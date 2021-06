En tramo colapsado de L12 se veía un diafragma dañado, debió ser supervisado: especialista

En el tramo que se cayó el 3 de mayo de la Línea 12 del Metro entre las estaciones Olivos y Tezonco, ya se veía que había una falla en uno de los diafragmas colocados para unir las vigas metálicas, explicó a La Silla Rota el ingeniero civil Eduardo Ramírez Cato.

Esa falla, que debió supervisar alguien a cargo del mantenimiento, era visible y está a la vista de quien quiera constatarlo, en la plataforma Street View de Google, de marzo de 2020, agregó el integrante de la Asociación Americana de Ingenieros Ferrocarrileros.

En la imagen, se ve un diafragma que en lugar de ser recto, aparece deformado.

"No se ve derecho ese doblez, ya indicaba que algo había sucedido, es como si tu hijo está con los ojos rojos desganados, eso dice ´me siento mal´. Con los materiales es lo mismo, sin palabras pero si observas ya llegaste a la causa, la raíz. Ya desde ahí se debía haber investigado la causa de que estuviera doblado, y observar cuando pasaba el tren y cuando no", dijo.

"Si no se mueve porque se dobló, se debió tratar de identificar cuáles son las causas que generaron ese doblez y cuando lo entiendes, dices es la causa y la raíz de esto. El tema es que nadie lo investigó, no le hicieron caso o no lo reportaron", lamentó Ramírez Cato, con 40 años de experiencia en estructuras ferroviarias.

NECESARIO, REVISAR BITÁCORAS DE MANTENIMIENTO

En ese caso, sugiere que las bitácoras de mantenimiento deben revisarse, para saber qué hicieron los encargados de revisar las estructuras, si hicieron observaciones, si dijeron que estaba doblado, y de ser así, qué se hizo, si se dieron cuenta que se movía y si hicieron después un estudio.

"De ahí se puede deshilachar todo, en base a los testimonios, testigos, y será la próxima parte para determinar responsables".

Esa misma plataforma también muestra que el concreto al que está sujeto el diafragma tenía manchas de humedad. "Eso no es causa de colapso, es falta de mantenimiento", remarcó.

Respecto a la teoría de que el tramo pudo caerse debido a un sobrepeso, cuando se le hicieron trabajos de mantenimiento en 2015, el ingeniero civil dijo que no se debe descartar, pero con la estructura ya derrumbada, será difícil determinarlo.

"Pudo suceder y no sabemos, y cómo se cayó será difícil saber si existió, lo que sí sabemos es que había un diafragma doblado y nadie investigó. El dictamen de DNV dice que estaba desoldado en unas partes pero eso ya es consecuencia de la caída".

"Si Serranía fue encargada de mantenimiento, si hubiera pasado por ahí lo hubiera notado, ¿su especialidad, le da para eso? Si asumió el mantenimiento, ¿lo iba a observar?", cuestionó.

FUERON TEMERARIOS

Otro tema que le llamó la atención del ingeniero, luego del dictamen de DNV, es que el proceso de la obra nació mal, ya que no era un tren de carga sino de pasajeros, por lo que los encargados debían asegurarse que se contaba con los elementos de seguridad suficientes.

"Nunca puedes estar 100 por ciento seguro de que no pasará nada, pero reducir el riesgo es poner elementos para estar tranquilos. Aquí lo que hicieron fue muy temerario, abajo solo existe una viga metálica y losa de concreto, pero realmente lo que da estabilidad es una vía metálica de cada vía. Lo que debía haberse hecho en el diseño de concepto es poner dos vigas debajo de cada vía", explicó.

Ejemplificó que el tren de Chicago tiene dos vigas debajo de cada vía, tiene más de 100 años y se mantiene en operación con trenes de rueda metálica y no se ha caído.

MAL, O LA ESPECIFICACIÓN O EL CONTROL

Luego, el proyecto ejecutivo debe pasar por un diseño conceptual, el croquis se depura hasta el grado de que se detallan las piezas, su dimensión, las características del material como acero y concreto. Resaltó que en un diseño de una obra como la del metro hay muchos detalles sobre materiales y calidad.

"Estuvo mal o la especificación o la construcción. En esto, para que alguien te pague quien lo construyó mostró avances y dijo ´ya acabamos de poner pernos Nelson´. Entonces debió ir el supervisor, revisarlo y con eso, autorizarlo para dar el pago de lo avanzado. En teoría no hay pago que no esté suficientemente revisado y documentado con fotos, ver cuántos pernos se pusieron".

-¿De quién fue la falta de supervisión?

-Alguien a la cabeza le delega la responsabilidad a la compañía que contrata, para que supervise o es parte del propio personal. El ejecutor del trabajo acaba el trabajo, va y le dice al supervisor y ve y tiene que contar lo hecho y luego decir ´a vez hazme un documento´ y este se firma por ambas partes, entonces el que supervisó dice al que paga, ´ya revisé, ahora sí pagalo porque ya puso los pernos´.

"La fiscalía tendrá que revisar esos documentos, las estimaciones de obras, quien construyó, quien hizo este tramo y quien autorizó", concluyó





(SAB)