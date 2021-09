En tercer informe, Sheinbaum se cuida y evade temas: expertos

El tercer informe de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno tuvo un formato que le permitió cuidarse, en su carrera por la candidatura por la presidencia de la república en 2024.

Al no permitir un diálogo con diputados del Congreso capitalino, se evitó la capacidad de interlocución con los legisladores y también la posibilidad de un traspié que pudiera ser usado en la posible campaña, coincidieron los analistas políticos Jorge Márquez y Gustavo López Montiel, de la UNAM y del Instituto Tecnológico de Monterrey.

Además, su frase de que no es momento de futurismos ni de privilegiar agendas personales, es una respuesta a los movimientos que recientemente han hecho de manera conjunta sus dos rivales por la candidatura: el canciller Marcelo Ebrard y el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, consideró por su parte el politólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Víctor Alarcón. También se puede leer como un intento de detenerlos, ya que a nivel nacional ellos tienen una mayor estructura, agregó el experto.

Respecto a lo que informó ante el Congreso local, hubo temas donde faltó mayor énfasis, como la tragedia de la Línea 12, o la nueva configuración política en la capital, a causa de la derrota de Morena en las elecciones del 6 de junio, que ella no operó, pero es políticamente responsable, expuso por su parte López Montiel.

NO AL FUTURISMO

Alarcón recordó que durante la administración de Marcelo Ebrard al frente del gobierno capitalino, sí había preguntas directas al entonces mandatario capitalino

Sobre la declaración de la jefa de Gobierno que rechaza el futurismo, el académico de la UAM Iztapalapa consideró que es una reacción que va de la mano de lo que el fin de semana se convirtió en trending topic en las redes sociales: el desayuno entre Monreal y Ebrard, celebrado en Zacatecas, previo a la toma de posesión de David Monreal, hermano del primero.

"Da la idea de que en esta presión que se está empezando a manifestar en las redes sociales, no es casual que dos actores consientan una foto así, se están perfilando los bandos. Ya se va decantando con claridad una alianza Ebrard-Monreal con una estructura y capacidad de convocatoria y con un sector dialogante.

"Esos espacios Sheinbaum no los tiene, está al amparo mismo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que le visualiza como una actora disciplinada y leal que se concentra más en el trabajo de otros actores, pero que en este caso y el impacto que genera hacia los medios resulta opacado o discreto, con lo que empiezan a ganar con una sola foto Monreal y Ebrard, con más vasos comunicantes, no sólo hacia el interior del movimiento morenista y el entorno de alianzas que pudieran presentarse. Eso hace que el propio López Obrador deba ser mesurado, en una mañanera trató de desviar el impacto de esa foto, se juntan, pero están trabajando por la 4T, justificó", explicó el doctor en Estudios Sociales.

Alarcón recordó que el propio López Obrador cometió el error de adelantar la sucesión y ahora está pagando los efectos de hacerlo, al decir que había varios susceptibles de sucederlo. Ahora el riesgo es que entre más se acerque la hora de elegir candidato, en más desventaja estará Sheinbaum.

"Se verá que su red de apoyo no es tan poderosa como la de Ebrard y Monreal. El resultado de las intermedias no fue positivo y en el Congreso le costará más trabajo concertar y eso mermará su capacidad de convocatoria y presumir un gobierno de resultados. Ella necesita tiempo para reagruparse, porque la otra maquinaria ya está preparada para convencer al presidente de que con ella no se puede llegar demasiado lejos", dijo el integrante del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones.

Además, rechazar el futurismo también puede leerse como una frase a la defensiva, de ´no se muevan´ como de lealtad al jefe, como la alumna disciplinada, que ella sí se concentra en trabajar y que el jefe máximo decida y puede ser su estrategia, que juega a ser la buena alumna en contraste con los demás.

INFORME TRIUNFALISTA

Para López Montiel, el informe, que se distinguió por la cantidad de datos leídos en alrededor de 50 minutos, en realidad no fue del último año sino de los 3 que lleva la administración.

"Fue un tanto triunfalista, de una competencia entre ella y Ebrard por la candidatura de Morena y este es un momento clave para ella, porque tiene que reflejar un control de la Ciudad de México, demostrar que tiene capacidad para echar adelante proyectos relevantes que muestren que tiene experiencia en el contexto de una campaña electoral, es un informe que tiene que ver con eso".

La falta de interlocución, acordada días antes entre el secretario de Gobierno, Martí Batres y los grupos parlamentarios, fue para cuidar la imagen de Sheinbaum. "Está cuidando tanto su imagen, que ha buscado evitar la interacción y evitar algún conflicto que permanezca en medios o se grabe y emerja en campaña".

Respecto a los datos que la jefa de Gobierno presentó en el mensaje que leyó este 17 de septiembre, se agrupan en acciones contra la covid, en materia de movilidad, reconstrucción y mostrar que rompió con la corrupción inmobiliaria, así como sobre la educación con la construcción de universidades que generó.

"Pero no trata mucho su relación con los alcaldes y su derrota en la elección de este año, la pérdida de alcaldías y diputaciones locales. No es su responsabilidad, pero políticamente ella era la encargada de operar la ciudad, tiene que ver el informe con su imagen de candidata como gobernante", opinó a La Silla Rota el profesor de la Escuela de Ciencias y de Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey.

NÚMEROS PARA EL APLAUSO

Para el profesor de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Jorge Márquez, faltaron datos sobre el mantenimiento del Metro y no hubo comparativos de las cifras que presentó.

"Ella celebra los muchos millones de pesos en educación y salud, pero nunca se sabe si es más o menos de lo que se daba antes, sí es más eficaz o no que antes, son números para el aplauso".

Otra cifra destacada fue la mayor creación de empleos en 20 años, pero presentó la de mayo, pero por qué no fue la de abril o julio, cuestionó el académico universitario.

"Hay una selección arbitraria de datos con tal de dar la impresión de que todo va demasiado bien. Pero son rebotes, se generan muchos empleos porque también se perdieron muchos. Si dicen 'apoyamos a las pequeñas y medianas empresas', sabemos que ha sido miserable. No mencionó cuántas empresas quebraron o cuántas surgieron, fueron huecos adrede, predecibles".

Respecto a la Línea 12, lo que informó no fueron logros, sino medidas que debían tomarse, como las opciones de transporte luego de que dejó de operar la Línea Dorada. "No son logros, son parches, no habló de lo que se está solicitando para el mantenimiento del Metro, seguramente no habrá cambio y seguirá el mantenimiento precario".

En el único punto donde hay un comparativo que permite contrastar cosas es en el área de seguridad, en lo demás no hay perspectiva, consideró.

"En seguridad es donde se ve temporalmente una reducción sustancial de muchos delitos, pero descontextualizando el asunto de que por la covid la gente no sube al transporte público y no sale de su casa y el robo habitación baja".

EL PEOR INFORME

El diputado del Partido Acción Nacional, Federico Döring, recordó que desde que se eligen jefes de gobierno, sólo Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum han tenido formatos que no permiten preguntas de parte de los legisladores.

En 1997, cuando gobernaba Oscar Espinosa Villarreal, antes del arribo de la democracia a la capital, en la época del PRI, el informe tenía posicionamientos de 20 minutos para los grupos parlamentarios y dos rondas de preguntas de cada grupo parlamentario hasta por 5 minutos, expuso.

En 1998, cuando arribó Cuauhtémoc Cárdenas, fueron 20 minutos de posicionamiento para los grupos parlamentarios; en 2001, cuando el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, los grupos parlamentarios tuvieron 10 minutos para sus posicionamientos y una pregunta de hasta 3 minutos.

En 2007, con Ebrard, el formato era de 10 minutos para el posicionamiento de grupos parlamentarios y una pregunta de 5 minutos.

Para 2013, con Miguel Ángel Mancera, existieron 10 minutos de posicionamiento y no se aceptaron las preguntas. "Pero se logró establecer por primera vez la figura de la pregunta parlamentaria que se tenía que responder en 8 días, habiendo recogido la figura de la legislación federal".

Ahora, lamentó, se plantean sólo 5 minutos por grupo parlamentario, sin preguntas, cuestionamientos, intercambio o debate político alguno.

Con una larga carrera parlamentaria, en su opinión, el tercer informe de Sheinbaum fue el peor de los que ha visto.

"La amenaza de la mayoría de Morena de imponer un formato de terciopelo para el informe como condición para su asistencia al Congreso, resultó en un mitin propagandístico que no fue un ejercicio de rendición de cuentas. Tuvo como corolario una respuesta partidista del presidente de la Mesa Directiva, Héctor Díaz Polanco, sin apego a la institucionalidad, ni a la institucionalidad. Lo más rescatable es de lo que no se habló y no se dijo. Hoy lo que tuvimos fue una mañanera legislativa de Sheinbaum con la porra de sus aliados", concluyó.

(djh)