Encontramos una ciudad violenta: procuradora de CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Ernestina Godoy, procuradora capitalina, aseguró este jueves que al tomar las riendas de la dependencia, halló una ciudad con una violencia sin precedentes.

“Tenemos una ciudad violenta que no estaba así como cuando trabajábamos con Andrés Manuel (López Obrador). Encontramos falta de coordinación; no nos coordinamos con Seguridad Pública ni con Reclusorios, incluso entre las propias subprocuradurías no hay, internamente hay un aislamiento”, afirmó tras una reunión con medios de comunicación.

Asimismo, aceptó que la Procuraduría a su cargo tiene un rezago importante en investigaciones; por ejemplo, solo en Iztapalapa hay un rezago de 2 mil carpetas.

Godoy admitió que de igual manera encontraron corrupción, la cual se pretende atacar con una revisión por parte de la Visitaduría.

“Sabemos que hay corrupción desde Ministerios Públicos, periciales y estamos preparando a la Visitaduría, no habrá cacería de brujas pero en esta revisión y análisis de cada área no vamos a solapar a nadie.

“Todos estamos bajo el escrutinio público, vamos a estar siendo evaluados y policía de Investigación no va a ser la excepción, quienes no hayan hecho los exámenes, si se determina alguna liga vamos a actuar”, señaló.

A pregunta expresa de La Silla Rota de si el ex jefe de la Policía de Investigación, Raúl Peralta Alvarado, estaría también bajo indagatoria, Godoy respondió que todos, incluyéndolo.

Por otra parte, la Procuradora adelantó que ofrecerá una disculpa pública por el caso de Yakiri Rubio, quien durante la administración de Rodolfo Ríos Garza fue acusada de homicidio y posteriormente absuelta ya que se concluyó que actuó en legítima defensa de su agresor.

“Estoy analizando esa caso personalmente, así como el de Pamela y los feminicidios; el de Yakiri voy a ofrecer una disculpa pública”, prometió.

lrc