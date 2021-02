Endurece tribunal posibilidad de que autos obtengan calcomanía doble cero

Un Tribunal en la Ciudad de México ordenó al Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgar un amparo a un particular para suspender el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre del año 2019 del gobierno de la Ciudad de México, el cual permite a los vehículos que no cuentan con el Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB), acceder a la calcomanía “cero” para circular todos los días.

El recurso fue promovido contra Marina Robles, secretaiía del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, luego del “numeral 7.4.1.,” publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de enero de 2019 en el cual disminuyeron los requisitos para obtener el engomado.

Los magistrados concluyeron que es procedente y fundado dicho recurso, por lo que el juez de amparo debe conceder la suspensión solicitada, de lo contrario se afectarían de manera grave e irreparable derechos humanos fundamentales, tales como a la salud y a un medio ambiente sano en perjuicio del quejoso y de la colectividad por los altos índices de ozono que se registrarían en la CDMX durante el segundo semestre de 2019.

En el recurso el particular argumenta que la aplicación de la norma originó niveles de ozono superiores a 150 en la atmósfera de la Ciudad de México el pasado 30 de marzo de 2019.

“El Primer acto de aplicación que causa un perjuicio, es el acto de gobierno consistente en permitir el día 30 de marzo de 2019 la circulación de vehículos automotores que obtuvieron hologramas O (cero), con terminación de placas 5 o 6 y 7 u 8, y calcomanía de color amarillo y rosa (que son los que ya fueron objeto de verificación en este primer semestre de 2019, en los meses de enero, febrero, marzo y lo que va de abril), sin necesidad de cumplir con los requisitos que imponía el Aviso por el que se da a conocer el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Segundo Semestre del año 2018”, menciona el recurso promovido por un particular.

De acuerdo con los argumentos presentados por el particular, en el segundo semestre de 2018, el holograma 0 (cero) era otorgado a los vehículos que contaban con convertidor catalítico de 3 vías, un Sistema de Diagnóstico a Bordo (SDB) que no presente la Luz MIL prendida, a los dueños de vehículos que no presentaban código de fallas, así como emitir un de emisiones contaminantes.

Sin embargo, la norma publicada el 2 de enero de 2019, relajó los requisitos para obtener el permiso para poder circular todos los días en la Ciudad de México.

“Para el semestre actual, el primero de 2019, hasta que se apruebe simplemente la prueba SDB, y se suprimen los requisitos de contar con convertidor catalítico de 3 vías y obtener como máximo las citadas emisiones. Además, la norma reclamada permite que vehículos sin convertidor catalítico y sin SDB, aprueben y obtengas con ello el holograma 0 (cero), sí obtienen emisiones menores a las contenidas en la tabla que arriba se insertó”.

Ante estas irregularidades, Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México, consideró que la norma “atentaba contra el derecho humano a un medio ambiente sano”, por lo que debe suspenderse el aviso que flexibiliza la política de circular vehicular en la Ciudad de México.

También, argumenta que el Gobierno de la Ciudad de México permitió la Circulación de vehículos el 31 de marzo, así como el 10 , 11, 16, 17 a pesar de haber contingencia ambiental.

“En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 103 de la Ley de Amparo, este tribunal colegiado procede a pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por el quejoso”, menciona el fallo del Tribunal emitido el pasado 7 de mayo.

AJ