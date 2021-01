En Toluca, crematorios se reportan saturados

"Ahorita sin mentirle tenemos que esperar hasta tres días para una cremación, ¿y mientras que se hace con el cuerpo?, se deja dentro de las instalaciones del hospital, yo no tengo área para sacar un cuerpo y tenerlo y la verdad no me expondría ni a mi familia a llevarlo a mis instalaciones, yo al familiar de quien falleció le digo que hable con trabajo social y que le diga que su cremación va a ser hasta tal día y que mientras el cuerpecito se va a quedar aquí (en el hospital covid), porque también es un riesgo llevar el cuerpo sin embalsamar a un domicilio, pues la descomposición es normal, sigue avanzando la descomposición, no puedes tener un cuerpo en un domicilio sin embalsamar, refirió una prestadora de servicio fúnebre quien desde hace 18 años trabaja afuera del citado hospital mexiquense.