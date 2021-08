En tercera ola, niños abarrotan filas de pruebas rápidas covid en Edomex

No eran ni las 7:00 de la mañana cuando decenas de personas ya estaban formadas en los distintos puntos donde se realizan pruebas rápidas en Toluca y Metepec. El aumento de los casos alarma. Hace unas semanas apenas llegaban a la decena de personas interesadas en la prueba rápida, actualmente en pocas horas se acaban las disponibles.

Este lunes se colocó un punto de pruebas en el estacionamiento del Gimnasio "Adolfo López Mateos" de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) con la intención de hacer búsquedas intencionadas de casos. En la fila una imagen atípica, niños formados en espera de que se les hiciera la prueba de isotopado nasal y faringeo. Bebés, niños, población en general, todos preocupados por la nueva ola de covid-19.



Menores de edad esperan en la fila para hacerse la prueba rápida de covid-19 / Fotografía: Fernanda García

"Hemos sentido muchos casos cercanos, sí le tenemos miedo al regreso a clases porque muchos han bajado la guardia. A los niños no les ha ido tan mal en la pandemia porque son los que más han respetado el encierro, eso va a cambiar en tres semanas y si ahorita ya vemos a los chamacos en las filas, ¿qué va a pasar cuando se abran las escuelas?", declaró Pedro mientras esperaba su turno en el gimnasio auriverde.



Desde hace dos semanas, tanto el Exrecinto Ferial como la Alameda 2000 se ven saturados, en un par de horas se acaban las pruebas rápidas, por lo que el personal termina exhausto.



"Sólo nos queda decirles que se cuiden, ya no podemos hacer más. Durante un año y medio hemos repetido que no hay que bajar la guardia pero la gente entra en confianza, piensan que con una dosis de dos de la vacuna podrán salvarse de la pandemia. Ya vimos que no", señaló uno de los trabajadores del ISEM.

Filas se abarrotan antes de las siete de la mañana en espera de una prueba covid-19 / Fotografía: Fernanda García

En Toluca y Metepec se acumulan 16 mil 355 casos positivos de acuerdo con el último corte disponible del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), y 2 mil 680 defunciones. Con la nueva cepa, la conocida como Delta, que es dos veces más contagiosa que la original, las personas sin ningún suero anticovid aplicado, son las más susceptibles, entre ellas niños y jóvenes.

"Sí me dolió, es la peor experiencia de mi vida", comentó Leo, un pequeño de siete años que se hizo la prueba y salió negativo, estuvo con sus primos hace dos semanas y uno de ellos resultó positivo al SARS-CoV-2.

Niños temen por contagios de covid-19 ante regreso a clases /Fotografía: Fernanda García

Este lunes fue la segunda ocasión que se colocó un módulo de detección en el estacionamiento del gimnasio de la UAEM, con uno de los módulos itinerantes del ISEM. Acudieron más de 700 personas que tenían la duda sobre si estaban infectadas o no.

PRÓXIMAS FECHAS DE LOS MÓDULOS

Para este martes, se tiene planeado aplicar pruebas rápidas por isotopado en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia, en Toluca, ubicadas en Morelos Oriente 1300; el miércoles el módulo itinerante llegará a Atizapán al Club Chiluca ubicado en Avenida del Club #1 Residencial Chiluca en la colonia López Mateos; el 11 y 13 de agosto se realizarán pruebas en Plaza Patio Texcoco; y el viernes de nuevo en Toluca en el Parque Alameda Cuauhtémoc.

Además de que continúan habilitados 31 los puntos que operan de lunes a viernes en 26 municipios, para conocer su ubicación exacta y horarios sólo es necesario entrar a https://salud.edomex.gob.mx/salud/modulos_covid19

