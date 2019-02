Encuentran, 5 días después, pierna de mujer en Metro Pantitlán

ANTONIO NIETO 22/02/2019 02:00 p.m.

La pierna de una mujer fue arrastrada por el convoy del Metro desde la estación Bosque de Aragón hasta Pantitlán.

Ahí permaneció cinco días sin que nadie lo notara.

El 16 de febrero pasado, a las 16:15 horas, una joven aparentemente cayó a las vías del Metro en Bosque de Aragón y fue arrollada por un convoy.

La chica, de unos 30 años de edad, falleció y su cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias forenses (Incifo) en la colonia Doctores, pero no del todo.

Su pierna izquierda no fue encontrada ese día, y eso que peritos de la Procuraduría capitalina (PGJCDMX) se presentaron al lugar y realizaron diversas inspecciones.

El convoy involucrado de igual modo fue revisado pero no fue hallada allí la extremidad.

No se sabe cómo llegó hasta el garaje de convoy Pantitlán, pero se sospecha que se atoró en otra unidad y ésta la arrastró hasta el lugar.

Fue alrededor de las 13:30 horas de este jueves cuando trabajadores del Metro la localizaron.

Estaba quemada y prácticamente destrozada. A las 19:15 horas, según un reporte de la Policía Auxiliar, cuando la jefa de estación descendió a las vías con personal de la PGJ y se realizó el levantamiento, cinco días después del atropellamiento.En la PGJ señalaron que la mujer atropellada murió esa tarde y que hasta el momento nadie la ha reconocido.Se cree que era una joven de otro estado del país que pasaba por CDMX o una persona en situación de vulnerabilidad.

El apoderado legal del Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que la pierna fue encontrada ayer al final de la estación ubicada en la calle 1 y López Mateos, colonia Pantitlán, por lo que peritos acudieron al lugar y se procedió al levantamiento y traslado de la extremidad al Instituto de Ciencias Forenses, (INCIFO).



En tanto, la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Agencias de Atención Especializada continúa con la integración del expediente.

