciales como los anunció la Conagua (Comisión Nacional del Agua) por esas fechas y en donde dijo que se harían tres cortes en la semana, pero no los siete días como nos ha pasado a nosotros. Urgimos a que nos den una explicación", manifestó Mario, un vecino de la calle Albatros.

Esta afectación ha provocado que se comiencen a organizar para hacer protestas que permitan visibilizar el tema, por lo que no descartan manifestaciones sobre la Calzada de los Jinetes y se prevé que coloquen cartulinas sobre el camellón de dicha avenida para hacer notar el desabasto del líquido y la inconformidad que éste ha generado.

VERIFICARÁN RED HIDRÁULICA

Ante este desbasto, el director general de SAPASA, Juan Esteban Quiroz Aguilar, dijo desconocer el motivo del desabasto, por lo que se comprometió a realizar una verificación en la red hidráulica con el sistema de cámaras de video inspección para constatar si existe una fuga en la infraestructura que esté provocando la falta de agua.

Recordó que 70 por ciento del abasto en Atizapán depende del agua en bloque que se recibe del Sistema Cutzamala, por lo que el municipio sí resentirá los recortes anunciados recientemente por tres días a la semana; no obstante, aclaró que el fraccionamiento Arboledas recibe el líquido del Tanque de San Miguel Xochimanga, en el cual también se llevará a cabo una revisión.

Aseguró que, hasta en tanto, no se restablezca el servicio, se dotará del recurso a este fraccionamiento mediante camiones cisterna, el cual se limitará a un metro cúbico de agua por familia, privilegiando la atención a aquellas que cuentan con algún integrante en condición vulnerable.

cmo