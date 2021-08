"En una semana aumentaron los jóvenes y adultos hospitalizados": paciente covid

Agustín Díaz siente un alivio. Este 2 de agosto, su padre por fin tiene programada su salida del hospital de Venados, del IMSS, en la colonia Santa Cruz Atoyac. Ingresó al lugar, ubicada en Municipio Libre, hace 20 días, por covid-19, y cuando llegó no había tanta gente como ahora.

"Apenas estaba comenzando el contagio, por lo que no fue difícil conseguir lugar", recuerda, en entrevista con La Silla Rota.

Pero en esos 20 días que su papá estuvo hospitalizado y que él hizo guardia, le tocó ver cómo llegaba más gente para ser hospitalizada, y como el tercer piso también debieron usarlo para ingresar pacientes.

De acuerdo con la página IRAG, del gobierno federal, encargada de informar sobre la ocupación en hospitales, en camas generales y camas con ventilador, el de Venados ya está al 100 por ciento, aunque trabajadores del lugar afirman que aún hay lugar, pero remarcan que es necesario ser derechohabiente.

No es el único hospital que ya está con su ocupación al 100 por ciento. En la misma página el Instituto Nacional de Cancerología, el de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, los de San Pedro Xalpa, Tlatelolco y San Ángel, del IMSS, son otros que están en la misma situación que el de Venados.

Además, en el Centro Médico Siglo XXI, sólo se aceptan a pacientes graves y si no, son canalizados a otros hospitales. Ya que se llenen, entonces comenzarán a aceptarlos, dice un trabajador.

La semana pasada México registro durante dos jornadas 19 mil contagios. Este 2 de agosto, se registraron 6 mil 506 y 245 defunciones. Actualmente, el número de contagios desde el inicio de la pandemia es 2 millones 854 mil 992 y 241 mil 034 decesos.

TENÍA LA VACUNA Y SE CONTAGIÓ

Agustín Díaz dice que su padre, de 58 años y pese a tener ya una dosis de la vacuna contra la covid-19, se contagió. Los síntomas iniciales fueron tos, infección en la garganta y un poco de gripa. Derechohabiente del Seguro Social, fue a checarse. Le descartaron que tuviera el coronavirus y en cambio le aseguraron que era una infección, para la cual le prescribieron unas inyecciones.

Pero al paso de los días su papá no mejoraba y de un día para otro su oxigenación le bajó a un nivel de 65, cuando lo normal es 90. Entonces lo llevaron a checarlo para que lo revisaran. Llegó tan grave que estuvo a un paso de que fuera intubado.

"Gracias a Dios no hubo necesidad".

Primero fue atendido en urgencias y luego fue llevado al cuarto piso. Hace 20 días, cuando su papá llegó, sólo el cuarto piso era para atender a pacientes con covid, afirma Díaz.

"En el transcurso de la semana fue llegando demasiada gente y debieron poner el tercer piso de puro paciente covid".

LLEGAN JÓVENES

A él le tocó ver como en estos 20 días comenzó a llegar más gente para ser hospitalizada, conforme los casos en el país y en la ciudad comenzaron a aumentar.

"He visto que hay demasiada gente, estuvo el contagio demasiado fuerte, más entre jóvenes de 35 o 20 años, he visto mucho".

Ahora que su papá está a punto de salir con una oxigenación de 90 y sin necesidad de un tanque de oxígeno, siente un alivio.

"Todos los días en la tarde y noche yo estaba, cuando estuvo grave, cuando entró a urgencias, y cuando estaba a unos pasos de ser intubado", recuerda.

Uno de esos pacientes más jóvenes que ingresó al Hospital de Venados es el hermano de Carina López, quien lo acompañó el 30 de julio, para que lo atendieran por covid. Es la propia Carina quien lo llevó y este lunes acudió a escuchar el informe médico.

BUENA ATENCIÓN, PERO FALTA MEJOR COMUNICACIÓN

Entrevistada por La Silla Rota, dice que el sábado le informaron que su hermano, de 34 años, ya estaba en uno de los pisos. Al preguntarle sobre la atención que él ha recibido, contesta que ha sido rápida y oportuna, aunque aclara que podría mejorar.

"Solo falta un poquito de comunicación para saber cómo están los familiares en piso, porque los fines de semana como no hay Trabajo Social, no hay quién nos oriente sobre cómo están", añade Carina, quien se trasladó desde Santa Lucía, en Álvaro Obregón, a la clínica, en la alcaldía Benito Juárez.

En el casi año y medio de la pandemia, asegura que nadie de su familia directa se había contagiado. Pero tanto en el caso suyo como de su hermano, ninguno ha recibido aún la vacuna. Al preguntarle sobre por qué cree que la ciudad vive una tercera ola, cree que es por la relajación de las precauciones de parte de la gente.

"Desde que empezó la pandemia ha estado en riesgo la vida de todos, pero pues hay personas que han bajado la guardia y por eso viene la reincidencia. No nos cuidamos, hay personas que dicen ´ah estamos en semáforo verde, ya no me voy a poner cubrebocas´. Ese tipo de cuestiones nos han llevado a reincidir", lamenta.

SÓLO ACEPTAN PACIENTES GRAVES

La Silla Rota recorrió, además del hospital de Venados -cuyo nombre resonó el fin de semana porque un joven contagiado decidió terminar con su vida- otros hospitales, como el Siglo XXI, en la Cuauhtémoc.

Pese a estar en la tercera ola de contagios, en la zona de triage, sobre la calle Doctor Márquez, el movimiento es menor que a inicios de año, cuando se vivió la segunda ola y el porcentaje de población vacunada era menor.

Afuera no se observa un movimiento constante de ambulancias que llevan a pacientes en cápsulas. Un par de guardias informan que sí se realizan pruebas, y que a quienes detectan o ya llegan enfermos, los canalizan a la clínica 32, en Villa Coapa, o a la de Venados, ambas del IMSS.

"Solo hasta que se llenen las demás comenzarán a aceptar", prevé uno de ellos.

Otro trabajador dice a La Silla Rota que sólo aceptan a los pacientes muy graves. De hecho en la página del gobierno capitalino sobre hospitales covid, el Siglo XXI aparece "con disponibilidad" en la Unidad de Cuidados Intensivos".

En la misma calle, a una centena de metros de ahí, está la zona triage del Hospital General de México. Ahí tampoco se ve tanto movimiento como se veía hace unos meses. Pero sí hay un grupo de 3 personas que esperan afuera. La Silla Rota buscó su opinión sobre la situación de la tercera ola de casos covid, pero de manera amable declinaron dar su opinión.

"Acabamos de recibir malas noticias", respondieron.

A unos metros hay una señora que desde el 1 de agosto llevó a su paciente desde Iztapalapa, y que no tuvo problemas. Tampoco debió recorrer hospitales, sino que lo hizo de manera directa y se lo recibieron, pese a que el hospital General aparece sin disponibilidad tanto en la UCI como en camas generales para pacientes con covid-19.

Enfrente se encuentra el hospital Infantil de México Federico Gómez, que en la página aparece con disponibilidad, algo que los guardias confirman, no sin antes aclarar que sólo reciben pacientes niños.

cmo