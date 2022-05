En tu... CDMX, alistan concierto gratuito de Grupo Firme

El fenómeno Grupo Firme ha llegado hasta los oídos de las autoridades capitalinas, pues se ha anunciado la presentación gratuita del grupo regional en el Zócalo de la Ciudad de México.

QUIÉNES SON GRUPO FIRME

La agrupación fundada hace apenas ocho años, tiene en su repertorio éxitos como " Ya supérame", "En tu perra vida", "Cada Quien", y "Hablando Claro".

La banda conformada está conformada por Eduin Caz (Vocalista y fundador), Joaquin Ruiz (Bajo sexto), Abraham Hernández (Segunda voz), Christian Téllez (Bajo Electico), Fito Rubio (Batería), Dilan Camacho (Acordeón) y Jhonny Caz (Vocalista).

En 2018 comenzaron a subir a YouTube videos haciendo covers de canciones como ´Tu Postura´ de Banda MS, ´Solo un día´ de Adán Romero, ´Pídeme´ de Banda Carnaval e incluso ´Tusa´, de Karol G y Nicky Minaj, que han tocado en vivo.

Grupo Firme se ha consolidado actualmente como el grupo más reconocido de México, con cinco presentaciones en el Foro Sol y en el festival de Coachella, la banda en sus inicios cantaban covers de los Tigres del Norte, Los Tucanas de Tijuana o José Alfredo Jiménez.

QUIEREN PRESENTARSE EN EL SUPER BOWL

La banda regional llegó a ser cuestionada sobre los nuevos horizontes que podría alcanzar el grupo, el vocalista compartió: "Después de esta noche en Coachella hay muchas cosas y muchas probabilidades. La mente se está abriendo y sería un honor estar en el Super Bowl".

¿CUÁNDO ES EL CONCIERTO?

Aunque aún no hay una fecha para el concierto gratuito, la mandataria comentó que apenas se pondrán de acuerdo con la agrupación.

"Nos vamos a poner de acuerdo en la fecha, pero Grupo Firme va a estar en el Zócalo de la Ciudad de México. Son jóvenes que han salido adelante con su esfuerzo y representan mucho con su propia música y porque han abierto las puertas a la diversidad".

CONCIERTOS LEGENDARIOS EN EL ZÓCALO

Paul McCartney (2012)

El exintegrante de The Beatles conquistó a más de 200 mil personas en el marco del Día de las Madres. Anteriormente, el británico había presentado su gira On The Run en el Estadio Azteca.

Roger Waters (2016)

El exmúsico de Pink Floyd ambientó el Zócalo con su gira The Wall, en donde se valió de una gran producción con pantallas, fuegos artificiales y un cerdo flotante al lado de Palacio Nacional que marcaron su mensaje político: "Renuncia ya", contra Enrique Peña Nieto por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Manu Chao (2006)

Más de 180 mil personas formaron parte de este evento en el que Chao se presentó junto a su grupo Radio Bemba Sound System, en donde sonaron éxitos como ´Clandestino´, ´Señor matanza´, ´Me gustas tú´ e incluso ´Volver, volver´ de Vicente Fernandez.

Justin Bieber (2012)

Otro récord fue impuesto con 210 mil seguidores. El ídolo pop canadiense llegó al país con su gira Believe, por lo que deleitó gracias a ´Never let you go´ y ´One time´.

