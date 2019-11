En tres días, 11 mujeres fueron asesinadas en Edomex

ECATEPEC, Edomex. - Un total de 11 mujeres fueron asesinadas este fin de semana, del 1 al 4 de noviembre, en el Valle de México y Toluca, la fatídica cifra se suma a los 81 casos de lo que va del año, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Los 11 casos tienen como fecha de inicio la noche previa al Día de Muertos, cuando una mujer de 29 años, junto con sus tres hijos esperaban a su padrastro en la esquina de la avenida Recursos Hidráulicos de la colonia Luis Donaldo, parte baja de Ecatepec.

Una mujer con su pareja sentimental se dedicaban a la venta se drogas en el municipio de Ecatepec y tenían apenas 15 días de haberse cambiado a Ecatepec para huir de una banda rival.

Sin embargo, ubicaron a la mujer con sus hijos y le dispararon, asesinando también a uno de sus hijas.

En el suelo quedaron tirados los cuerpos de Estefany, 29 años y su hija Anel América, de 9 años fallecida. Emiliano, de 8 años, su otro hijo quedó lesionado.

La mañana del viernes 1 de noviembre, el cuerpo de dos mujeres fueron localizadas sin signos vitales, tiradas en las avenidas Prolongación de Chapultepec y José López Portillo, de la colonia la Joya Guadalupe Victoria.

Ellas tenían entre 35 y 25 años, pero al parecer sólo las fueron a dejar ahí, porque parecían que estaban desmayadas.

La policía no les encontró huellas de heridas de bala o de arma blanca, ni de tortura.

Ecatepec esta dentro de la alerta al igual que otros 11 municipios por los constantes feminicidios.

HAN BAJADO FEMINICIDIOS EN ECATEPEC: AYUNTAMIENTO

Pero el gobierno de Ecatepec se defiende e informó que en este año sólo se han registrado 5 feminicidios de los 13 que se cometieron en el 2018.

Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que de enero a septiembre de este año, la tasa de feminicidios en Ecatepec se redujo en más de 60% en comparación con el mismo lapso de 2018.

En lo que va de este año, el mes que más feminicidios registró Ecatepec, es julio con dos casos, mientras que en los meses de mayo, agosto y septiembre únicamente se han registrado uno por mes.

No así en el año 2018, que de acuerdo con el reporte sólo en los meses de enero y mayo no se registraron homicidios de mujeres, mientras que el resto de los meses se reportaron entre uno y dos casos que al final del año sumaron un total de 19.

Respecto a los años anteriores, en el 2017 se registraron 15 feminicidios, mientras que en el 2016 fueron 10 casos y en el año 2015 sumaron 7 de estos casos.

SE INCREMENTAN CIFRAS DE MUJERES ASESINADAS

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) establecieron que en México en lo que va de 2019, se han cometido 726 feminicidios y en el Estado de México 81.

En el último año, en el país el delito creció en 114 por ciento y en territorio mexiquense, 117 por ciento.

De acuerdo con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las alertas

de género emitidas en gran parte de los estados de la república mexicana no han generado los resultados esperados. Además, no se cuenta aún con una explicación concluyente porque no se han evaluado debidamente; no se da seguimiento a las acciones y los informes disponibles suelen ser escuetos.

Óscar, el asesino serial de Toluca

Él es un estudiante de psicología que huyó después de haber sido acusado de matar a su novia Jessica Guadalupe, que había sido reportada como desaparecida.

Fueron sus padres los que la buscaron, ya que tenía una hija y nunca faltaba a su casa.

La joven de 23 años era novia se Óscar, y fueron los padres los que ubicaron su dirección en la colonia Villas de Santín, en el municipio de Toluca.

En ese domicilio fueron encontrados tres mujeres muertas, entre ellas el de Jessica Guadalupe.

FEMINICIDIOS A LA ALZA

El Semáforo Delictivo del Estado de México mencionó que la cifra de feminicidios se incrementó 17 por ciento en septiembre de este año, en comparación con 2018, al registrar cinco y 13 víctimas, respectivamente

El informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó que de enero a agosto de 2019, México registró que 648 mujeres fueron víctimas de presuntos feminicidios; la mayoría de mujeres víctimas del delito son mayores de 18 años.

El fenómeno se ha extendido a prácticamente todo el territorio nacional. El mismo informe precisó que las cinco entidades con mayor número de feminicidios en 2019 son: Veracruz, Estado de México, Nuevo León, Puebla y

Ciudad de México.

El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, indica que las entidades con Alerta de Violencia de Género son Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México,

Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas; y están en proceso la Ciudad de México y los estados de Sonora y Guerrero.

DOS MUJERES EN NAUCALPAN

una mujer sin signos vitales fue encontrada en la calle Felipe Ángeles esquina Francisco I Madero de la Colonia Alfredo del Mazo

La víctima estaba atada y abandonada en unas canchas.

Asimismo, el día dos de noviembre, otra mujer fue localizada muerta en un predio de la calle Melchor Ocampo, de la colonia Zoneyucan, del municipio de Naucalpan.

La mujer fue identificada como Verónica y había acudido a una fiesta de disfraces, de la que nunca regresó.

EDOMEX, SEGUNDO LUGAR EN FEMINICIDIOS

A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) le llamó la atención que este recién fin de semana de festejos de muertos, se hayan registrado 11 muerte de mujeres en la entidad mexiquense.

La Codhem y la Universidad de Texas en Austin, EEUU, ésta última a través del Llilas Bensson Latin American Studies and Collections, emitieron un pronunciamiento conjunto acerca de la urgencia de actuar eficazmente en la prevención de la violencia de género y la eliminación de toda forma de violencia o discriminación contra las niñas y mujeres en México y especialmente en la entidad mexiquense.

Investigadores del Llilas Bensson Latin American Studies and Collections, como el doctor Héctor Domínguez Ruvalcaba, trabajan en la investigación, análisis y diseño de estrategias y programas de atención, siendo ésta una tarea de la más alta prioridad para garantizar que niñas, adolescentes y adultas gocen plenamente sus derechos humanos y en particular, una vida libre de violencia.

El documento, firmado por la doctora Virginia Garrard, en representación de la Universidad de Texas en Austin, señala la gravedad del problema, con el aumento de feminicidios en las entidades y el país en general, siendo el Estado de México el segundo en número, después de Veracruz; un fenómeno detectado es que se privilegian los casos con visibilidad mediática; se observa que hay crisis generalizada en la cultura de género, ya que las agresiones por parejas sentimentales y conocidos van en aumento, y que, además, la trata de personas y la desaparición de mujeres, cada vez con mayor frecuencia terminan en feminicidios.

fmma