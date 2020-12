En Tlalnepantla hay un déficit de 500 policías para labores de seguridad

TLANEPANTLA.- Aun cuando líderes vecinales de diversos fraccionamientos han señalado un incremento de los delitos en sus comunidades como parte de la reactivación económica, el alcalde de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, descartó que en lo que resta del año y durante 2021 se pueda incrementar el gasto en materia de seguridad, pese a que existe un déficit de al menos 500 policías municipales.

Y es que el alcalde justificó que su administración está pagando una deuda histórica que le heredaron sus antecesores y que, ante los recortes presupuestales federales que han enfrentado los gobiernos locales por la pandemia de la covid-19, le han impedido que se puedan destinar mayores recursos al combate de la delincuencia.

Mientras tanto, los vecinos han comenzado a participar en reuniones con expertos en el combate a la inseguridad, con la intención de conocer modelos que puedan aplicarse en sus calles, con la organización de los pobladores y destinando recursos propios.

"Ahora nos toca organizarnos a nosotros, porque hemos sentido que nos están dejando solos. Sabemos que hay deudas, es entendible, pero no se puede sacrificar algo tan preciado como la vida o nuestros bienes. Hoy nos estamos activando porque no queremos ser las siguientes víctimas", mencionó Jesús, vecino de Izcalli Pirámides.

NO HAY RECURSOS

"No tenemos la cantidad de policías necesarios y suficientes para hacer frente a este problema estructural y tan complejo como lo es el de la inseguridad. Necesitamos, cuando menos, contratar a 500 policías, para tener las condiciones óptimas en la ciudad, pero hoy no tenemos los recursos para poder hacer una inversión de ese tamaño y, no los tenemos, porque estamos pagando una deuda onerosa que heredamos y se produjo en administraciones pasadas", reconoció.

El edil argumentó que, actualmente, el gobierno municipal paga cerca de 650 millones de pesos al año para cubrir la deuda a largo plazo, además de que se destinan 500 millones de pesos más para cumplir con las obligaciones del Organismo Público Descentralizado Municipal (OPDM) ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), mismas que, aseguró, tampoco se pagaron a tiempo por sus antecesores, y que hoy representan recursos que se dejan de aplicar en programas y servicios para la población, especialmente, en materia de seguridad, pero que, de no cubrirse, seguirán causando intereses en los siguientes años.

CIUDADANOS ASUMEN COMBATE A LA DELINCUENCIA

En las últimas semanas, vecinos de varios fraccionamientos de Tlalnepantla, como Arboledas, El Dorado, Izcalli Pirámides, Lomas de Valle Dorado, Los Pirules, Prado Vallejo, San Lucas Tepetlacalco, Valle Ceylán, Valle de las Pirámides y Valle Dorado han denunciado un incremento de la incidencia delictiva en sus calles, por lo que han demandado una mayor presencia de los policías en las colonias o, en su caso, que se les permita instalar casetas de vigilancia o controles de acceso, para disminuir la presencia de sujetos extraños y/o dedicados a alguna actividad delincuencial al interior de los residenciales.

Este aparente aumento de los delitos como los robos a casa-habitación, a transeúnte, de vehículo y autopartes, así como de negocios, ha ocasionado que los líderes vecinales de estas comunidades se comiencen a organizar nuevamente, con el fin de diseñar nuevas estrategias y protocolos en materia de seguridad que cada fraccionamiento solicitó o, en su caso, presentará al gobierno municipal, a efecto de impulsar un modelo preventivo que permita que no exista un repunte en los asaltos a lo largo de 2021, cuando se prevé que se agravará la crisis económica y, con ello, aumente la inseguridad.

Los presidentes del Consejo de Participación Ciudadana (Copacis) de Valle Ceylán y Valle Dorado, Héctor Sánchez y Angélica Ayala Bobadilla, respectivamente, coincidieron en que el modelo que presentarán estará enfocado en la instalación de controles de acceso en las entradas y salidas de sus fraccionamientos, en los cuales se podrían colocar casetas de vigilancia y/o plumas, según sea el caso, además de que los vecinos contratarían guardias privados para realizar patrullajes en sus calles.

Por su parte, la líder vecinal de Arboledas, Myrna Toledo, señaló que el planteamiento que los vecinos realizaron va encaminado a la asignación de una sola patrulla para este residencial ubicado en los límites con Atizapán de Zaragoza, con el fin de se encargue de resguardar las ocho calles que lo conforman y los oficiales puedan pasar a firmar cada cierto tiempo una bitácora para constatar que estén haciendo su labor, pues, actualmente, comparten la seguridad con otros fraccionamientos como El Dorado o Valle Dorado, lo que impide que haya una respuesta oportuna cuando se comete un delito.

SE INCREMENTAN DELITOS DE EXTORSIÓN, VIOLENCIA FAMILIAR Y HOMICIDIOS

Pese a la preocupación que han externado los colonos ante el incremento de la incidencia delictiva, el alcalde Raciel Pérez Cruz aseguró que los índices delincuenciales bajaron este año en 14.5 por ciento; especialmente los considerados de alto impacto descendieron hasta el 22.5 por ciento, aunque reconoció que algunos ilícitos crecieron como las extorsiones, que casi se duplicaron en los primeros nueves meses del año; la violencia familiar que aumentó 82 por ciento y los homicidios en nueve por ciento.

Sin embargo, recalcó que hubo otros que sí presentaron una tendencia a la baja como el robo al transporte público que descendió 39.4 por ciento, a transportistas, 32.5 por ciento; a casa-habitación con violencia, 25 por ciento; los de vehículos, 22.8 por ciento; y a transeúnte, en 19.5 por ciento; cifras calculadas con base en los resultados de enero a septiembre de este año, en comparación con el mismo periodo, pero de 2019. Expertos en temas de seguridad han señalado que estos delitos se redujeron por el confinamiento con motivo de la pandemia.

El alcalde tlalnepantlense afirmó que su compromiso es heredar deuda cero a la siguiente administración, para evitar que se comprometa el futuro de los ciudadanos, como ocurrió en este trienio, pues se estima que, si se cubren los créditos contratados a largo plazo, se podrían liberar 130 millones de pesos que se podrían destinar al fortalecimiento de la seguridad.

"No nos cruzamos de brazos, agradezco al Cabildo que año pasado autorizó desincorporar dos propiedades del gobierno municipal para pagar la deuda del gobierno central, a fin de heredar deuda cero y, en 2021 se dejará de pagar la deuda que se mantiene desde hace 20 años, por el embovedamiento del Río San Javier, una deuda que negoció el entonces gobernador Arturo Montiel Rojas", dijo.

PIDEN MAYOR COORDINACIÓN

En tanto, Pérez Cruz llamó a todas las instancias de seguridad a trabajar coordinadamente e intervenir en el combate de los delitos y de acuerdo con sus competencias, ya que afirmó que existen dependencias como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que perciben mayores recursos para afrontar a la delincuencia y a pesar de que se han realizado algunas presentaciones de delincuentes por parte de los elementos municipales, no se ha procesado a los responsables de estos hechos.

"Desde que se implementó el Mando Único coincidió con el incremento de robo de vehículos, por ejemplo; lo digo manera responsable, aquí la delincuencia organizada pareciera estar coludida, por lo que, de manera muy responsable, exijo a todos niveles a actuar de manera muy determinante", demandó el edil.





(Sharira Abundez)