¿Enfrentamiento o emboscada a policías? Chocan versiones al sur del Edomex

OTZOLOAPAN.- Chocan versiones en cuanto al enfrentamiento que hubo entre policías y presuntos integrantes del crimen organizado en el municipio de Otzoloapan, Estado de México, ocurrido la tarde de este jueves.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, un convoy -integrado por elementos de la institución y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México- realizaba patrullajes en las inmediaciones de la comunidad de Cruz Blanca cuando detectaron a presuntos delincuentes abordo de una camioneta tipo Pick up color blanco.

Tras percatarse de la presencia policíaca, resaltó la FGJEM, los presuntos delincuentes abrieron fuego en contra de los uniformados para después abandonar su camioneta y huir, por lo que los agentes de amabas corporaciones repelieron la agresión.

OTRA VERSIÓN

Fuentes consultadas, audios que se difundieron en redes sociales y un video grabado por uno de los elementos, reflejan que en la zona boscosa de Cruz Blanca fueron emboscados por civiles armados.

"V****, v***+, arriba, arriba, pégale, pareja, arriba arriba arriba, van, van, van, van (...) Pareja ¿traes otro cargador de R (15)?", se escucha en el video, mientras la refriega continúa. Los elementos trataban de salir de la carretera ya que de la zona alta del cerro les disparaban.

Metros más adelante, mientras el convoy avanzaba, se encontraron con la camioneta en la que viajaban los supuestos integrantes de la delincuencia organizada bloqueando el camino así como piedras a un costado, en ese momento, las armas volvieron a accionarse mientras se gritaban unos a otros que tenían que moverse del lugar.

"¡Vámonos, pareja! Échele, échele, ¿dónde está Colín? Está con la estatal, vámonos. ¡Vámonos, vámonos! Ya están pidiendo apoyo (...) No dejen de apuntar, no dejen de apuntar (...) Ya corrieron, papá, ya corrieron, ya los espantamos. ¿Ya no traes otro cargador, papi?".

Durante la balacera el subdirector de Valle de Bravo, Julio César González resultó lesionado cuando le rebotó una esquirla, sin embargo, su herida no fue de gravedad; además de que no se reportaron bajas.

NO ES LA PRIMERA

El 18 de marzo de este año, 13 policías mexiquenses fueron asesinados por los integrantes de un comando perteneciente a un cártel de la droga con orígenes en Michoacán, en dos municipios colindantes del Estado de México.

Alrededor de la 1:00 de la tarde de ese jueves se dio a conocer que elementos tanto de la policía ministerial como de la policía estatal, fueron emboscados por sujetos armados que viajaban en una camioneta tipo Pick up, cuando realizaban patrullajes en las inmediaciones de la comunidad conocida como Llano Grande, en Coatepec Harinas.

En la zona, los rondines de seguridad de los tres órdenes de gobierno se mantienen debido a la presencia de células criminales dedicadas al trasiego de droga.

La FGJEM tiene detectada la operación del cártel conocido como la Familia Michoacana, en esta zona, conocida como Tierra Caliente, conformada por la colindancia entre el Estado de México, Michoacán y Guerrero.

