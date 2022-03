En Tlalpan piden alzar la voz y no cerrar los ojos ante la violencia de género

Al presentar el Primer Informe de Labores del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género "Justa Hernández Farfán", la alcaldesa, Alfa González Magallanes hizo un llamado a las mujeres para que, frente a la violencia de género, alcen la voz, no cierren los ojos, ni volteen a otro lado, como si no pasara nada.

Acompañada de vecinas de la demarcación y servidoras públicas informó que en su primer año del Centro "Justa Hernández Farfán", la atención de mujeres que sufrieron violencia se concentró en 10 colonias: San Miguel Topilejo, San Pedro Mártir, Miguel Hidalgo (con sus cuatro secciones) , San Andrés Totoltepec, San Miguel Ajusco, Mesa los Hornos, Lomas de Padierna, Pedregal de San Nicolás, Isidro Fabela y San Miguel Xicalco, colonias que coinciden con los registros de víctimas en carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por delitos de Género.

El 84 por ciento de las usuarias presentó violencia psicoemocional, 11 por ciento violencias económicas, 6 por ciento violencias físicas y casi 2 por ciento violencia sexual, además en el 88 por ciento de los casos se presentó más de un tipo de violencia en el ámbito familiar, 7.7 por ciento en el ámbito laboral y 4.2 por ciento en el ámbito comunitario.

González Magallanes reportó que en los 12 primeros meses de existencia, el equipo de asesoras del Centro brindó mil 860 atenciones a mujeres en situación de violencia, de las cuales 711 fueron asesorías jurídicas, 771 asesorías psicológicas y 378 asesorías integrales (jurídicas y psicológicas).

La servidora pública anunció que como prueba del compromiso que ésta administración tiene con Tlalpan y sus mujeres se reforzarán "las acciones de nuestro Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género" como parte de la Estrategia de la Alcaldía de Tlalpan para prevenir y atender las necesidades de las mujeres, jóvenes y niñas tlalpenses en materia de violencia de género, así como para hacer frente a las recomendaciones emitidas a partir de las Solicitudes y Declaratoria de Alerta por violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México.

En ese sentido dijo que hablar de las necesidades que tenemos para vivir una vida libre de violencia, y de todo el tema, sin hablar de recursos es retórica, "si no tenemos el presupuesto para atender el tema, entonces nuestro Centro se vuelve un elefante blanco".

Por ello agradeció a los diputados Luis Chávez y Daniela Álvarez, presentes en el informe, la lucha que han dado para que Tlalpan tenga más recursos, "esfuerzo que no tuvo eco en su primer año de legislatura, con las y los diputados del partido en el gobierno. Aun así dijo que se trabajará para contar con los recursos suficientes en favor de las mujeres.

La alcaldesa anunció además la puesta en marcha del programa "Mujeres Libres" que tendrá la tarea de llegar a 3000 mujeres de las 30 colonias con mayores índices de delitos de género, acciones de prevención y atención a la violencia como: jornadas informativas, talleres, pláticas y actividades lúdicas que faciliten el acceso y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.

Durante su intervención, el Consejero Presidente Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés informó que el 90 por ciento de las agresiones a mujeres son por parte de personas que conocen bien: el esposo, el cónyuge, la expareja e incluso integrantes de la familia consanguínea, y que el 70 por ciento de las agresiones ocurren dentro del hogar.

"La clave y solución es el empoderamiento, es compartir convergentemente las posibilidades que tiene la alcaldía Tlalpan renovada por Alfa González Magallanes, quien tiene frescura, liderazgo, compromiso y que puede permitir que todas tengamos la oportunidad de crecer en nuestros derechos y también con las autoridades de la Ciudad de México y las federales".

En su oportunidad la diputada local, Daniela Álvarez, aseveró que desde el Congreso de la Ciudad de México "estamos trabajando en un Protocolo para Mujeres Hostigadas, porque a veces cuando enfrentamos esta situación en el trabajo no sabemos qué hacer, a quién acudir y cuando nos llega la información no sabemos cómo acompañar a las mujeres que son violentadas" por ello agregó, "todas las voces podrán sumarse al protocolo y estaremos escuchándolas porque seguro podrán aportar a este documento y a otras cosas que no tenemos en el radar y que pueden ser expuestas en la máxima tribuna del Congreso" de la capital del país.

Natalia Guadalupe, Directora General de Desarrollo Social de la Alcaldía Tlalpan, dijo que "de acuerdo nuestro marco normativo, las administraciones locales somos el primer contacto que demanda atención y servicios en todos los ámbitos de desarrollo social y ante todos los problemas sociales que se presentan y uno de los más importantes es la violencia de género, es por ello que desde aquí cumpliremos con los mandatos establecidos en materia de atención a las mujeres y nos apegamos a los principios enunciados en el en al artículo cuarto de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia".

La concejala Iliana Danaé Calderón De Luis reconoció el trabajo de las mujeres del Centro de Atención Integral quienes han trabajado con el objetivo de atender, orientar y acompañar a todas las mujeres tlalpenses. "Tenemos que cuidarnos entre nosotras, caminemos juntas y dejemos huella", dijo.

El Centro "Justa Hernández Farfán" , tiene el objetivo de garantizar la debida y efectiva atención a la violencia de Género, en especial la ejercida contra mujeres, adolescentes, y niñas, brindando servicios de asesoría jurídica y psicológica gratuita, desde una perspectiva de género y el respeto a sus derechos humanos; ofreciendo un espacio digno para las usuarias, con un acompañamiento cálido en el difícil primer paso de acceso a la justicia, a fin de lograr la confianza de las mujeres en nuestra Alcaldía.

Al término del informe, la alcaldesa inauguró la estrategia "Caravanas Violeta que tienen el objetivo de llevar a los pueblos de la Alcaldía Tlalpan servicios para fortalecer los derechos de las mujeres en materia de salud, cultura, participación política, derechos económicos y derecho a una vida libre de violencia, ofreciendo orientación jurídica y psicológica gratuita a las mujeres en situación de violencia.

Finalmente, González Magallanes recorrió las instalaciones del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género "Justa Hernández Farfán", el cual fue reequipado para poder atender a las mujeres que sufran violencia con espacios dignos con abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y una médica, todas especializadas en perspectiva de género donde se realizarán terapias, actividades psicopedagógicas y se cuenta con una ludoteca.

Durante el informe la historiadora Teresa Suárez recibió un reconocimiento por su trabajo de investigación sobre la vida de Justa Hernández Farfán, una mujer que nació en 1900, que tuvo una vida ejemplar, que luchó por los derechos laborales de ella y sus compañeros en una fábrica, pero que también lo hizo en su vida personal, pues nunca hizo alguna distinción entre sus hijos hombres y mujeres. Ella murió el 7 de enero de 1987, casi a los 87 años.

En la ceremonia estuvo presente el hijo de Justa Hernández Farfán, el ingeniero textil Antonio Espinoza Hernández, así como las y los concejales Oscar Valencia Villa, Edson Vázquez Ruíz, Mara Alejandra Vera Juárez, Jorge García Rodríguez, Fernanda Patricia Ruano Fonseca.





